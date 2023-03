Hoewel elke matras heeft een andere levensduur afhankelijk van het materiaal, de fabrikant en het gebruik, de gemiddelde levensduur van een matras is ongeveer 7-10 jaar. Niets houdt je natuurlijk tegen om langer op een matras te slapen (en dat doen veel mensen, want matrassen zijn behoorlijk duur), maar slapen op een versleten matras kan grote gevolgen hebben voor je gezondheid. slaap kwaliteit en algehele gezondheid.

Niet alleen kunnen oude, slechte matrassen u ervan weerhouden een goede nachtrust te krijgen, maar ze kunnen ook bijdragen aan pijn. Slaap is een belangrijk onderdeel van het behoud van uw mentale en fysieke gezondheid. Zonder dit loopt u het risico uw cognitieve functies, besluitvorming, verslechtering van het immuunsysteem en uw gezondheid te schaden algemene gezondheid.

Als je je afvraagt ​​waarom je niet in slaap kunt vallen of waarom je rug zo’n pijn doet als je wakker wordt, is het waarschijnlijk tijd voor een nieuw bed. Ga hieronder verder om te zien wanneer u uw matras moet vervangen.

Bekijk onze tips voor meer informatie over hoe u beter kunt rusten wat te doen als je niet kunt slapen of probeer deze slaapbevorderende yogahoudingen.

Lees verder: Vind het beste matras van 2020: 11 topmerken vergeleken

Je slaapt op een doorgezakt matras



OK, deze is een gegeven voor wanneer je een nieuwe matras moet kopen. Als uw bed zichtbare tekenen van verval vertoont, is het tijd voor een matrasvervanging. Dit omvat een van de volgende tekens:

Verzakking in het midden of op de hoeken

Afdrukken van je lichaam (je weet bijvoorbeeld elke nacht precies waar je linkerknie is)

Brokken overal, groot of klein

Asymmetrie (de ene kant is lager, hoger, zachter, harder, gladder of klonteriger dan de andere)

Je wordt wakker met rugpijn

Tenzij je spierpijn definitief kunt toeschrijven aan lichaamsbeweging of pijn aan een blessure, kan je matras ervoor zorgen dat je pijn wakker wordt. Let op tekenen die erop wijzen dat uw matras de schuldige is: een stijve nek, pijnlijke onderrug en een “knijpende” pijn in uw gewrichten, vooral uw nek en schouders.

Overweeg ook of de pijn in de loop van de dag afneemt. Als je wakker wordt met pijn of pijn, maar het halverwege de ochtend of middag is verdwenen, is het misschien tijd voor een nieuwe matras. Je moet er ook voor zorgen dat je het juiste soort kussen gebruikt om nek- en schouderstijfheid te voorkomen.

Je bed maakt geluiden

Kraken, kreunen of ploffen uw matrassen? Dat is een teken dat u een matrasvervanging nodig heeft. Het zou niet moeten, zelfs niet als je aan het woelen en draaien bent. Matrassen met veren en spiralen hebben de neiging na jarenlang gebruik lawaai te maken, omdat de veren hun veerkracht verliezen en de interne werking van de matras gek wordt. Als je een houten of metalen bedframe gebruikt, sluit dat dan eerst uit en overweeg dan om te investeren in een nieuwe matras.

Je ziet fysieke tekenen dat het versleten is

Versleten of gerafelde randen zijn niet het einde van de wereld – ze hebben niet noodzakelijkerwijs invloed op het gedeelte van de matras waarop u slaapt. Maar matrassen zijn gebouwd om lang mee te gaan en versleten randen zijn een duidelijk teken dat uw matras de gemiddelde levensduur van 10 jaar ver voorbij is. Dus ook al merk je geen verzakking of asymmetrie, kijk toch eens naar de randen om te kijken of het misschien tijd is voor een nieuw matras.

Het voelt heel anders dan toen je het kocht

Als je je matras al een aantal jaren hebt, kun je misschien niet zeggen of je een nieuwe matras nodig hebt door alleen maar te voelen — een vervangende matras is een van die dingen die je na verloop van tijd besluipt. Maar je kunt toch proberen je matras op deze manier te beoordelen.

Denk na over hoe je je voelde toen je in bed stapte in het eerste jaar dat je je matras had. Was je opgewonden, blij, comfortabel? Denk nu aan de afgelopen nachten. Voel je je een beetje “bleh”, niet bijzonder opgewonden? Dat is een goed teken dat je baat zou kunnen hebben bij een nieuw matras.

Als je matras minder dan een paar jaar oud is en je merkt al dat hij anders aanvoelt, kijk dan naar de garantie van de fabrikant of verkoper. U kunt mogelijk een gedeeltelijke terugbetaling krijgen of punten voor de aankoop van een nieuwe matras.

Je bent niet comfortabel om te slapen

Het zou slechts 10 tot 20 minuten moeten duren om in slaap te vallen. Als je merkt dat je ’s nachts wakker ligt, is het misschien tijd voor een nieuw matras. Natuurlijk moet je eerst aandoeningen zoals slapeloosheid en angst uitsluiten, en je moet er ook voor zorgen dat je niet alleen tegen je eigen interne klok vecht.

Als u vaststelt dat u gezond bent en een regelmatige slaapcyclus heeft, maar toch urenlang niet kunt inslapen, is het tijd om te overwegen een nieuwe matras aan te schaffen.

Avocado Groen



Je wordt benauwd en met waterige ogen wakker

Als u ’s ochtends allergie-achtige symptomen ervaart, is een waarschijnlijke boosdoener uw oude matras. In sommige matrassen ontwikkelen zich na verloop van tijd huisstofmijten en andere allergenen, die nieuwe allergiesymptomen kunnen introduceren of reeds bestaande allergiesymptomen kunnen verergeren.

Je wordt vaak de hele nacht wakker

Heb je het gevoel dat je de hele nacht om de paar uur wakker wordt, of zelfs vaker? Aanhoudend wakker worden kan een goede nachtrust ernstig bederven, maar de remedie kan zo simpel zijn als een nieuwe matras kopen.

Nogmaals, u wilt medische aandoeningen die slapeloosheid veroorzaken uitsluiten voordat u uw matras de schuld geeft. Zorg ervoor dat het geen slaapapneu, angst, depressie, slapeloosheid, indigestie of een andere aandoening is die nachtelijke waakzaamheid kan veroorzaken.

Je slaapt ergens anders beter

Merkt u dat u steeds beter uw ogen sluit in hotels en gastenkamers? Zo ja, dan moet u waarschijnlijk uw matras vervangen (maar zorg er eerst voor dat dit ene ding uw slaap niet saboteert). U zou de beste slaapkwaliteit in uw eigen huis moeten krijgen, op uw eigen matras, aangezien u daar het overgrote deel van uw slaapuren doorbrengt.

Probeer deze als je moeite hebt om de slaap te krijgen die je nodig hebt 6 natuurlijke slaapmiddelen voor slapeloosheid of leer hoe je een traagschuimmatras slaapkoeler.

De informatie in dit artikel is alleen voor educatieve en informatieve doeleinden en is niet bedoeld als gezondheids- of medisch advies. Raadpleeg altijd een arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen heeft over een medische aandoening of gezondheidsdoelen.

De informatie in dit artikel is alleen voor educatieve en informatieve doeleinden en is niet bedoeld als gezondheids- of medisch advies. Raadpleeg altijd een arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen heeft over een medische aandoening of gezondheidsdoelen.