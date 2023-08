CNN

—



Enttäuschung ist für die USA ein ungewohntes Gefühl, wenn es um Frauenfußball geht. Dabei handelt es sich um eine Mannschaft, die seit 12 Jahren kein einziges Spiel bei der Frauen-Weltmeisterschaft verloren hatte, bei dem Turnier nie schlechter als auf dem dritten Platz abgeschnitten hatte und die einen historischen Dreiersieg bei der Weltmeisterschaft anstrebte, eine nahezu unmögliche Leistung, die weder im Männer- noch im Frauenfußball erreicht wurde .

Als die USA also im Achtelfinale dieser Weltmeisterschaft ausschied und am Sonntag in Melbourne ein dramatisches Elfmeterschießen gegen Schweden verlor, herrschte ein fassungsloses Gefühl der Ungläubigkeit, weil das alles nur ein „schlechter Traum“ war sagte sein legendärer Stürmer Alex Morgan.

Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sandten Trostbotschaften in den sozialen Medien, während die Mannschaft selbst – die auch den bevorstehenden Rücktritt der legendären Stürmerin Megan Rapinoe und den wahrscheinlichen Rücktritt ihrer treuen Kollegin Julie Ertz betrauerte – auf dem Spielfeld zusammenkauerte, bevor sie sich Fragen stellte, die der US-Nationalmannschaft der Frauen bisher nicht gestellt worden waren Team (USWNT).

„Sie haben diesen Sport wichtig gemacht“, First Lady Jill Biden schrieb auf Twitter. „Heute haben Sie uns mit Ihrem Mut und Ihrer Entschlossenheit inspiriert. Wir sind stolz auf dich. Denken Sie immer daran, dass Sie Frauen und Mädchen überall auf der Welt ermutigen, sich zu zeigen und für ihre Träume zu kämpfen.“

Inzwischen die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton getwittert: „Ich bin für immer stolz auf unser #USWNT. Dieses Team wird besser und stärker zurückkommen, denn das ist es, was amerikanische Frauen tun.“

Es war fast eine andere Geschichte. Die USA dominierten einen Großteil des Spiels, nur mit verzweifelten, brillanten Paraden der schwedischen Torhüterin Zećira Mušović, die in der zweiten Hälfte der regulären Spielzeit zwei Tore der Amerikaner verhinderte. Doch das Spiel ging in die Verlängerung und, als die zusätzlichen 30 Minuten keinen Sieg brachten, ins Elfmeterschießen.

„Wir haben alles gezeigt, was wir konnten, um das Spiel zu gewinnen, und leider kann Fußball manchmal grausam sein“, sagte US-Trainer Vlatko Andonovski anschließend.

„So stolz auf das Team, auf die Frauen auf dem Feld“, sagte Andonovski. „Ich weiß, dass wir für unsere Spielweise und für verschiedene Momente in der Gruppenphase kritisiert wurden. Ich denke, wir sind heute herausgekommen und haben gezeigt, wofür wir stehen, haben den Mut, die Belastbarkeit, den Kampf, den Mut gezeigt.“

Schon vor dieser Niederlage war es ein schwieriges Turnier für die USA gewesen, da sie durch die Gruppenphase humpelten, einmal gewannen – gegen Vietnam – und Unentschieden gegen die Niederlande und Portugal.

Die Leistung der USA bei diesem Unentschieden gegen Portugal löste viel Kritik aus, denn nur die Breite eines Torpfostens verhinderte einen späten portugiesischen Sieger und das Ausscheiden der USA aus dem Turnier in der Gruppenphase.

„Es ist uns gelungen, aus der Gruppenphase herauszukommen, in der wir nicht unser Bestes gegeben haben, und das in eine solche Leistung umzuwandeln. Daraus wird dieses Team bestehen, wenn so viele junge Spieler nachkommen“, sagte Kapitän Lindsey Horan nach der Niederlage gegen Schweden mit Blick auf die Zukunft des Teams.

„Wir haben unterhalten, wir haben uns Chancen erspielt, wir haben keine Tore geschossen und das ist Teil des Spiels“, fügte sie hinzu. „Um ehrlich zu sein, Strafen sind scheiße, sie sind zu grausam. Ich bin stolz auf jeden Spieler, der heute angetreten ist, um einen Elfmeter zu schießen, egal ob er punktet oder verfehlt, es ist mutig, einen Elfmeter zu schießen. Ich bin sehr stolz auf mein Team.“

Während die jungen Spieler die Weltbühne im härtesten Hexenkessel betreten, den man sich vorstellen kann, markiert diese Niederlage auch das Ende der internationalen Karrieren einiger berühmter Spieler.

Die zweimalige Weltmeisterin Megan Rapinoe gab vor Beginn des Turniers ihren bevorstehenden Rücktritt bekannt und wurde in der zweiten Halbzeit gegen Schweden eingewechselt, verschoss aber im Elfmeterschießen ihren Elfmeter.

„Für mich persönlich ist es wie ein schlechter Witz. Ich denke: ‚Das ist eine düstere Komödie, ich habe einen Elfmeter verschossen‘“, sagte Megan Rapinoe zu Fox Sports, als sie danach auf dem Platz sichtlich emotional war.

„Ich fühle mich immer noch sehr dankbar und freudig, und ich weiß, dass es das Ende ist und das traurig ist“, fügte sie hinzu. „Aber zu wissen, dass dies wirklich das einzige Mal ist, dass ich so früh in einer dieser (Situationen) war, sagt so viel darüber aus, wie viel Erfolg ich hatte und wie sehr ich es geliebt habe, dafür zu spielen.“ Team und spiele für dieses Land. Es war mir eine Ehre.“

Auch die zweifache Weltcup-Siegerin Julie Ertz erzählte Fox Sports hinterher, während sie mit den Tränen kämpfte, dass sie wahrscheinlich nie wieder für die USWNT spielen würde.

„Es ist eine emotionale Zeit. Es ist also absolut beschissen, ich meine, Strafen sind das Schlimmste. Aber es ist eine Ehre, dieses Team zu repräsentieren. Ich freue mich auf die Zukunft der Mädchen“, sagte sie.

Es war die grausamste Niederlage für die USA, nachdem das Elfmeterschießen plötzlich endete und damit endete, dass der Video-Schiedsrichterassistent (VAR) feststellte, dass der Elfmeter von Lina Hurtig nur wenige Zentimeter über die Linie geflogen war, obwohl US-Torhüterin Alyssa Naeher zunächst den Anschein machte, als würde er ihn parieren.

„Wir haben die Weltmeisterschaft nur um einen Millimeter verloren“, sagte Naeher gegenüber Fox Sports. „Das ist schwer.“

Sie fügte hinzu: „Ich bin stolz auf den Kampf des Teams heute Abend. Ich denke, wir wussten, dass wir in der Gruppenphase nicht unser Bestes gegeben hatten und wollten eine vollständige Mannschaftsleistung zeigen. Und die Mannschaft kam heraus, ich fand, dass wir heute Abend großartig gespielt haben. Zu kurz zu kommen tut weh. Es wird noch lange weh tun.“