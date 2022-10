USWNT besiegt von England vor einer Rekordkulisse in Wembley im Schatten des Yates-Berichts

CNN

—



Die Frauen-Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten (USWNT) wurde im Wembley-Stadion von England mit 1:2 besiegt. Dabei ging es um ein internationales Freundschaftsspiel, das sowohl die zunehmende Popularität des Frauenfußballs als auch seine Misserfolge ins Rampenlicht rückte.

Beide Teams, die als Duell zwischen dem Welt- und dem Europameister angepriesen wurden, hatten in den letzten Monaten eine beeindruckende Form gezeigt – die USWNT kam in 21 Spielen ungeschlagen und England in 23 Spielen ungeschlagen, einschließlich des Gewinns der Euro 2022.

Aber die Vorbereitung auf das Spiel wurde von Dingen abseits des Spielfelds dominiert, da der professionelle Frauenfußball in den USA von einer unabhängigen Untersuchung, die systematischen Missbrauch und Fehlverhalten innerhalb des Sports feststellte, ins Wanken geraten war.

„Es war eine extrem schwierige Woche für alle und ich bin stolz auf die Spieler, dass sie überhaupt auf dem Platz stehen und das Spiel spielen“, sagte US-Cheftrainer Vltako Andonovski laut BBC nach dem Spiel. „Es war nicht einfach.

„Ich begrüße ihren Mut und ich begrüße ihre furchtlose Mentalität und Unerbittlichkeit. Wieder einmal haben sie gezeigt, dass nichts sie davon abhalten kann, das Spiel zu spielen, das sie lieben. Ich bin sehr stolz auf sie und hoffe, dass wir das nie wieder durchmachen müssen.“

Vor dem Anpfiff kamen beide Teams zusammen und hielten ein Banner mit der Aufschrift „Protect the Players“ hoch, während der Wembley Arch mit blaugrünem Licht beleuchtet wurde, um ihre Unterstützung für die Missbrauchsopfer zu zeigen.

„Zuallererst, wenn die Spieler nicht geschützt sind, dann haben Sie kein Spiel, Sie haben nichts. Das in den Vordergrund einer so wichtigen Nacht und eines so wichtigen Spiels zu stellen, war wirklich erstaunlich und kraftvoll für uns alle“, sagte die amerikanische Fußballstar Megan Rapinoe nach dem Spiel per Sky Sports.

Während des gesamten Spiels trugen beide Mannschaften als weiteres Zeichen der Unterstützung blaugrüne Armbinden.

„Nehmen Sie sich die Zeit dafür, holen Sie sich die Armbänder – ich glaube, sie wurden aus Kalifornien eingeflogen und einigen Leuten etwas eng, ich bin froh, dass ich einen dünnen Arm habe – einfach eine unglaubliche Show von uns allen, einige Dinge sind größer als das Spiel und wir konnten das zeigen“, fügte Rapinoe hinzu.

„Offensichtlich kam der Bericht über unsere Liga heraus, aber … es ist wahrscheinlich auch ein globales Problem. An alle heute Abend auf der Tribüne, die davon betroffen waren, offensichtlich alle Spieler, um an einem Abend wie diesem einfach diese Art von Unterstützung zu zeigen.

Und die Nacht demonstrierte die wachsende Reichweite des Frauenfußballs, als sich 76.893 Fans im Wembley-Stadion versammelten – dem bestbesuchten Freundschaftsspiel in der Geschichte der USWNT – um zuzusehen, wie beide Mannschaften begannen, ihre Vorbereitungen für die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr zu optimieren.

England ging nach nur neun Minuten in Führung, als Beth Mead einen Ball in den Strafraum spielte, der der US-Verteidigerin Alana Cook entging und vor den Füßen von Lauren Hemp landete, die den Ball ins Tor lenkte.

Obwohl England weiterhin drohte, blieb die amerikanische Verteidigung standhaft und die USWNT glich weniger als 20 Minuten später aus, als Sophia Smith aus einem Fehler Kapital schlug, um den Ball an der englischen Torhüterin Mary Earps vorbei zu schießen.

„[Smith] schien, als hätte sie sich einen Namen gemacht. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass sie 21 Jahre alt ist“, sagte US-Cheftrainer Vltako Andovnoski laut CBS Sports den Medien nach dem Spiel.

„In ein Umfeld wie dieses zu kommen und etwas zu bewirken … das zeigt einfach das Potenzial, das sie hat. Ich denke, dass wir nicht das Beste von ihr gesehen haben [yet].

„Das sind Spiele, die Sophs Entwicklung vorantreiben werden, und ich bin gespannt, wie sie in sechs Monaten, in neun Monaten aussehen wird.“

Aber England stellte seine Führung kurz darauf wieder her, als der VAR eingriff und der Heimmannschaft einen Elfmeter zusprach, nachdem ein hoher Fuß von Hailie Mace Lucy Bronze am Kopf getroffen hatte. Georgia Stanway verwandelte zur 2:1-Führung.

Und die frei fließende erste Halbzeit schien keine Anzeichen eines Nachlassens zu zeigen, als Smith die englische Verteidigung für Rapinoe öffnete, der Trinity Rodman für ein Tor versorgte. Aber noch einmal intervenierte der VAR zu Gunsten Englands und entschied, dass Smith beim Wechsel knapp im Abseits gestanden hatte.

Die zweite Halbzeit war eine insgesamt zaghafte Angelegenheit, da England zwei Möglichkeiten verpasste, seine Führung auszubauen, was der USWNT einen Hoffnungsschimmer bescherte.

Als der Schiedsrichter den Amerikanern nur 10 Minuten vor Schluss einen Elfmeter wegen Handspiels zusprach, wurde dieser Schimmer ein wenig größer, aber Wiederholungen hoben die Entscheidung auf und England hielt daran fest, seinen ersten Sieg gegen den amtierenden Weltmeister seit 2017 zu erzielen.

„Sie sind die beste Mannschaft der Welt, wenn Sie die Weltmeisterschaft gewonnen haben. Haben wir nicht“, sagte Englands Cheftrainerin Sarina Wiegman gegenüber Reportern laut Reuters. „Wir sind an einem guten Ort, aber es gibt so viele gute Länder.

„Wir müssen einfach tun, was wir können, kontrollieren, zusammenhalten und jederzeit miteinander kommunizieren. Wir müssen die Freiheit haben, unsere eigenen Entscheidungen im Spiel zu treffen. Ich denke, wir machen das gut.“