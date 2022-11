USMNT zuversichtlich für das WM-Spiel in Wales

Die US-Männer-Nationalmannschaft trifft am Montag in ihrem WM-Auftaktspiel auf Wales, und der frühere Torhüter Brad Friedel hat behauptet, dass die Spieler gute Laune haben und sich ihrer Chancen sicher sind.

Cheftrainer Gregg Berhalter hat einen verletzungsfreien Kader zur Auswahl, wobei alle 26 Spieler des Kaders gestern Abend am vollständigen Aufwärmtraining im Trainingslager teilnahmen.

Die USA scheinen in guter Stimmung zu sein, nachdem sie am Donnerstag das lokale Team Al-Gharafa in einem Scrimmage hinter verschlossenen Türen besiegt und im Testspiel sechs Tore erzielt haben.

Der Außenverteidiger des AC Mailand, Sergiño Dest, sprach auf der USMNT-Pressekonferenz über seine Fitness: „Ich fühle mich gut. Natürlich hatte ich nach dem letzten Spiel ein bisschen Müdigkeit. Im Moment läuft es gut. Ich bin bereit zu spielen.“

Friedel behauptete, dass die WM-Gruppe seines Landes beängstigend sei, nachdem sie gegen England, Wales und den Iran angetreten sei. Der frühere Schussstopper von Tottenham Hotspur erwähnte auch, dass das Spiel gegen Wales hart werden wird, aber das Team macht sich gut, wenn es als Außenseiter für ein Duell gilt.

Bale Die Bedrohung für Wales

Friedels ehemaliger Teamkollege Gareth Bale wäre die offensichtlichste Bedrohung für die USA, aber mit Spielern wie Weston McKennie von Juventus und Christian Pulisic von Chelsea rühmt sich auch die nordamerikanische Mannschaft mit Qualität in der Mitte des Parks.

Gio Reyna von Borussia Dortmund ist nach einer langen Verletzungspause wieder fit und wohlauf und die 20-jährige Sensation ist bereit, auf der größten Bühne zu glänzen. Reyna verpasste den Großteil der USMNT-Qualifikation für die Weltmeisterschaft, und seine Verfügbarkeit für das Turnier wird Berhalter einen großen Schub geben.

Auch Friedel kommentierte die Stärke dieser Mannschaft: „Weston McKennie, Tyler Adams und Yunus Musah machen im Mittelfeld außergewöhnlich viel Spaß, und wenn sie die Mitte des Parks kontrollieren, wird das im Turnierspiel enorm sein. Ich denke, viele dieser Spiele werden im Übergang gewonnen und verloren, unter den Bedingungen, wenn die Hitze überhand nimmt.“

Jürgen Klinsmann wiegt ein

Der frühere Cheftrainer der USMNT, Jürgen Klinsmann, äußerte sich ebenfalls zu seinen Gedanken zum Turnier in Katar und sagte, dass wir einige Überraschungen auf Lager haben könnten. Der 58-jährige Deutsche sagte: „Außenseiter wie die asiatischen oder afrikanischen Mannschaften können für Überraschungen sorgen, wenn sie mutig sind. Du wirst es nicht weit bringen, wenn du in diesem Turnier defensiv vorgehst.“

Die USMNT wollen gut in ihre Kampagne starten und müssen versuchen, ein positives Ergebnis gegen die Waliser zu erzielen, bevor es zum zweiten Gruppenspiel gegen England kommt. Die Spieler sind sich voll und ganz bewusst, dass jeder Ausrutscher in ihrem Versuch, sich für die K.-o.-Runde zu qualifizieren, katastrophal wäre.

Der Fernsehsender der Nationalmannschaft FOX Sports sieht das Spiel gegen Wales als gegeben an, aber Berhalters Mannschaft muss Vorsicht walten lassen gegen Gareth Bale und Co.

Bildnachweis: IMAGO / Pacific Press Agency