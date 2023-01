Usher, Queen Latifah und mehr nehmen an Mary J. Bliges Geburtstagsfeier teil

Alles Gute zum Geburtstag, MJB!

Königin des Hip-Hop-Souls Mary J. Blige tröpfelte tänzerische Dekadenz bei ihrer mit Stars besetzten Geburtstagsfeier, die herauskam Platzanweiser, Königin Latifah, Fetter Joe, Joey Bada$$, La La Anthony, Toya Johnson, Misa Hilton, Tamron Hall, Chrissy Lampkin, Remy Ma, Angie MartínezPowerverse-Stars Josef Sikora, Da’Vinchi, Gianni Paolo, Woody McClain, LaToya Tonodeound mehr.

Die ikonische Seelenstress hatte ein Timeeee bei der atemberaubend eleganten Soirée, die von Cipriani Events/Priceless Event Planning produziert wurde, die die Messlatte für Promi-Partys mit goldbespritztem Dekor, goldenen Luftballons und einer vergoldeten Bar höher legte, die für die Königin aller Königinnen geeignet war.

Die Gäste wurden mit Themencocktails von Ciroc, DeLeón und Sun Goddess (Good Morning Gorgeous, Real Love, No More Drama Rita, My Life, Mary Jane und The Diddy) verwöhnt, die die ganze Nacht über flossen.

Weitere Highlights waren die überlebensgroße Torte, die von Custom Cakennoisseur kreiert wurde Jake Ellen von allem gerade gebacken.

In echter Diva-Manier hat MJB die Stimmung mit einem Outfit-Wechsel während der spektakulären Kuchenpräsentation, die wir hoffentlich nächstes Jahr persönlich sehen werden, aufgehellt.

Schauen Sie sich alle Fotos unten an:

Das extravagante Event findet weniger als zwei Monate vor der Rückkehr statt Machtbuch II: Geist mit neuen Drehungen und neuen Wendungen, wenn Tariq, Brayden, Monet und die Tejadas gezwungen sind, aufzusteigen oder niedergeschlagen zu werden.

Frisch vom Mord an Zeke trauern alle, aber sie werden nicht viel Zeit haben, da eine Reihe neuer Probleme und Fragen auftauchen.

Der Beitritt zur Besetzung in dieser Saison ist Monique Curnen (Der dunkle Ritter) als „Detective Blanca Rodriguez“ Keesha scharf (Freundinnen) als „Professor Harper Bennet“ David Walton (Böse Mütter) als „Lucas Weston“ und Moria Braun (Turnt) als „KeKe Travis“.

Machtbuch II: Geist Staffel 3 startet am 17. März exklusiv auf Starz.