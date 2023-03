USD-munt (USDC) kwam maandag dicht bij het herwinnen van zijn dollarkoppeling nadat Circle, die de stablecoin uitgeeft, zei dat de $ 3,3 miljard die het in handen had met de nu ingestorte Silicon Valley Bank zal “volledig beschikbaar” zijn wanneer Amerikaanse banken opengaan.

USDC is een soort cryptocurrency die een stablecoin wordt genoemd en die verondersteld wordt een-op-een gekoppeld te zijn aan de US dollar . Het wordt ondersteund door echte activa, waaronder Amerikaanse staatsobligaties en contanten, en is de op een na grootste stablecoin die er bestaat, achter ketting .

Vorige week zei Circle dat $ 3,3 miljard van zijn kasreserve bij SVB is. Na de ineenstorting van de bank verloor USDC zijn koppeling van $ 1 en zakte zaterdag tot slechts 86 cent, volgens CoinDesk-gegevens.

Circle zei dat het in totaal ongeveer $ 9,7 miljard in contanten heeft. $ 5,4 miljard daarvan is nu in handen van BNY Mellon.