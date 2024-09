Heim Fernseher

Die Aussprache eines Wortes bringt Uschi Glas in einer TV-Show zum Grübeln. Als die Schauspielerin nach weiteren Informationen fragt, bricht das Publikum in Gelächter aus.

München – Schauspielstar Uschi Glas (80) war am Donnerstag (19. September) zu Gast in der Late-Night-Show „Karlsplatz“ im Bayerischen Fernsehen (BR). In der von Kabarettistin Eva Karl-Faltermeier (41) moderierten Sendung verriet sie nicht nur ihren richtigen Vornamen, sondern beteiligte sich auch an einem Spiel, das für Lacher sorgte.

In BR-Late-Night-Show: Uschi Glas‘ Frage sorgt für große Lacher

Das Spiel, das Moderatorin Eva Karl-Faltermeier für ihren prominenten Gast vorbereitet hatte, bestand darin, Gegenstände aus einer Kiste zu beschreiben. Die Herausforderung: Die Teilnehmer konnten entweder die Wahrheit sagen oder sich einen Gegenstand ausdenken. Ihr Gegenüber musste dann entscheiden, ob die Beschreibung der Wahrheit entsprach oder nicht.

Als die gebürtige Regensburgerin der BR-Sendung ihr Objekt – eine Gürteltasche mit dem Bild eines Bauchnabels darauf – aus der Kiste zog, sorgte Schauspielerin Uschi Glas, bekannt aus Filmen wie „Winnetou und das Mischling Apanatschi“ und „Fack ju Göthe“, mit einer Frage ungewollt für Lacher. Was war passiert?

Schauspielerin Uschi Glas „belehrt“ BR-Moderatorin: „Tüte mit T?“

Eva Karl-Faltermeier erklärte in ihrem charakteristischen Oberpfälzer Dialekt: „Das ist eine Dasche.“ Kaum hatte sie es ausgesprochen, fragte Uschi Glas verdutzt: „Eine Tüte mit T?“ Das Studiopublikum reagierte mit großem Gelächter und Applaus. Moderatorin Eva Karl-Faltermeier ließ die Korrektur ihrer Aussprache nicht unkommentiert und konterte humorvoll: „Ich fühle mich geehrt, dass die in Niederbayern aufgewachsene Tochter eines Schwaben und einer Frankin mir meine Aussprache beibringt.“

Uschi Glas (l.) wundert sich über die Aussprache von Moderatorin Eva Karl-Faltermeier (r.) in der BR-Late-Night-Show „Karlsplatz“. © Screenshot BR („Karlsplatz“)

Anschließend setzte sie ihre Schilderung fort. Doch Uschi Glas blieb skeptisch. Die 80-Jährige war überzeugt, dass Eva Karl-Faltermeier nicht die Wahrheit sagte und meinte: „Ich glaube, Sie lügen.“ Als sich kurz darauf herausstellte, dass die Kabarettistin tatsächlich die Wahrheit gesagt hatte, reagierte Glas äußerst verärgert: „Oh nein! Nein!“

In Deutschland ist der Name Uschi Glas fast jedem ein Begriff. Aus diesem Grund sollten Fans der Schauspiellegende wegen eines Fake-Videos sehr vorsichtig sein. (sk) Verwendete Quellen: BR („Karlsplatz“, ausgestrahlt am 19. September 2024)