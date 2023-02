USB staat voor Universal Serial Bus en is het standaard verbindingstype voor computers en de meeste technische apparaten sinds 1998, toen Apple de moedige beslissing nam om het te gebruiken op zijn revolutionaire originele iMac.

Vóór USB waren er meerdere soorten verbindingen, van ADB tot FireWire en SCSI, allemaal met hun eigen variaties.

Zoals met de meeste technische standaarden, is USB sindsdien steeds sneller geworden met nieuwe versies die om de paar jaar uitkomen en een sprong voorwaarts maken in snelheid en functionaliteit.

Ondanks dat het “universeel” is, zijn er nu veel verschillende soorten USB, hoewel sommige gelukkig worden uitgefaseerd op alle apparaten behalve de goedkoopste.

Dat ideaal van universalisering wordt nog steeds nagestreefd en, zoals ik later zal uitleggen, komen we veel dichterbij.

Voordat we USB-snelheden uitleggen, kijken we naar de verschillende soorten USB.

Gieterij

USB-A is de meest voorkomende en nog steeds de steunpilaar van pc’s en apparaten met zijn rechthoekige connector.

USB-B was favoriet bij voornamelijk printerfabrikanten, die vielen voor zijn tunnelachtige vorm. Er is ook USB-B Mini, die hier en daar nog steeds opduikt.

Micro USB (Eigenlijk USB-B Micro) is de onhandige kleine connector die wordt gebruikt in oudere en goedkopere gadgets, die altijd de verkeerde kant op lijkt te gaan elke keer dat je hem probeert in te steken. Er zijn enkele slimme micro-USB-kabels beschikbaar die hem omkeerbaar maken, wat je ontdek in onze verzameling van de beste Micro-USB-kabels.

Er is ook een USB-B Micro Supersnelheid type dat vaak wordt aangetroffen op externe harde schijven. Het heeft 10 pinnen in vergelijking met de 5 pinnen van Micro-USB.

USB-C omzeilde de frustrerende eenrichtingsfunctie van USB-A en Micro-USB door omkeerbaar te zijn, zodat je de symmetrische langwerpige connector naar beide kanten omhoog kunt steken. Genie.

De meeste moderne laptops, tablets en telefoons (behalve de Lightning-liefhebbende iPhone) zijn overgeschakeld op USB-C, en daar zouden we allemaal dankbaar voor moeten zijn. Snellere varianten van USB-C zijn Thunderbolt 3 en 4 en USB4, waarover later meer.

Moderne laptops hebben inderdaad vaak alleen USB-C- of Thunderbolt-poorten, wat betekent dat u een USB-C-dockingstation, Thunderbolt-dockingstation of USB-C-hub nodig hebt om apparaten met andere aansluitingen aan te sluiten.

USB-C is kleiner dan USB-A met een snelle gegevensoverdrachtsnelheid en kan tot 100 W aan stroom leveren. Het kan DisplayPort-signalen verzenden via dezelfde kabel en connector als USB-signalen, zodat gebruikers er externe beeldschermen op kunnen aansluiten – als hun computer dit ondersteunt.

De Alternate Mode (ook wel “Alt Mode”) van USB-C voor video stelt adapters in staat om video van de USB-C-poort uit te voeren naar HDMI, DisplayPort, VGA en andere soorten video-aansluitingen op beeldschermen, tv’s en projectoren. Veel moderne monitoren hebben nu zelfs hun eigen USB-C-poorten en kunnen dus rechtstreeks worden aangesloten met een USB-C-kabel.

Macs zijn meestal beperkt tot slechts één extern beeldscherm via USB-C omdat ze geen ondersteuning bieden voor Multi-stream Transport (MST). 4K-video via USB-C is ook beperkt tot schermsnelheden van 30 Hz. Er zijn uitzonderingen, zoals het gebruik van Caldigit’s USB-C SOHO Dock dat aparte rijstroken gebruikt voor zowel video als USB, en dus 60 Hz kan bereiken.

Blikseminslag 3 en 4 (zie hieronder) staat meer dan één extern beeldscherm toe op Macs en Windows-pc’s, plus 4K bij 60 Hz.

USB-C ondersteunt ook USB-voeding (USB PD). Waar USB 3.1 slechts 15 watt kan ondersteunen (voldoende om een ​​telefoon op te laden, maar zielig bij het opstarten van een laptop), kan USB PD tot 100 W aan stroom leveren.

Verwarrend – en de wereld van USB vindt het heerlijk om dezelfde nummers voor verschillende dingen te gebruiken –USB-PD 3.0 heeft een vermogenslimiet van 100W maar USB-PD 3.1 (niets te maken met USB 3.1!) kan 240W bereiken met Thunderbolt 4 en USB4.

Als je je afvraagt ​​over de Apple Bliksem connector, dit is vergelijkbaar met USB en is omkeerbaar zoals USB-C, maar alleen te vinden op Apple-apparaten en accessoires die daarvoor zijn gemaakt.

USB-snelheden van 12 Mbps tot 40.000 Mbps

De soorten USB zijn vrij eenvoudig te begrijpen omdat ze er anders uitzien. De snelheden van USB waren in het begin vrij eenvoudig te begrijpen. Onthoud dat een megabyte (MB) acht keer groter is dan een megabit (Mb). Om het vergelijken gemakkelijker te maken, hebben we de USB-snelheden weergegeven in megabits per seconde, megabytes per seconde en gigabits per seconde.

USB 1.1 (ook bekend als Full-Speed) zou 12 megabits per seconde (12 Mbps) kunnen bereiken. Dat komt overeen met 0,125 megabytes per seconde (MBps).

USB 2.0 (ook bekend als Hi-Speed) blies dat uit het water met snelheden van 480 Mbps, of 60 MBps. Deze specificatie wordt nog steeds veel gebruikt in apparaten en dockingstations.

USB 3.0 (ook bekend als SuperSpeed) bracht het naar nieuwe hoogten met 5 gigabit per seconde (5 Gbps), wat hetzelfde is als 625 MBps of 5.000 Mbps.

Helaas is USB 3.0 gediversifieerd tot een verwarring van vele 3.x-variaties. Versie 3.1 werd vreselijk rommelig.

USB 3.1, uitgebracht in juli 2013, had twee varianten: USB 3.1 Gen 1, wat hetzelfde was als USB 3.0 SuperSpeed, met 5 Gbps; en USB 3.1 Gen 2 genaamd SuperSpeed+ met 10 Gbps (1.250 MBps = 10.000 Mbps).

De 10Gbps-versie stond tegelijkertijd bekend als “USB 3.1 Rev 2”, “USB 3.1 Gen 2”, “SuperSpeed ​​USB 10Gbps” en “SuperSpeed+”.

USB 3.2 soorten en snelheden

Om deze ingewikkelde puinhoop op te lossen, kwam USB 3.2, maar om eerlijk te zijn, dat is ook niet super begrijpelijk!

USB 3.2 is alleen voor USB-C, niet voor USB-A, dat vastzit in de naamgevingsconventies van USB 3.1 en maximaal 10 Gbps bereikt.

Latere versies van USB zijn vaak functioneler en krijgen een efficiënter energiebeheer.

Maar hier zullen we USB 3.2-snelheden in detail uitleggen.

De USB 3.2-specificatie absorbeerde alle eerdere 3.x-specificaties en identificeerde drie overdrachtssnelheden:

USB 3.2 Gen 1×1 (meestal net gebeld USB 3.2 Gen 1): SuperSpeed ​​USB met 5 Gbps

USB 3.2 Gen 2×1 (meestal net gebeld USB 3.2 Gen 2): SuperSpeed+ USB met 10 Gbps

USB 3.2 Gen 2×2: SuperSpeed+ USB met 20 Gbps (2.500 MBps). De 2×2 betekent dat de bus twee rijstroken heeft in plaats van één, vandaar de dubbele snelheid.

Een USB-C-connector heeft vier paar pinnen, ook wel “lanes” genoemd, die gegevens verzenden en ontvangen. USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) en USB 3.2 Gen2 (10Gbps) gebruiken één verzendstrook en één ontvangststrook. USB 3.2 Gen 2×2 maakt gebruik van alle vier de rijstroken om een ​​datasnelheid van 20 Gbps te bereiken.

In september 2022 onthulde het USB Implementors Forum nieuwe logo’s voor laptoppoorten, opladers en kabels met de nieuwe USB PD 3.1 240 W USB-C-voedingsspecificatie.

De verschillende USB-specificaties worden bepaald door hun snelheid in Gbps en laadspecificaties worden bepaald door hun wattage.

Nieuwe USB-logo’s USB-IF

Een onbeantwoorde vraag is of deze kabels de Thunderbolt-, DisplayPort- of USB4-protocollen ondersteunen.

Thunderbolt 3 versus Thunderbolt 4 versus USB4

Thunderbolt 1.0 en Thunderbolt 2 negerend die mini-DisplayPort-connectoren gebruikten, Thunderbolt 3 en 4 en USB4 lijkt precies op USB-C, maar is veel sneller met 40 Gbps (= 5 GBps = 5.000 MBps = 40.000 Mbps) en beter in staat.

Thunderbolt (TB) biedt PCI Express-gegevens voor harde schijven, SSD’s en grafische kaarten, en DisplayPort-functionaliteit in één kabel.

Het is ook peer-to-peer in plaats van host-to-user (USB), dus u kunt meer dan één randapparaat in serie schakelen met uw bestaande verbinding.

En Blikseminslag 4 is nu ter plaatse. Mac-gebruikers zullen niet veel verschil merken tussen TB3 en TB4 omdat het de functies of specificaties niet upgradet, maar de wereld van Windows was gevoelig voor beperkte versies van T3 die de nieuwe TB4-certificering zal uitroeien.

De snelheidsgarantie houdt bijvoorbeeld in dat alle TB4-compatibele apparaten minimaal twee externe 4K-schermen of één 8K-scherm moeten ondersteunen. TB3 is vereist om slechts één 4K-scherm te ondersteunen.

TB4 maakt langere kabels mogelijk (TB3 bereikt een maximale lengte van ongeveer 1 meter voordat hij bandbreedte verliest, terwijl TB4 volledige snelheid ondersteunt met kabels tot 2 meter lang) en enkele andere handige functies, zoals gegevensbescherming uit slaapstand en directe geheugentoegang (DMA).

TB3-systemen hoefden slechts 16 Gbps te ondersteunen voor PCIe-verbindingen, aangezien dit de maximale snelheid was die je kon behalen voor externe SSD-apparaten. Thunderbolt 4-certificering vereist dat de PCIe-bandbreedte wordt verdubbeld tot 32 Gbps – geweldig nieuws als u regelmatig gigantische bestanden overdraagt ​​tussen opslagapparaten.

Met Thunderbolt 3 kunt u meerdere Thunderbolt-apparaten in een lange keten aansluiten, maar als u een ervan verwijdert (behalve het laatste apparaat in de keten), worden alle andere onbruikbaar. TB4 kan maximaal zes apparaten doorlussen.

Thunderbolt 4 brengt iets met de naam Naven, waar u maximaal vier Thunderbolt-poorten in een hub of dock kunt hebben – elk een afzonderlijke “tak” die kan worden losgekoppeld zonder dat dit gevolgen heeft voor andere Thunderbolt-apparaten die op de andere poorten zijn aangesloten. TB3 kon slechts twee poorten in een dock opbrengen.

Lees voor meer informatie onze uitleg over Thunderbolt 4 versus Thunderbolt 3 versus USB4.

Wat is USB4?

USB4 (geen opening tussen de USB en de 4 in een waarschijnlijk vergeefse poging om te voorkomen dat er een USB 4.1 enz. is) is gebaseerd op de Thunderbolt 3-protocolspecificatie die tot 40 Gbps doorvoer ondersteunt.

Het ziet er precies hetzelfde uit als USB-C, USB 3.2 en Thunderbolts 3 en 4.

De minimale specificaties zijn 20 Gbps, één 4K-scherm, 7,5 W stroomvoorziening, maar hij kan tot 40 Gbps, twee schermen en 100 W PD (USB PD 3.0) of 240 W (USB PD 3.1) aan.

Maar er zijn natuurlijk varianten.

USB4 Gen 2×2 heeft een bandbreedte van 20 Gbps.

USB4 Gen 3×2 bereikt 40Gbps. Dit is de snelste USB tot nu toe en vereist, net als Thunderbolt 3, een kortere kabel van 0,8 m.

USB4 is compatibel met Thunderbolt 3 en 4, en neerwaarts compatibel met USB 3.2 en zelfs USB 2.0.

Het kan ten minste 15 W stroom leveren voor accessoires en ondersteunt twee 4K-schermen of een enkel 8K-scherm.

Terwijl USB 3.2 vaste bandbreedte toewijst aan data of video of – in “DP Alt Mode” – 100% toewijst aan video, kan USB4 dynamisch en intelligent bandbreedte toewijzen aan video en data op basis van werkelijke behoeften.

Schaf de juiste USB-C-kabels aan

Wat de snelheid van uw verbinding ook is, u moet ervoor zorgen dat uw kabels minstens zo snel zijn en dat ze zowel opladen als data ondersteunen, met de laadsnelheid die u nodig heeft.

Wanneer apparaten met verschillende USB-versies worden aangesloten, wordt de gegevensoverdrachtsnelheid beperkt door de langzaamste van de aangesloten apparaten, dus een USB 3.1-apparaat dat is aangesloten op een USB 2.0-apparaat of -kabel zal worden gesmoord tot de snelheid van 480 Mbps van USB 2.0.

Controleer bij het kopen van USB-C-kabels het laadvermogen en de ondersteunde USB-gegevenssnelheid. Sommige kabels zullen daadwerkelijk worden gemarkeerd met hun snelheidsclassificatie, maar lang niet allemaal.

Een oplaadkabel die USB 2.0 ondersteunt, kan langer zijn dan USB 3.x- en USB4-kabels, maar is beperkt tot een gegevensoverdrachtsnelheid van 480 Mbps en ondersteunt geen alternatieve modi.

Een Thunderbolt 3- of 4-kabel, die is voorzien van het Thunderbolt-logo, is achterwaarts compatibel met alle snelheden van USB-C, maar mogelijk hebt u een speciale kabel nodig om het maximale uit een 10 Gbps of 20 Gbps USB-C-verbinding te halen.

Thunderbolt 4- en USB4-kabels zijn uitwisselbaar en achterwaarts compatibel. Thunderbolt 3-kabels werken ook met Thunderbolt 4- en USB4-verbindingen.

Thunderbolt 4-kabels bieden compatibiliteit met alle versies van USB-C, inclusief USB 2.0, 3.0, 3.2 en 4, ongeacht de lengte van de kabel.

Als u USB-C-kabels koopt, zoek dan naar USB4-certificering om uw aankoop toekomstbestendig te maken, of Thunderbolt 4 om alles te ondersteunen. Voor langere TB4-kabels heb je een “actieve” kabel nodig met een actieve repeater-chipset om het signaal te versterken.

Bekijk ons ​​overzicht van de beste USB-C- en Thunderbolt-kabels en de beste Thunderbolt 4- en USB4-kabels.