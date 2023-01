USA vs. Kolumbien – Fußballspielbericht – 28. Januar 2023

Die Männer-Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten beendete ihre beiden Freundschaftsspiele im Januar nach einem torlosen Unentschieden gegen Kolumbien am Samstag im Dignity Health Sports Park in Carson, Kalifornien, ohne Sieg.

Die USA hatten die besseren Chancen, die meisten kamen in einer fesselnden ersten Halbzeit, schafften aber den Durchbruch gegen ein unerfahrenes kolumbianisches Team, das wie die Amerikaner seine europäischen Stars in der Begegnung außerhalb des FIFA-Fensters vermisste.

Mit nur vier Toren in den letzten sieben Spielen erweist sich der Mangel an Durchschlagskraft im Angriff weiterhin als das größte Problem, das es für die USA zu lösen gilt, wenn sie mit dem Aufbau der gemeinsamen Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2026 beginnen.

Interimstrainer Anthony Hudson entschied sich für eine erfahrenere Mannschaft als bei der 1:2-Niederlage am Mittwoch gegen Serbien, wobei alle fünf Spieler im Kader, die zur Weltmeisterschaft 2022 gingen, von Anfang an dabei waren.

Es gab jedoch noch viel Jugend, darunter Debüts für Paxten Aaronson und John Tolkin und einen ersten Start für DeJuan Jones. Aaronsons Anwesenheit bedeutete, dass er und Brenden Aaronson von Leeds United die achte Gruppe von Brüdern wurden, die die USA auf der Seniorenebene vertraten.

„Insgesamt denke ich, dass wir unsere Ziele erreicht haben“, sagte Hudson. „Es gibt eine Reihe von Spielern, die wir bei uns sehen wollten, um sie in Wettkampfsituationen zu sehen. Es ging darum, diese Spieler in unserer Umgebung zu sehen und zwei Spiele körperlich zu überstehen.“

Paxten Aaronson trat in die Fußstapfen seines älteren Bruders Brenden und gab am Samstag sein USMNT-Debüt. Jenny Chuang/ISI-Fotos/Getty Images

Kolumbien hingegen stellte vier Spieler aus der Major League Soccer in einer Aufstellung mit nur einem Spieler mit mehr als fünf Länderspielen auf.

Obwohl sich mehrere Spieler auf beiden Seiten in der Vorbereitungsphase befanden, herrschte in den ersten 45 Minuten viel Intensität.

Und da beide Mannschaften in der Umschaltphase schnell angreifen wollten, ergaben sich auf beiden Seiten reichlich Gelegenheiten, auch wenn mangelnde Präzision im letzten Drittel niemanden daran hinderte, Kapital zu schlagen.

Der energiegeladene Aaronson hatte zwei klare Tore im Visier, nachdem er nach sechs Minuten mit einem seitlichen Schuss, der direkt auf den kolumbianischen Torhüter Alvaro Montero ging, nicht genügend Halt fand. Später lenkte ein verzweifelter Sprungblock von Verteidiger Andres Llinas einen weiteren Versuch von Aaronson am Tor vorbei ab.

„Paxten ist ein wirklich aufregender Spieler, sehr selbstbewusst. Er kam ein oder zwei Tage zu spät, aber man sieht seine Qualität. Wir wissen nicht, wie hoch sein Niveau sein wird, aber wir glauben an sein Talent und werden sehen, was er kann.“ “, sagte Hudson.

Die vielleicht beste Eröffnung fiel auf Matthew Hoppe. Aber während Paul Arriola um einen quadratischen Pass bat, schoss der Stürmer von Middlesbrough direkt auf den kolumbianischen Torhüter, nachdem er von Jesus Ferreiras Steilpass gefunden worden war.

Die US-Verteidigung hatte am anderen Ende noch viel zu bedenken, wo Chicho Arango von LAFC und Cucho Hernandez von Columbus versuchten, gegen eine Viererkette, die nur aus MLS besteht, Fuß zu fassen. Yilmar Velazquez hatte Kolumbiens beste Chance in der ersten Halbzeit, aber der Mittelfeldspieler verfehlte seinen Schuss am Tor.

Nach der Halbzeit waren die Chancen eher schlecht. Walker Zimmerman köpfte eine schwierige Chance nach einer Ecke über das Tor, während Ferreira, der gegen sein Geburtsland spielte, keinen Schuss abgab, als er eine kurze Öffnung im Strafraum fand.

Da beide Mannschaften im Laufe der Periode viele Änderungen vornahmen, wurde die zweite Halbzeit eher zu einem traditionellen, langsameren Januar-Freundschaftsspiel. Es gab USMNT-Debüts von der Bank für Emmanuel Sabbi und Samual Rogers, aber die USA konnten kein Tor für ihre Bemühungen finden.

„Es ist eine großartige Gruppe von Spielern, und das spricht für die Stärke unserer Spielergruppe“, sagte USMNT-Keeper Sean Johnson. „Uns stehen gute Zeiten bevor. Wir hätten gerne gewonnen, und wir hatten unsere Chancen, aber es war rundum solide. Als Gruppe habe ich das Gefühl, dass dieses Camp ein Schritt nach vorne war.“