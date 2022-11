England wird versuchen, sich gegen die USA für die K.-o.-Phase der Weltmeisterschaft zu qualifizieren, und für diejenigen in Amerika gibt es Fernsehübertragungen.

Die USMNT konnte bei ihrem Turnierauftakt nicht an einem unbezahlbaren Sieg festhalten. Ein Elfmeter von Gareth Bale hielt Amerika auf einen einzigen Punkt beschränkt.

Englands souveräner 6:2-Sieg über den Iran brachte sie an die Spitze der Gruppe B. Es war eine frei fließende Leistung der Three Lions, die zeigte, dass sie expansiver sein können, als die Leute dachten.

Anders als 2010 ist England kein Weichei und wird den USA kein leichtes Spiel bieten. Seit vielen Jahren war die Kluft zwischen den beiden Nationalmannschaften nicht mehr so ​​groß. Die Schützlinge von Gareth Southgate werden versuchen, diese Show am Freitag zu machen.

Harry Kanes Fitnessbedenken wurden in den 24 Stunden vor dem Anpfiff ausgeräumt. Der englische Stürmer wird fit genug sein, um sich der amerikanischen Abwehr zu stellen.

USA vs. England TV-Berichterstattungspläne

Anstoßzeit: 14 Uhr ET / 11 Uhr PT – Freitag, 25. November

Jetzt ansehen (in den USA): Live auf fuboTV

Kommentatoren: John Strong und Stu Holden

US-Fernsehen: Match ist im FOX-Netzwerk (verfügbar über fuboTV)

England will die Qualifikation sichern

Die Ergebnisse am ersten Spieltag haben England das Leben erheblich erleichtert.

Der Finalist der Euro 2020 hat gegen den Iran ein starkes Torverhältnis erzielt. Dadurch werden sie wahrscheinlich mit einem Unentschieden gegen die USMNT sicher sein.

Ein Sieg würde ihnen jedoch rechnerisch einen Platz unter den letzten 16 der Weltmeisterschaft garantieren. Amerika hingegen kämpft um sein Leben, nachdem es gegen Wales gescheitert ist.

Können die USA England in Schwierigkeiten bringen? Es ist schwer zu erkennen, wo Amerika in der Lage sein wird, die Three Lions zu durchdringen.

Kyle Walkers Rückkehr zur vollen Fitness könnte Gareth Southgate dazu zwingen, wieder auf eine 5-3-2-Formation umzusteigen. Dennoch werden die Fans bereit sein, den ehemaligen Trainer von Middlesbrough daran zu hindern, die Angriffsabsicht aufrechtzuerhalten, die den Iran zerstört hat.

Amerikas Verteidigung ist nicht spektakulär. Tim Ream war der herausragende Spieler, aber selbst er machte einen schrecklichen Fehler, als er den Elfmeter gegen Bale kassierte.

Es war alarmierend, wie die Mannschaft von Gregg Berhalter am Montag unter dem Druck zusammenbrach. Als sie sich in den letzten 15 Minuten festhalten mussten, kämpften sie und fielen zurück.

Dies gegen England zu tun, wäre ein schwerer Fehler. Raheem Sterling und Bukayo Saka haben ein so rohes Tempo, dass es der amerikanischen Abwehr Probleme bereiten würde.

Voraussichtliche Aufstellungen für die USA gegen England

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben vor dem Spiel keine Fitness- oder Suspendierungsbedenken.

England heißt derweil Kyle Walker wieder im Kader willkommen. Harry Kane wird seinen Platz in der Startelf behalten, insbesondere da Southgate eine Pause für seinen Kapitän anstrebt, wenn der Aufstieg vor einer rein britischen Affäre gegen Wales gesichert ist.

Voraussichtliche Startelf der USA (4-3-3): Matt Turner, Antonee Robinson, Tim Ream, Walker Zimmerman, Sergino Dest, Tyler Adams, Weston McKennie, Gio Reyna, Christian Pulisic, Josh Sargent, Tim Weah

Englands voraussichtliche Startelf (4-3-3): Jordan Pickford, Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Declan Rice, Jude Bellingham, Mason Mount, Raheem Sterling, Harry Kane, Bukayo Saka

Bildnachweis: IMAGO / Action Plus