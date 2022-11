USA verurteilen Nordkoreas Langstreckenraketentest Aktuelles Asien | DW

Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, machte deutlich, dass das Engagement der USA für die Verteidigung Südkoreas und Japans „solide“ sei. Im Hinblick auf den angeblichen Start einer Interkontinentalrakete durch Nordkorea wies er darauf hin, dass der Start eine „klare Verletzung mehrerer Resolutionen des UN-Sicherheitsrates“ sei. Die Aktion zeigt die Gefahr, die Nordkoreas illegale Programme für Massenvernichtungswaffen und ballistische Raketen für seine Nachbarn und die Region sowie für den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit darstellen. Price forderte die Weltgemeinschaft auf, die gegen Pjöngjang verhängten Sanktionen umzusetzen. Der Nationale Sicherheitsrat der USA sagte, Präsident Joe Biden und sein Sicherheitsteam prüfen die Situation in enger Abstimmung mit ihren Verbündeten und Partnern.

Gleichzeitig appellierte die US-Regierung an Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, von weiteren Provokationen Abstand zu nehmen und in den Dialog zu treten.

Mindestens drei Raketen getestet

Das kommunistische Nachbarland hat nach südkoreanischen Angaben an diesem Donnerstag (Ortszeit) mindestens drei ballistische Raketen abgefeuert, darunter vermutlich eine Langstreckenrakete. Diese können mit einem Atomsprengkopf ausgestattet werden. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs ist der Test der Interkontinentalrakete jedoch „wahrscheinlich fehlgeschlagen“. Alle drei Raketen wurden in Richtung des Japanischen Meeres (koreanisch: Ostmeer) abgefeuert.

Vor einem Fernsehbildschirm in Seoul verfolgen Passanten den Bericht über den Abschuss einer ballistischen Rakete vor der Ostküste Nordkoreas

Erst am Mittwoch hatte das Militär in Nordkorea mindestens 23 Raketen auf die Ost- und Westküste abgefeuert und damit die Spannungen deutlich erhöht. Berichten aus Seoul zufolge überquerte eine der Raketen de facto die Seegrenze zwischen Nord- und Südkorea. Das Projektil sei 57 Kilometer östlich des Festlandes ins Meer eingeschlagen, teilte der Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte in Seoul mit.

USA und Südkorea verlängern Manöver

Die nordkoreanischen Raketentests finden parallel zum bisher größten gemeinsamen Luftmanöver der USA und Südkoreas mit dem Namen „Vigilant Storm“ statt. An der Übung nehmen Hunderte Kampfflugzeuge beider Länder teil. Als Ergebnis der jüngsten Raketentests haben die beiden Nationen nun beschlossen, ihre am 31. Oktober begonnenen Manöver zu verlängern.

Seit Monaten warnen die Regierungen in Washington und Seoul davor, dass Nordkorea in naher Zukunft einen Atomwaffentest durchführen könnte. Es wäre der erste derartige Test seit 2017.

se/fab (afp, dpa, ap, rtr)