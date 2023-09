Über 100 Unternehmen und 20 Einzelpersonen wurden in die schwarze Liste Washingtons aufgenommen

Die US-Behörden haben die Sanktionen im Zusammenhang mit der Ukraine gegen Russland ausgeweitet und 20 Staatsangehörige und mehr als 100 Unternehmen auf ihre aktualisierte schwarze Liste gesetzt.

Die neueste Liste, die am Donnerstag vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums veröffentlicht wurde, umfasst die russischen Autohersteller AvtoVAZ, Moskvich, GAZ Group, Sollers sowie das staatliche Straßenunternehmen Avtodor und den größten Hersteller von Lokomotiven und Lokomotiven des Landes Schienenausrüstung Transmashholding. Auch die Ak Bars Bank, einer der führenden russischen regionalen Universalkreditgeber, wurde mit Sanktionen belegt.

Die Maßnahmen richten sich auch gegen den ehemaligen Präsidenten von Transmashholding, Andrey Bokarev, und den Chef der Ural Mining and Metallurgical Company, Iskander Makhmudov. Bei beiden wurden ihre in den USA ansässigen Vermögenswerte eingefroren, während alle in den USA ansässigen Transaktionen blockiert wurden.

Igor Altushkin, der Gründer und größte Anteilseigner des drittgrößten Kupferproduzenten des Landes, der Russian Copper Company (RMK), wurde ebenfalls in die Liste der sanktionierten Personen aufgenommen.

Das US-Finanzministerium hat außerdem Sanktionen gegen mehr als 150 ausländische Unternehmen und Einzelpersonen aus der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Georgien verhängt, um die Umgehung der zuvor gegen Russland verhängten Strafen zu verhindern.

Nach Angaben des Außenministeriums hatten diese Unternehmen bei der Übertragung von geholfen „Güter mit doppeltem Verwendungszweck“ B. Drohnenkameras, leistungsstarke optische Filter und Lithiumbatterien nach Russland sowie die Bereitstellung von Schiffsreparaturdiensten für Einrichtungen, die dem russischen Verteidigungsministerium angeschlossen sind.

