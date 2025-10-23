US-Präsident Donald Trump hatte zuvor die Verschärfung der Zugangsregeln verteidigt. Es mache ihm Sorgen, „dass Generäle frei mit Journalisten herumlaufen und Fehler machen können“. Verteidigungsminister Pete Hegseth, den Trump jetzt „Kriegsminister“ nennt, schrieb auf Plattform X, dass der Zugang zum Pentagon „ein Privileg, kein Recht“ sei.

Lediglich der Sender One America News (OAN) und einige kleinere, regierungsnahe Plattformen hatten die Auflagen unterzeichnet. In der neuen Erklärung des Ministeriums heißt es, dass die „neuen Medien“ „eine Formel geschaffen haben, um die Lügen der Mainstream-Medien zu umgehen und den Amerikanern echte Nachrichten zu bringen“.