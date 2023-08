Die Vereinigten Staaten sollten nicht in Melbourne sein. Der WM-Titelverteidiger hatte vor dem Turnier vereinbart, dass das Achtelfinalspiel am Sonntag in Sydney stattfinden sollte, sodass es für die heimischen Fernsehzuschauer zur Hauptsendezeit stattfinden konnte. Aber sie haben ihre Gruppe nicht gewonnen, das erste von vielen Dingen, die nicht nach Plan liefen. Und sie werden es nicht eilig haben, zurückzukommen.

Diejenigen, die zu Hause geblieben sind, hätten einen dramatischen Moment erlebt, der zu jeder Hauptsendezeit passen würde. Doch für Megan Rapinoe und die USA sollte es kein Happy End geben. Die letzte Aktion des erfahrenen Stürmers bei einer Weltmeisterschaft bestand darin, dass er in einem dramatischen Elfmeterschießen einen Elfmeter verschoss, der von der Schwedin Lina Hurtig entschieden wurde, deren Elfmeter an US-Torhüterin Alyssa Naeher vorbeiflog und mit knapper Distanz über die Linie schoss.

„So knapp zu verlieren, tut weh“, sagte Naher nach dem Spiel der DW. „Elfmeter sind ein harter Ausweg und man ist nur einen Millimeter davon entfernt, am Leben zu bleiben.“

US-Torhüterin Alyssa Naeher versucht, den entscheidenden Elfmeter von Hurtig abzuwehren – doch der Elfmeter ist nur wenige Millimeter über der Linie. Bild: Mathias Bergeld/Bildbyran/IMAGO

„Wir wissen, wie gut wir sind“ – Musovic

Dass der Weltmeister zu Strafstößen gezwungen wurde, war größtenteils der schwedischen Torhüterin Zecira Musovic zu verdanken, die in den 120 Minuten mehrere entscheidende Paraden parierte. Die 27-Jährige musste geduldig darauf warten, die schwedische Spitzenspielerin Hedwig Lindahl zu ersetzen, bewies aber ihr Können auf äußerst nachdrückliche Weise.

„Ich habe gespürt, dass ich vor dem Spiel (es sollte ihr Abend werden) ein gutes Gefühl hatte“, sagte Musovic der DW. „Wir haben gegen die wirklich guten USA gespielt, die Nummer eins der Welt. Aber wir haben auch unsere Chancen gesehen und wissen, wie gut wir sind.“

So entscheidend Musovic auch war, es war Hurtig, der das Spiel letztendlich entschied. Das Stadion erstarrte unter der Anspannung, als Schiedsrichterin Stephanie Frappart die Torlinientechnik auf ihrer Uhr überprüfte und auf die Bestätigung des VAR in ihrem Ohrhörer wartete. Ihr erstes Signal war für alle unklar, auch für die schwedische Stürmerin, die als erste reagierte.

„Das war ehrlich gesagt verrückt“, sagte Hurtig der DW. „Ich war so nervös und das Warten danach, um zu sehen, ob es ein Tor war, war schrecklich. Ich war völlig unklar. Ich schaute die Schiedsrichterin an und sie machte zuerst ein Zeichen und ich dachte ‚Es ist kein Tor‘ und dann.“ Sie sagte es schließlich. Ich wurde verrückt. Ich rannte einfach los und schrie. Es war unglaublich.“

Musovic parierte mehrfach entscheidend, um Schweden im Spiel zu halten. Bild: Noe Llamas/Sportpressefoto/IMAGO

Enttäuschendes Ende der amerikanischen Ära

Während Schweden sich darüber freute, eine härtere Prüfung bestanden zu haben als die USA, die Portugal im vorherigen Spiel gestellt hatte, war der Meister niedergeschlagen. Eine Tordürre, die sich seit dem Ausgleich gegen die Niederlande über vier Stunden hinzog, setzte einer enttäuschenden Saison und höchstwahrscheinlich einer Ära ein Ende.

Von den 23 Spielern im amerikanischen Kader war dies für 14 die erste Weltmeisterschaft – die Gruppe ist unerfahren und muss sich nun damit auseinandersetzen, dass sie es zum ersten Mal nicht ins Finale dieses Turniers schafft, und mit der unvermeidlichen Inquisition, die darauf folgen wird.

Die Spielerin, die eine Zeit, in der es mehrere Weltmeisterschaften und olympische Medaillen gab, vielleicht am meisten geprägt hat, konnte über ihre persönliche Enttäuschung hinaus ein umfassenderes Bild des Fortschritts sehen.

„Es ist schwer, so auszugehen … aber so ist das Leben“ – Rapinoe Bild: James Ross/AAP/IMAGO

„Das Spiel ist im Allgemeinen erstaunlich, ich denke, diese Weltmeisterschaft ist ein Beweis dafür“, sagte Rapinoe. „Unglaubliche Ergebnisse, solch eine Gleichheit in den Spielen, man weiß nie, was passieren wird.

„Es ist hart, so auszugehen. Du hast offensichtlich mein Lächeln gesehen, nachdem ich diesen PK (Elfmeter) verschossen habe. Es ist einfach so, als ob das ein kranker Witz wäre, da ist ein dunkler, dunkler Humor von Becky Sauerbruun (verletzte US-Kapitänin) dabei. Aber so ist es.“ dass das Spiel so läuft und das Leben so läuft. Aber ich bin immer noch dankbar für diesen Moment. In einem anderen Spiel mitspielen und diese Erfahrung machen zu können, aber so ist das Leben.“

Bisher war dieses Turnier nicht nur durch die Verringerung der Kluft zwischen den Mannschaften gekennzeichnet, sondern auch durch schwierige Enden großer Weltmeisterschaftskarrieren. Rapinoe folgt der Brasilianerin Marta und der Kanadierin Christine Sinclair und verlässt die Bühne früher als geplant.

Wie Rapinoe angedeutet hat, ist das die Art und Weise des Spitzensports. Pläne werden gebrochen, sobald sie gemacht sind. Auf die Millimeter kommt es an. Nie mehr als am Sonntagabend in Melbourne.

Herausgegeben von Michael Da Silva