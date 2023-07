Die USA riefen am Freitag Dutzende Länder zur Zusammenarbeit im Kampf gegen synthetische Drogen auf, doch China lehnte eine Einladung zur Teilnahme ab.

Blinken: Kartelle haben den US-Markt „gesättigt“.

Blinken sagte Vertretern von 84 Ländern auf einer virtuellen Konferenz in Washington am Freitag, dass die USA für das Opioid ein „Kanarienvogel in der Kohlengrube“ gewesen seien, dass jedoch eine internationale „Koalition“ zur Bekämpfung der Verbreitung synthetischer Drogen notwendig sei, da die Kartelle ihr Ziel im Visier hätten weiter draußen.

„Nachdem der US-Markt gesättigt ist, wenden sich transnationale kriminelle Unternehmen anderswo zu, um ihre Gewinne zu steigern“, sagte Blinken.

„Wenn wir nicht mit größter Dringlichkeit gemeinsam handeln, werden mehr Städte auf der ganzen Welt die katastrophalen Kosten tragen“, sagte er in den USA.

Die südkoreanische Außenministerin Park Jin sagte, dass COVID-19 die Notwendigkeit einer globalen Koordinierung bei neu auftretenden Epidemien, einschließlich Drogen, gezeigt habe.

„Einst waren wir stolz darauf, ein drogenfreies Land zu sein. Doch heute erleben wir einen erheblichen Anstieg des Drogenkonsums, insbesondere unter unserer Jugend“, sagte Park.

Fentanyl ist in den USA eine der häufigsten Todesursachen bei jungen Erwachsenen unter 45 Jahren; Im Jahr 2021 gab es nur Unfälle, die mehr Todesopfer forderten als Selbstmorde Bild: John Marshall Mantel/ZUMA Press/Picture Alliance

Was ist Fentanyl und welche Verbindung besteht zu China?

Pharmazeutisches Fentanyl ist ein anerkanntes, hochwirksames medizinisches Schmerz- und Beruhigungsmittel, das um ein Vielfaches wirksamer sein kann als Morphin.

Typischerweise wird es zur Behandlung von Patienten mit starken Beschwerden eingesetzt, beispielsweise bei Krebspatienten im Spätstadium, oder möglicherweise in der Notaufnahme.

Es ist in den meisten Teilen der Welt für medizinische Zwecke zugelassen, ist jedoch normalerweise nicht rezeptfrei erhältlich.

Allerdings macht es auch stark süchtig, und Varianten der Droge können noch stärker süchtig machen. Die USA haben 2018 mehrere Varianten von Fentanyl als „Schedule 1“-Arzneimittel verboten und es gab Bestrebungen, die Beschränkungen auszuweiten.

Die Zahl der durch Überdosierung verursachten Todesfälle durch die Droge ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Laut den Centers for Disease Control starben in den USA im Jahr 2022 fast 80.000 Menschen an opioidbedingten Überdosierungen, weniger als die Rekordzahl von mehr als 100.000 im Jahr 2021. Fentanyl gilt mittlerweile als der häufigste Verursacher von Überdosierungen in den USA.

Fentanyl ist in den USA eine der häufigsten Todesursachen bei jungen Erwachsenen unter 45 Jahren; Im Jahr 2021 gab es nur Unfälle, die mehr Todesopfer forderten als Selbstmorde Bild: John Marshall Mantel/ZUMA Press/Picture Alliance

Süchtige mischen Fentanyl oft mit anderen Betäubungsmitteln wie Heroin.

Die USA machen China zumindest teilweise für die anhaltende Präsenz von Fentanyl in den USA verantwortlich, obwohl Peking 2019 zustimmte, alle Exporte des Medikaments zu stoppen, und angesichts der Suchtgefahr des Arzneimittels und seiner Varianten einige Operationen in Partnerschaft mit den USA durchführte.

China exportiert die Vorläufermaterialien immer noch in zentralamerikanische Länder wie Mexiko, wo Kartelle Fentanyl produzieren und es dann über die US-Grenze schmuggeln.

Fentanyl, Amerikas stiller Killer Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

China lehnt Einladung ab und wirft den USA „Verleumdungen“ vor

China nahm am Freitag nicht an der Konferenz in Washington teil und kritisierte offenbar die USA für die kürzlich gegen chinesische Unternehmen wegen Fentanyl verhängten Sanktionen.

Peking sagte, es sei grundsätzlich offen für eine internationale Zusammenarbeit im Drogenhandel, es liege jedoch an den USA, „die notwendigen Bedingungen“ für eine Zusammenarbeit bei der Drogenbekämpfung zu schaffen, nachdem sich Washington darüber beschwert hatte, dass Peking seine Forderungen nach einem Durchgreifen ignoriert habe.

China beteiligt sich „aktiv an der internationalen Zusammenarbeit bei der Drogenbekämpfung und lehnt Verleumdungen und einseitige Sanktionen gegen andere Länder unter dem Vorwand der Drogenbekämpfung entschieden ab“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Wang Wenbin, bei einem täglichen Briefing.

„Wir fordern die USA auf, Fehlverhalten durch konkrete Maßnahmen zu korrigieren und die notwendigen Voraussetzungen für die Zusammenarbeit beider Länder bei der Drogenbekämpfung zu schaffen“, sagte er.

Das US-Justizministerium erhob Ende letzten Monats Strafanzeige gegen vier chinesische Unternehmen und acht Personen, denen der Handel mit Chemikalien zur Herstellung von Fentanyl in den USA und Mexiko vorgeworfen wird.

Aber Washington und Peking sind sich auch über eine Reihe von Themen uneins, etwa über Taiwan – die Kontakte wurden nach dem Taipei-Besuch der Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi im letzten Jahr in einer Reihe von Themen abgebrochen und nur teilweise wiederhergestellt – und über Sanktionen gegen Chinas Verteidigungsminister und das Militär General Li Shangfu.

Etwa 80 davon streben eine stärkere Zusammenarbeit an, um die Verbreitung verschiedener synthetischer Drogen zu stoppen Bild: TNS/ABACA/Picture Alliance

Die USA argumentieren, dass die Lösung multinational sein muss

China ist der weltweit größte Produzent und Exporteur von Fentanyl-Vorläufermaterialien, aber Blinken räumte am Freitag implizit ein, dass China nicht allein für die Präsenz des Arzneimittels in den USA verantwortlich gemacht werden könne, und sagte, dies sei auch der Grund, warum sich eine Zusammenarbeit als unerlässlich erweisen würde.

„Wenn eine Regierung eine Vorläuferchemikalie aggressiv einschränkt, kaufen die Drogenhändler sie einfach woanders“, sagte er.

Auch ein anderer US-Beamter, Todd Robinson, hatte versucht, einen versöhnlichen Ton anzuschlagen. Der stellvertretende US-Sekretär für internationale Drogenbekämpfung und Strafverfolgung sagte, die USA würden die Teilnahme Chinas an künftigen Treffen begrüßen und hoffe, dass die anderen Länder auf Peking zugehen würden.

„Einer der Gründe, warum wir versuchen, diese Koalition zusammenzubringen, besteht darin, die Länder bei ihren Bemühungen gegen diese Lieferketten zusammenzubringen, und ein Teil ihrer Verantwortung wird darin bestehen, mit der VR China zusammenzuarbeiten“, sagte er in Bezug auf die People’s Republik China.

Was passiert als nächstes?

Mitglieder der Koalition planen, sich im September am Rande der UN-Generalversammlung persönlich zu treffen, sagte Blinken.

Die neue Gruppierung zielt auch darauf ab, sich mit anderen synthetischen Drogen zu befassen, einschließlich Captagon, dem amphetaminähnlichen Stimulans, dessen Konsum in arabischen Ländern, einschließlich Saudi-Arabien, das an der Sitzung am Freitag teilnahm, stark zugenommen hat.

Die Produktion und der Export des Medikaments sind zu einem Kernindustriezweig im vom Krieg zerrütteten Syrien geworden.

msh/jcg (AFP, AP, Reuters)