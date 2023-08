Donald Trump erschien am Donnerstag vor Gericht in Washington. Foto

Auch Donald Trump wertet die neuen Anklagen gegen sich selbst als politische Hexenjagd und spricht Drohungen aus. Das hat Folgen: Sonderermittler Smith macht sich Sorgen über den Umgang mit vertraulichen Informationen.

Nach seinem Gerichtstermin in Washington gab der ehemalige US-Präsident eine Erklärung in den sozialen Medien ab Donald Trump führte zu neuen rechtlichen Problemen. „Wenn du mir folgst, werde ich dir folgen“, schrieb der Republikaner am Freitag auf der von ihm mitbegründeten Online-Plattform Truth Social, nur einen Tag nach der Verlesung der Anklage gegen ihn in der US-Hauptstadt.

Laut Sonderermittler JackSmith Trumps Aussage richtet sich an Zeugen, Richter und Anwälte, die am Strafverfahren gegen Trump im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug und der Erstürmung des US-Kapitols am 6. Januar 2021 beteiligt sind.

Laut Smith ist Trumps Aussage ein Beweis dafür, dass Trump nicht darauf vertrauen könne, vertrauliche Informationen, die ihm im Laufe des Verfahrens bekannt gegeben wurden, geheim zu halten. In einem am Freitagabend (Ortszeit) beim Gericht eingereichten Antrag des Sonderermittlers hieß es, es bestehe die Gefahr, dass Trump die mit ihm konfrontierten Beweise nutzen würde, um Zeugen einzuschüchtern oder zu bedrohen. Smith forderte das Gericht daher auf, Trump und seinen Anwälten schnell Grenzen für den Umgang mit sensiblen Informationen aufzuzeigen.

Trump-Sprecher beschwichtigte

Der zuständige Richter wies den Ex-Präsidenten an, sich bis Montagnachmittag zu Smiths Position zu äußern. Ein Sprecher von Trump hatte kürzlich in einer Erklärung gesagt, dass Trumps Beitrag zu Truth Social nichts weiter als „politische Rede“ sei und nichts mit dem Fall zu tun habe.

Trump wurde bei der Anklageerhebung am Donnerstag im Rahmen des normalen Gerichtsverfahrens daran erinnert, dass es eine Straftat sei, zu versuchen, eine Jury zu beeinflussen, einen Zeugen oder andere Personen zu bedrohen oder sie zu bestechen.

Trump sieht die Anklage gegen ihn als politisch motiviert an. Am Tag danach Gerichtstermin In Washington nutzte er sowohl Truth Social als auch eine Wahlkampfrede an diesem Abend, um ausgiebig gegen das Vorgehen zu schimpfen. Dem 77-Jährigen, der bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut antreten will, wird vorgeworfen, eine Verschwörung gegen den Staat inszeniert zu haben. Trump bekannte sich am Donnerstag nicht schuldig.

dpa