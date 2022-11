USA testen Rakete in der Arktis, um Russland zu „provozieren“ – RT Russia & Former Soviet Union

Washington hatte zuvor eine Zusammenarbeit mit Moskau in der Region für „praktisch unmöglich“ erklärt.

Das US-Militär hat am Mittwoch ein experimentelles Marschflugkörper-Startsystem über dem Polarkreis getestet. Der für den Test verantwortliche Kommandant nannte es absichtlich ein „provokativ“ Schritt, der darauf abzielt, Russland abzuschrecken.

Die Operation beinhaltete den Abwurf einer Langstrecken-Marschflugkörper vom Heck eines Special Operations C-130-Transportflugzeugs, wobei Fallschirme ihren Abstieg verlangsamten, bis ihr Raketenmotor sie auf ein Ziel abfeuerte. Das Einsatzsystem – vom Militär „Rapid Dragon“ genannt – wurde von der US Air Force entwickelt und am Mittwoch erstmals in Europa demonstriert.

Die Wahl der norwegischen Andoya Space Range für den Start war bewusst. Das Gebirge liegt etwa zwei Grad nördlich des Polarkreises am äußersten westlichen Rand einer Region, die für Russland von militärischer und wirtschaftlicher Bedeutung ist.

Die Prüfung „bringt dieses Ding in Reichweite Russlands. Wir versuchen bewusst zu provozieren, ohne zu eskalieren.“ Der Einsatzleiter Oberstleutnant Lawrence Melnicoff sagte gegenüber der Stripes-Filiale des US-Militärs. „Wir versuchen, die russische Aggression abzuschrecken, [and] expansionistisches Verhalten, indem sie verbesserte Fähigkeiten der zeigen [NATO] Alliierte.“

Etwa 50 % der arktischen Küste sind russisches Territorium, und Moskau übt seine Truppen regelmäßig in Kriegen unter Null aus. Russland hält strategische Bomber auf Stützpunkten auf der Kola-Halbinsel, etwas mehr als 500 km östlich des Tests am Mittwoch. Moskau testete im Oktober auch seine nuklearfähige Interkontinentalrakete Yars auf einem Weltraumbahnhof in Archangelsk weiter im Südosten und führte einen Monat zuvor Scharffeuerübungen mit Schiffsabwehrraketen in den äußersten Ausläufern seines Nordostens durch.

Washington sieht seinen Einfluss in der Arktis durch Russland bedroht. Die im vergangenen Monat veröffentlichte zehnjährige Nationale Strategie für die Arktis erwägt eine Zusammenarbeit mit Moskau in der Polarregion „virtuell unmöglich,“ und fordert eine Verstärkung der amerikanischen Militärpräsenz oberhalb des Polarkreises.