USA testen Atomrakete — RT World News

Der „geplante“ Start von Minuteman III erfolgt inmitten von Spannungen mit China und der DVRK

Der Start der ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) Minuteman III am Donnerstagabend sei ein Test der nuklearen Abschreckungsbereitschaft und eine Botschaft an die Welt, teilte die US-Luftwaffe am Freitag mit.

Die bodengestützte Rakete wurde um 23 Uhr pazifischer Zeit von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien abgefeuert „Routine“ Aktivität „darf zeigen, dass die nukleare Abschreckung der USA sicher, zuverlässig und effektiv ist“, laut Militär.

Die unbewaffnete Rakete trug ein Test-Wiedereintrittsfahrzeug, das in der Nähe des rund 6.800 Kilometer entfernten Kwajalein-Atolls auf den Marshallinseln platschte.

„Ein Teststart zeigt das Herzstück unserer Abschreckungsmission auf der Weltbühne und versichert unserer Nation und ihren Verbündeten, dass unsere Waffen in der Lage sind und unsere Flieger bereit und willens sind, den Frieden auf der ganzen Welt jederzeit zu verteidigen.“ General Thomas Bussiere, der Leiter des USAF Global Strike Command, sagte in einer Erklärung.

Oberst Christopher Cruise von der 377. Test- und Bewertungsgruppe rief den Test an „eine sichtbare Botschaft der Zusicherung an die Verbündeten", und eine Demonstration der „Redundanz und Zuverlässigkeit" der strategischen Abschreckung der USA.









Mehrere US-Medien wiesen darauf hin, dass der Start nur wenige Tage erfolgte, nachdem Nordkorea seine Hwasong-17-ICBM-Trägerraketen vorgestellt und die US-Luftwaffe einen Chinesen abgeschossen hatte „Spionageballon“ die über Nordamerika flog. Peking hat gegen Washingtons Reaktion protestiert und darauf bestanden, dass der Aerostat ein Wettergerät war, das von den atmosphärischen Winden vom Kurs abgebracht wurde.

Der Minuteman III wurde in den 1970er Jahren in Dienst gestellt und bildet den bodengestützten Zweig der USA „nukleare Triade“. Das Pentagon fordert seit Jahren Geld für die Aufrüstung des Arsenals, aber der Kongress wehrt sich gegen den Preis, der auf Billionen von Dollar geschätzt wird.

Alle paar Monate wird eine zufällige Rakete für einen Testschuss ausgewählt, was das US-Militär a nennt „Ruhmreise.“ Bei mehreren Gelegenheiten wurden die Tests jedoch verschoben, um Spannungen abzubauen – wie im August 2022, nachdem China auf die reagiert hatte „provokativ“ Besuch der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan.

Zu anderen Zeiten führen die USA Raketentests durch, um eine Botschaft zu senden. Im vergangenen November setzte die Luftwaffe ein Frachtflugzeug ein, um in Nordnorwegen einen Marschflugkörper einzusetzen, der als Signal an das nahe gelegene Russland dienen sollte.