Washington nutze die Energiekrise mit höheren Preisen aus, sagt der französische Finanzminister

Die USA sollten nicht den globalen Energiemarkt dominieren, während die EU unter den Folgen des Konflikts in der Ukraine leidet, warnte der französische Finanzminister Bruno Le Maire.

„Der Konflikt in der Ukraine darf nicht in einer amerikanischen Wirtschaftsdominanz und einer Schwächung der EU enden“, sagte er am Montag vor der Nationalversammlung.

Le Maire sagte, es sei inakzeptabel, dass Washington „verkauft sein verflüssigtes Erdgas zum vierfachen Preis, den es für seine eigenen Industriellen festlegt,” hinzufügen, dass “die wirtschaftliche Schwächung Europas ist in niemandes Interesse.”

„Wir müssen in der Energiefrage zu einem ausgewogeneren Wirtschaftsverhältnis zwischen unseren amerikanischen Partnern und dem europäischen Kontinent gelangen“, sagte Le Maire.

Vor dem Konflikt in der Ukraine war Russland der größte Gaslieferant der EU und für etwa 45 % der Gasimporte des Blocks verantwortlich. Aufgrund der in den letzten Monaten gegen Moskau verhängten Sanktionen sind die russischen Gaslieferungen in die EU jedoch deutlich zurückgegangen.









Angesichts einer Energiekrise haben sich die EU-Länder beeilt, ihre Speicheranlagen zu füllen – das Niveau der Reserven in unterirdischen Speichern lag laut Gas Infrastructure Europe am Montag bei fast 91 %. Die Speicherstandorte werden größtenteils mit verflüssigtem Erdgas (LNG) gefüllt und befinden sich laut Daten von Bloomberg derzeit auf den höchsten saisonalen Niveaus seit mindestens 2016. LNG-Importe aus Übersee kosten jedoch viel mehr als Gas, das im Rahmen langfristiger Verträge über Pipelines aus Russland geliefert wird, und die Energiepreise im Block steigen weiter.

Die EU hat überlegt, die Erdgaspreise für alle Lieferanten zu deckeln, aber einige Länder lehnen dies ab. Norwegen, ein Nicht-EU-Staat, aber Partner im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und einer der wichtigsten Gaslieferanten der EU, warnte kürzlich, dass ein Schritt wie dieser die Situation verschlimmern und Exporteure zwingen könnte, Lieferungen auf andere Märkte umzuleiten.

