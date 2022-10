USA straffen Nuklearwaffeneinsatz in Europa – Politico – RT World News

Berichten zufolge hat das Pentagon die Lieferung genauerer Bomben nach Europa beschleunigt

Die USA haben die Lieferung verbesserter, aus der Luft abgeworfener ungelenkter B61-12-Atombomben an NATO-Stützpunkte in Europa vorgezogen, berichtete Politico am Mittwoch unter Berufung auf ein diplomatisches Telegramm der USA und zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Der ursprünglich für das kommende Frühjahr geplante Wechsel steht dem Bericht zufolge nun für diesen Dezember an.

US-Beamte sollen die Nachricht diesen Monat bei einem Treffen unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Brüssel, Belgien, an die NATO-Verbündeten weitergegeben haben.

In einem per E-Mail an Politico gesendeten Kommentar lehnte der Pentagon-Sprecher Brigadegeneral Patrick Ryder es ab, die Einzelheiten des US-Atomarsenals zu erörtern, sagte jedoch, dass der Ersatz der B61-Bomben der älteren Generation durch die B61-12-Version erfolgt „Teil einer lang geplanten und geplanten Modernisierungsbemühungen.“

„Es steht in keinem Zusammenhang mit aktuellen Ereignissen in der Ukraine und wurde in keiner Weise beschleunigt“, Ryder fügte hinzu.

Die B61 ist eine Familie von Atombomben, die ursprünglich in den 1960er Jahren entwickelt wurde. Die aktualisierte Version ist laut dem US-Energieministerium mit einem modernen Heckkit für mehr Genauigkeit ausgestattet. Die Waffe ist so konzipiert, dass sie von einer Reihe westlicher Flugzeuge getragen werden kann, darunter B-2- und B-21-Bomber sowie F-15-, F-16-, F-35- und Tornado-Düsenjäger.









Die Nachricht kommt, während der Westen und Moskau sich gegenseitig beschuldigen, im Russland-Ukraine-Konflikt nukleare Spannungen geschürt zu haben.

Am 17. Oktober startete die NATO ihre jährliche Nuklearübung Steadfast Noon, die bis zum 30. Oktober läuft und an der bis zu 60 Flugzeuge, darunter B-52-Langstreckenbomber, beteiligt sind. Am Mittwoch haben die US-Armee und die US-Marine im Rahmen ihres Langstrecken-Hyperschallwaffenprogramms (LRHW) eine Rakete getestet.

Der russische Präsident Wladimir Putin leitete unterdessen am Mittwoch eine großangelegte ballistische Raketenübung, bei der die strategischen Kräfte des Landes einen nuklearen Vergeltungsschlag simulierten.