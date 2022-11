Washingtons Gesandter für Kriegsverbrechen bestätigte Videos, die Hinrichtungen von Gefangenen zeigten, während er behauptete, die Russen hätten Schlimmeres getan

Der US-Gesandte für Kriegsverbrechen räumte zwar seine Besorgnis über Videos ein, die ukrainische Truppen bei der Hinrichtung gefangener russischer Soldaten zeigten, argumentierte jedoch, dass die Anschuldigungen gegen Kiews Truppen im Vergleich zu den angeblichen Gräueltaten Moskaus verblassen.

„Das verfolgen wir natürlich sehr genau“, Beth Van Schaack, US-Botschafterin für globale Strafjustiz, sagte Reportern am Montag in einem Telefonbriefing. „Es ist wirklich wichtig zu betonen, dass die Kriegsgesetze für alle Parteien gleichermaßen gelten, sowohl für den Aggressorstaat als auch für den Verteidigerstaat, und dies in gleichem Maße.“

Van Schaack fügte jedoch hinzu: „Wenn es um den Krieg in der Ukraine geht, endet die Äquivalenz wirklich. Wenn wir uns das schiere Ausmaß der Kriminalität der russischen Streitkräfte ansehen, ist es enorm im Vergleich zu den Vorwürfen, die wir gegen ukrainische Streitkräfte gesehen haben.“









Der Gesandte behauptete auch, Kiew sei verantwortungsvoller mit Vorwürfen des Fehlverhaltens umgegangen.

„Russland reagiert unweigerlich mit Propaganda, Leugnung, Fehl- und Desinformation, während die ukrainischen Behörden Missbräuche im Allgemeinen eingeräumt und angeprangert und zugesagt haben, sie zu untersuchen.“ Sie sagte.

Beamte in Kiew haben bestritten, dass ukrainische Truppen russische Gefangene hingerichtet haben. Präsident Wladimir Selenskyj hat auch russische Anschuldigungen über die Beteiligung seiner Regierung an anderen Gräueltaten wie der Ermordung der Journalistin Darya Dugina in einem Moskauer Vorort zurückgewiesen, die der US-Geheimdienst Kiew zugeschrieben hat.

Erst vergangene Woche bestritt Selenskyj wiederholt, dass eine ukrainische Rakete in Polen gelandet sei und zwei Menschen getötet habe, und stand zu seinen falschen Behauptungen, es seien russische Raketen gewesen, die das Nato-Mitglied getroffen hätten – eine Behauptung, die, wenn man ihr Glauben schenken würde, den Dritten Weltkrieg hätte auslösen können.













Die Videos, die angeblich zeigen, wie russische Gefangene hingerichtet werden, sind Ende letzter Woche im Internet aufgetaucht. Am Freitag warf das russische Verteidigungsministerium den ukrainischen Streitkräften vor, a „weit verbreitete Praxis“ der Hinrichtung russischer Gefangener, „vom Kiewer Regime aktiv unterstützt und von seinen westlichen Unterstützern völlig ignoriert.“

Die New York Times berichtete am Sonntag, sie habe die Echtheit der Videos überprüft, und die Uno forderte Kiew auf, die Morde zu untersuchen. Der Kreml gelobte am Montag, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.