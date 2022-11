USA: Sonderermittler wird Ermittlungen gegen Trump leiten

Das US-Justizministerium hat die Ermittlungen gegen Donald Trump Außenstehenden anvertraut. Der Republikaner sieht darin ein weiteres politisches Manöver, um ihn am Wiedereinzug ins Weiße Haus zu hindern.

Ein Sonderermittler übernimmt die laufenden Ermittlungen gegen Ex-Präsident Donald Trump. US-Justizminister Merrick Garland kündigte am Freitag in Washington an, dass der erfahrene Staatsanwalt Jack Smith die Ermittlungen ab sofort leiten werde

Aufgrund der Ankündigung Trumps, 2024 erneut zu kandidieren, und der erklärten Absicht von Präsident Joe Biden, dasselbe zu tun, bestehe ein „öffentliches Interesse“, das die Ernennung eines Sonderermittlers rechtfertige, argumentierte Garland. Der 79-jährige Biden erwägt eine Kandidatur, hat sich aber noch nicht offiziell entschieden.

Die Ernennung des Sonderermittlers unterstreicht die Verpflichtung des Justizministeriums zur Unabhängigkeit in besonders sensiblen Angelegenheiten, sagte Garland. Trump bezeichnete den Schritt auf seiner Online-Plattform Truth Social als „erbärmlich“.

Die Sprecherin des Weißen Hauses betonte gestern Nachmittag (Ortszeit) in Washington: „Wie Sie wissen, entscheidet das Justizministerium unabhängig über seine strafrechtlichen Ermittlungen. Wir sind nicht beteiligt.“ Auch US-Präsident Joe Biden wurde nicht vorab über die Ernennung informiert. Den Vorwurf, es handele sich um eine politisch motivierte Aktion, wies sie zurück. Trump kritisiert die Ermittlungen insgesamt als politisch motiviert und beklagt seit langem, es sei nur ein Versuch seiner Gegner gewesen, ihn an der Rückkehr ins Weiße Haus zu hindern.

Smith arbeitete in Den Haag

Rechtsanwalt Jack Smith, der unter anderem am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag tätig war, soll sich mit Ermittlungen zu geheimen Regierungsdokumenten befassen, die Trump nach seinem Ausscheiden aus dem Amt in seinem Privathaus Mar-a-Lago aufbewahrte.

Das FBI durchsuchte im August das Anwesen in Florida und beschlagnahmte verschiedene geheime Dokumente, einige davon mit dem höchsten Geheimhaltungsgrad. Indem er die Dokumente lange nach Trumps Amtsaustritt in seinem Privathaus aufbewahrte, hätte er eine Straftat begehen können. Ob Trump letztlich angeklagt werden könnte, ist noch unklar.

Andererseits soll sich der Sonderermittler um Teile der Ermittlungen zum Anschlag auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 kümmern. Nach einer aufhetzenden Trump-Rede stürmten Anhänger des Republikaners an diesem Tag gewaltsam das Kongresszentrum in Washington. Sie wollten damals verhindern, dass der Kongress Bidens Wahlsieg offiziell macht.

Ein Untersuchungsausschuss im Kongress arbeitete monatelang an dem Angriff. Verschiedene Zeugen dort haben Trump mit ihren Aussagen schwer belastet. Auch das Justizministerium führt seit langem umfangreiche Ermittlungen zu dem Anschlag und den Beteiligten. Allerdings ist noch unklar, ob das Ministerium den Ex-Präsidenten wegen seiner Rolle darin auch strafrechtlich verfolgen könnte.

Erfahrung mit Korruption und Wahlmissbrauch

Smith ist ein erfahrener Staatsanwalt mit verschiedenen beruflichen Stationen in den Vereinigten Staaten und im Ausland. Von 2008 bis 2010 arbeitete er am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag und leitete die Ermittlungen zu Kriegsverbrechen. Ab 2010 leitete er ein Team von Staatsanwälten des US-Justizministeriums, das sich mit Fällen von öffentlicher Korruption und Wahlmissbrauch befasste. Zuletzt war Smith als Staatsanwalt an einem Sondergericht in Den Haag tätig, das mit der Untersuchung und Verhandlung von Kriegsverbrechen im Kosovo beauftragt war.

Nach der Nominierung versicherte er, die Ermittlungen und die daraus resultierenden Strafverfolgungsmaßnahmen „unabhängig und in bester Tradition des Justizministeriums“ zu führen. Unter seiner Aufsicht würden die Ermittlungen weder unterbrochen noch verlangsamt. „Ich werde ein unabhängiges Urteil fällen und die Ermittlungen schnell und gründlich fortsetzen“, und zwar ausschließlich auf der Grundlage dessen, was die Fakten und das Gesetz vorschreiben.

Trump will wieder kandidieren

Trump gab am Dienstagabend (Ortszeit) in seinem Haus in Florida bekannt, dass er für die republikanische Nominierung bei der Präsidentschaftswahl 2024 kandidiert. Er ist der erste, der eine offizielle Kandidatur für das Präsidentenamt ankündigt.

Biden hat wiederholt betont, dass er grundsätzlich beabsichtigt, für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Eine konkrete Entscheidung dazu habe er allerdings noch nicht getroffen, sondern für Anfang des Jahres angekündigt. Zuvor wollte er sich mit seiner Familie beraten.

dpa