Das eigene Atomwaffenarsenal des Nordens könnte bis zum Ende des Jahrzehnts 300 betragen, behaupten zwei Interessengruppen

Die USA und Südkorea sollten zusammenarbeiten, um etwa 100 taktische Atomwaffen zu modernisieren, um Seouls Verteidigung gegen eine angeblich wachsende Bedrohung durch Pjöngjang zu stärken, so eine Empfehlung zweier mit der Verteidigungsindustrie verbundener Denkfabriken vom Montag.

Nordkorea hat „bereits eine Atomwaffentruppe aufgebaut, die eine existenzielle Bedrohung darstellen könnte“ zur Sicherheit Südkoreas und ist „am Rande“ eine ähnliche Bedrohung für die USA zu begründen, behauptete das Asan Institute for Policy Studies in einem Bericht mit dem Titel „Options for Strengthening ROK (Republic of Korea) Nuclear Assurance“. Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit der amerikanischen Lobbygruppe der Militärindustrie, der RAND Corporation, durchgeführt.

Ungefähr 100 US-Atomwaffen sollten auf Kosten Südkoreas modernisiert werden, empfahl die Studie und fügte hinzu, dass sie auf US-amerikanischem Boden stationiert, aber schnell einsetzbar sein sollten, um Seouls Verteidigungsanforderungen zu unterstützen.

„(Der nordkoreanische Führer) Kim Jong-un plant offenbar eine Streitmacht von mindestens 300 bis 500 Atomwaffen.“ behaupteten die Autoren der Studie und legten nahe, dass Pjöngjang bis etwa 2030 die 300-Waffen-Grenze überschreiten könnte.

In dem Bericht heißt es, dass Nordkoreas derzeitige nukleare Fähigkeiten Waffen umfassen, die etwa zwei Millionen Menschen töten könnten, wenn sie auf den südlichen Nachbarn abgefeuert würden. Pjöngjang habe Ambitionen, sein Atomarsenal zu nutzen, um Washingtons Entschlossenheit gegenüber seinem Bündnis mit Seoul auf die Probe zu stellen, fügte sie hinzu und behauptete, dass der Norden dies auch hoffe „Dominieren Sie Südkorea, ohne es einmarschieren zu müssen.“









Darüber hinaus empfahl es ein Verfahren, um Nordkorea durch die Lagerung einiger US-Waffen in Südkorea unter Druck zu setzen, in seinem Atomwaffenprogramm nachzugeben „sowohl für symbolische als auch für operative Zwecke“ und haben „Alle oder ein Teil der Atomwaffen eines US-amerikanischen U-Bootes mit ballistischen Raketen, das im Pazifik operiert und Nordkorea angreift.“

Im April unterzeichneten US-Präsident Joe Biden und sein südkoreanischer Amtskollege Yoon Suk Yeol die Washingtoner Erklärung, in der sich die USA bereit erklärten, ihre militärische Abschreckungspartnerschaft mit Seoul angesichts der zunehmenden Tests nordkoreanischer ballistischer Raketen auszuweiten.

Pjöngjang hat dieses Jahr zahlreiche Raketentests durchgeführt, darunter eine Interkontinentalrakete (ICBM), die fast 1.000 km (620 Meilen) zurücklegte, bevor sie in den Gewässern westlich von Japan landete. Dies führte zu verstärkten Marineübungen der USA und Südkoreas in der Region.

Im vergangenen Monat führte Nordkorea außerdem eine Simulation eines taktischen Atomangriffs durch, bei dem zwei Langstreckenraketen eingesetzt wurden. Ziel der Übung war es „Feinde warnen“ Das teilte die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA mit.

Das Asan Institute of Policy Studies bezeichnet sich selbst als „Überparteilicher Think Tank“ gewidmet „Durchführung politikrelevanter Forschung zur Förderung nationaler, regionaler und internationaler Umfelder“ bezüglich Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel.