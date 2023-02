USA schießen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon über Atlantik ab

Die Vereinigten Staaten haben am Samstag einen angeblich chinesischen Spionageballon abgeschossen, nachdem das Objekt mehrere Tage über den USA getrieben und dann über den Atlantik gesegelt war.

„Heute Nachmittag haben US-Kampfflugzeuge, die dem US-Nordkommando zugeteilt sind, auf Anweisung von Präsident Biden erfolgreich den von der Volksrepublik China (VR China) gestarteten und ihr gehörenden Überwachungsballon in großer Höhe über dem Wasser vor der Küste von South Carolina abgeschossen US-Luftraum“, sagte Verteidigungsminister Lloyd J. Austin III in einer Erklärung.

Das US-Militär hatte den Ballon die ganze Woche verfolgt, und das Pentagon sagte, Biden sei am Dienstag erstmals darüber informiert worden. Das Objekt war über Montana gesehen worden, wo mehrere Atomraketensilos stationiert sind. Während der Ballon über Land war, hatte das Pentagon davon abgeraten, ihn abzuschießen, da Bedenken hinsichtlich der Gefahr durch herabfallende Trümmer bestehen.

„Am Mittwoch hat Präsident Biden seine Genehmigung erteilt, den Überwachungsballon abzubauen, sobald die Mission ohne unangemessenes Risiko für amerikanische Leben unter dem Weg des Ballons durchgeführt werden kann“, sagte Austin in seiner Erklärung am Samstag.

China sagte am Freitag, dass der Ballon hauptsächlich für die meteorologische Forschung verwendet werde und dass sein Eintritt in den US-Luftraum unbeabsichtigt und bedauerlich sei. Aber US-Außenminister Antony Blinken sagte am selben Tag, seine Abteilung sei „zuversichtlich“, dass der Ballon zur Überwachung verwendet werde. Blinken hat seine geplante Wochenendreise nach Peking abgesagt.

Die Zerstörung des Ballons ist die jüngste Entwicklung in den wachsenden Spannungen zwischen den USA und China. Im Oktober kündigte die Biden-Regierung Beschränkungen für den Export von Halbleitertechnologie nach China an, um den Fortschritt chinesischer Militärprogramme zu verlangsamen. Und einige US-Gesetzgeber drängen darauf, die beliebte Social-Media-App TikTok zu verbieten, deren Muttergesellschaft ihren Sitz in China hat, und sagen, dass ein Verbot erforderlich ist, um die Amerikaner vor chinesischer Spionage und Propaganda zu schützen.

In einem Tweet vom Samstag bezog sich der Mehrheitsführer des Senats, Chuck Schumer, auf Bemühungen, den abgestürzten Ballon und seine Nutzlast zu bergen. „Jetzt können wir die Ausrüstung sammeln und die von China verwendete Technologie analysieren“, so der New Yorker Demokrat getwittert.

In den sozialen Medien kursierten am Samstag verschiedene Videos, die angeblich zeigen, wie der Ballon abgeschossen wird: