USA schießen „Höhenobjekt“ über Alaska ab

Präsident Joe Biden gab heute Morgen den Befehl, das Objekt abzuschießen, so John Kirby, Koordinator des Nationalen Sicherheitsrates für strategische Kommunikation.

Biden wurde am Donnerstagabend erstmals informiert, „sobald das Pentagon genügend Informationen hatte“, fügte er hinzu.

Kirby erklärte, dass das Objekt nicht selbstmanövrierend zu sein schien, was es „viel weniger vorhersehbar“ machte, was zur Entscheidung des Präsidenten führte, es abzubauen.

Es gab zwei Versuche, näher an das Objekt heranzukommen, als es in der Luft war – eines von Kampfflugzeugen spät in der Nacht und eines von einem Flug heute Morgen, sagte Kirby und fügte hinzu, dass beide Engagements nur begrenzte Informationen lieferten.

Kirby gab keinen Zeitplan für die Bergung des heruntergekommenen Objekts an.