Während des Hurrikan-Einsatzes filmten Piloten der US-Luftwaffe ein Wetterphänomen, das sonst selten aufgezeichnet wird. Beim sogenannten Saint-Elms-Brand werden Lichterscheinungen durch elektrische Ladungen verursacht.

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 215 Kilometern pro Stunde und Orkanstärke 4 ist das Hurrikan „Idalia“ steuerte am Mittwoch den US-Bundesstaat Florida an. Das US-Hurrikanzentrum warnte, dass der Hurrikan über dem warmen Golf von Mexiko an Stärke gewinnen könnte, bevor er die Küste von Big Bend im Nordwesten Floridas erreicht. Die Behörden sprachen von einem Jahrhundertsturm und ordneten die Evakuierung großer Gebiete entlang der Nordwestküste des Bundesstaates an. Das Hurrikanzentrum warnte vor meterhohen Sturmfluten an Floridas Küsten. „Nur wenige Menschen überleben eine große Sturmflut, und dieser Sturm wird tödlich sein, wenn wir die Gefahr nicht vermeiden und ernst nehmen“, sagte Deanne Criswell, Leiterin des Katastrophenmanagements.

Florida: Hurrikan „Idalia“ bringt erste Überraschungen



Besonders gefährdet war nach Angaben der Behörden die Region um die Großstädte Tampa und St. Petersburg, Heimat von drei Millionen Menschen. Vorboten von „Idalia“ brachten am frühen Mittwochmorgen die ersten Überschwemmungen in Fort Myers Beach südlich von Tampa und im Pinellas County. Dort wurden mehrere Straßen überschwemmt. Alle Bewohner wurden aufgefordert, nicht zu fahren und sich in sicheren Unterkünften aufzuhalten. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, sagte, Idalia könnte der stärkste Hurrikan werden, der die Region seit mehr als 100 Jahren getroffen habe. Nach Angaben des Hurrikanzentrums dürfte der Sturm schwere Regenfälle in Teilen Floridas und den Nachbarstaaten Georgia und South Carolina mit sich bringen und damit die Gefahr erhöhen Überschwemmungen bringen. Auch Tornados im Zuge des Hurrikans sind zu erwarten.

Häfen und Flughäfen geschlossen



Der internationale Flughafen Tampa stellte den Verkehr ein und die Häfen von Jacksonville, Fernandina und Canaveral wurden für die Schifffahrt geschlossen. Letztes Jahr starben fast 150 Menschen, als Hurrikan Ian über die Westküste Floridas fegte. „Idalia“ sollte weiter nördlich in der Big Bend-Region landen. Das Gebiet ist von Sumpfland geprägt, im Gegensatz zu vielen anderen Gebieten Floridas ist die Küste dort nicht durch vorgelagerte Inseln vor hohen Wellen geschützt. Jedes Jahr treffen tropische Stürme und Hurrikane auf die Küsten Mexikos, der Vereinigten Staaten und der Karibik, doch Experten gehen davon aus, dass der Klimawandel sie häufiger und heftiger machen wird.

