Das US-Verteidigungsministerium kündigte am Freitag das Projekt zur Modernisierung seiner wichtigsten nuklearen Schwerkraftbombe an. Die National Nuclear Security Administration (NNSA) im Energieministerium würde die B61-13-Munition entwickeln, vorbehaltlich der Genehmigung und Finanzierung durch den Kongress.

„Der B61-13 stellt einen sinnvollen Schritt dar, um die Herausforderungen einer hochdynamischen Sicherheitsumgebung zu bewältigen.“ sagte John Plumb, stellvertretender Verteidigungsminister für Raumfahrtpolitik. „Obwohl es uns zusätzliche Flexibilität bietet, wird die Produktion der B61-13 die Gesamtzahl der Waffen in unserem Nuklearbestand nicht erhöhen.“

Plumb beschrieb die Ankündigung als „Spiegelbild eines sich verändernden Sicherheitsumfelds und wachsender Bedrohungen durch potenzielle Gegner.“ Das Pentagon bestand jedoch darauf, dass die Entscheidung nicht als Reaktion darauf getroffen wurde „jedes bestimmte aktuelle Ereignis“ Aber „spiegelt eine laufende Bewertung wider“ des Sicherheitsumfelds, wie im 2022 Nuclear Posture Review beschrieben.









Nach Angaben des Pentagon würde das B61-13-Projekt die etablierten Produktionskapazitäten nutzen, die die B61-12 unterstützen „moderne Sicherheits- und Genauigkeitsfunktionen“ dieser Munition, aber die viel höhere Ausbeute des B61-7-Modells.

Während es sich bei der B61-12 um eine taktische Waffe mit einer Sprengkraft von 0,3 bis 50 Kilotonnen handelt, handelt es sich bei der B61-7 um eine strategische Bombe mit einer Sprengkraft von bis zu 340 KT. Laut der Militärzeitung Stars and Stripes könnte die neueste Variante einige der B61-7 sowie die B83 ersetzen, die bald ausgemustert werden soll.

Die 1963 erstmals entwickelte B61 ist die wichtigste thermonukleare Luftabwurfwaffe im US-Arsenal. Neben den Bombern B1B-Lancer, B-2 Spirit und B-52 Stratofortress kann die Bombe auch von den taktischen Angriffsflugzeugen F-15 und F-16 getragen werden. Die F-35 hat auch die Fähigkeit getestet, die Bombe zu tragen und einzusetzen, obwohl sie dafür noch nicht offiziell zugelassen ist.













Luftabgeworfene Atomwaffen sind ein Zweig der sogenannten Nuklearen Triade, die anderen beiden sind Interkontinentalraketen (ICBMs), die entweder an Land oder an Bord spezieller U-Boote stationiert sind. Ein aktueller Bericht der Strategic Posture Commission des Kongresses forderte eine massive Ausweitung sowohl des konventionellen US-Militärs als auch der „Triade“, um gleichzeitig einen möglichen Krieg mit Russland und China anzugehen.

Nach Angaben der Federation of American Scientists, einer gemeinnützigen Organisation in Washington, die Atomwaffenarsenale verfolgt, sind in den USA derzeit etwa 5.200 Atomwaffen im Einsatz, während Russland fast 5.900 besitzt.