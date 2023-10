Der mutmaßliche Schütze in Maine wurde schließlich zwei Tage nach der Tat tot in einem Wohnwagen aufgefunden. Ermittler suchen nach Antworten, wie es zu dem Massaker kam.

Zwei Tage nach der verheerenden Gewalttat in dem US-Bundesstaat Maine Bei 18 Toten fand die Polizei den mutmaßlichen Schützen tot auf. Ermittlern zufolge beging er nach seiner Tat Selbstmord. Warum der Mann am Mittwochabend in der Kleinstadt Lewiston ein solches Massaker angerichtet hat, wird noch untersucht. Sein Geisteszustand spiele eine Rolle, sagte der Beamte für öffentliche Sicherheit des Staates, Mike Sauschuck, am Samstag. Es sind jedoch weitere Untersuchungen erforderlich.

Der Mann eröffnete am Mittwochabend das Feuer in einem Freizeitzentrum und einem Grillrestaurant. 18 Menschen im Alter zwischen 14 und 76 Jahren wurden durch Schüsse getötet. Der Schütze entkam und seine Spur verlor sich in der bewaldeten Umgebung. Nach relativ kurzer Zeit wurde das identifiziert Polizei Als mutmaßlicher Täter wird der 40-jährige Reservesoldat Robert C. genannt. Nach eigenen Angaben fand die Polizei seine Leiche am Freitagabend (Ortszeit) in einem Wohnwagen, der auf einem Ausweichparkplatz einer Recyclinganlage abgestellt war. Dort soll er eine Zeit lang gearbeitet haben.

Die Behörden sagten, sie hätten eine Art Abschiedsbrief gefunden, aus dem hervorgeht, dass der mutmaßliche Schütze nicht damit gerechnet hatte, lebend erwischt zu werden. Die Nachricht, die er auf einem Zettel hinterließ, war an einen Verwandten gerichtet und enthielt Zugangsdaten zu seinem Mobiltelefon und seinen Konten. Berichten zufolge befand sich der Mann vor einigen Wochen in psychiatrischer Behandlung und soll geglaubt haben, Stimmen zu hören. Der Beamte sagte, er sei zumindest keiner Zwangsbehandlung ausgesetzt gewesen – und solange dies nicht der Fall sei, könnten Waffen in Maine legal gekauft werden.

Endlich Gewissheit nach Stunden der Angst

Zwei Tage lang suchte die Polizei in großer Zahl nach dem Tatverdächtigen. Auch eine Flucht per Boot schlossen die Ermittler nicht aus. Im Zusammenhang mit der Fahndung gingen Hunderte Hinweise von Anwohnern ein. Die Suche gestaltete sich zudem sehr schwierig, da das dünn besiedelte Gebiet viele Wälder und Sümpfe aufweist. Lewiston selbst hat knapp 40.000 Einwohner und liegt etwa 200 Kilometer nördlich von Boston an der US-Ostküste. „Ich atme heute Abend erleichtert auf“, sagte die Gouverneurin von Maine, Janet Mills, am Freitagabend.

Nach dem Vorfall herrschte im ländlichen Gebiet des Nordstaates der Ausnahmezustand – das öffentliche Leben kam praktisch zum Erliegen. Die Behörden verhängten eine Art Ausgangssperre und forderten Zehntausende Menschen in mehreren Gemeinden auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. Schulen und Geschäfte blieben aus Angst vor dem vermissten Täter geschlossen. Die Anordnung wurde erst am Freitagabend (Ortszeit) aufgehoben.

„Heute Abend sind wir dankbar, dass Lewiston und die umliegenden Gemeinden in Sicherheit sind, nachdem die Menschen qualvolle Tage in ihren Häusern verbracht haben“, teilte sie mit Amerikanischer Präsident Joe Biden, nachdem die Leiche gefunden wurde. Zahlreiche „tapfere Polizisten“ arbeiteten rund um die Uhr, um den Verdächtigen zu finden. „Es waren zwei tragische Tage – nicht nur für Lewiston, Maine, sondern für unser ganzes Land.“

Jüngstes Opfer erst 14 Jahre alt

Die Behörden gaben die Namen der 18 Menschen bekannt, die am Freitag starben. Der Jüngste war erst 14 Jahre alt, der Älteste 76. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen immer mehr schreckliche Details über die Tat bekannt, als Augenzeugen ihre Erlebnisse schilderten. „Ich bin um die Ecke gekrochen, hatte aber zu diesem Zeitpunkt bereits eine Schusswunde im Arm“, sagte Jennifer Zanca, die sich zur Tatzeit mit Freunden im Grillrestaurant aufhielt. Am Ende versteckte sie sich hinter einer Mülltonne. „Ich weiß nicht, was ich als nächstes tun soll, weil es einfach immer wieder passiert und es Lösungen geben muss“, sagte sie mit Blick auf solche Taten.

Das Massaker in Maine ist das tödlichste in der Geschichte USA seit der Schießerei an einer Grundschule im Bundesstaat Texas im Mai 2022. Damals tötete ein Schütze in Uvalde 19 Kinder und zwei Lehrer. In den USA gehören solche Bluttaten leider zum Alltag. Schusswaffen sind dort leicht erhältlich und weit verbreitet.

Dies führt immer wieder zu Diskussionen über eine Verschärfung des Waffenrechts, bislang jedoch ohne wirkliches Ergebnis. Bestrebungen für strengere Waffengesetze scheitern in der Regel an den Republikanern und der mächtigen Waffenlobby. Auch Präsident Biden fordert immer wieder strengere Vorschriften.

dpa