Die Vereinigten Staaten kündigten am Mittwoch an, dass sie als Reaktion auf eine Wahlvereinbarung zwischen der venezolanischen Regierung und der Opposition des Landes für 2024 eine vorübergehende begrenzte Lockerung der Sanktionen gegen Venezuelas Öl- und Gassektor gewähren würden, teilte das Finanzministerium mit.

Die Erleichterung könne sich ändern, wenn Venezuela sich nicht daran hält, sagte das US-Finanzministerium.

Biden lockert Sanktionen gegen venezolanisches Öl

„Als Reaktion auf diese demokratischen Entwicklungen hat das US-Finanzministerium allgemeine Lizenzen ausgestellt, die Transaktionen im Öl- und Gassektor sowie im Goldsektor Venezuelas genehmigen und das Verbot des Sekundärhandels aufheben“, sagte das Finanzministerium.

Die Regierung unter Präsident Joe Biden, die als Gegenleistung für demokratische Zugeständnisse von Maduro seit langem eine Lockerung der Sanktionen versprochen hatte, beschloss, Lizenzen und Genehmigungen zu erteilen, die es Caracas auch ermöglichen würden, Geschäfte mit karibischen Staaten wieder aufzunehmen.

Der Schritt stellt einen bedeutenden Schritt im stetigen Wandel der Biden-Regierung hin zu einem verstärkten Engagement mit Venezuela dar.

Die USA abrücken von der „Maximaldruck“-Kampagne des ehemaligen Präsidenten Donald Trump gegen den sozialistisch regierten OPEC-Mitgliedsstaat.

Was bedeutet der Wahldeal?

Am Dienstag einigten sich die venezolanische Regierung und die von den USA unterstützte Opposition auf Wahlgarantien für eine international überwachte Abstimmung in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres.

„Dies ist der erste Schritt zu einem viel umfassenderen Abkommen“, sagte der Leiter der Regierungsdelegation, Jorge Rodriguez. Der Oppositionsvertreter Gerardo Blyde nannte die Vereinbarung einen „soliden Schritt“ nach vorne.

Das Abkommen hob jedoch nicht die Verbote von Oppositionskandidaten auf, die von der Regierung von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen worden waren, und erwähnte mit keinem Wort die Freilassung politischer Gefangener, was nicht den Erwartungen der USA entsprach.

Venezuela verfügt über die größten Ölreserven der Welt. Nach der umfassenden russischen Invasion in der Ukraine und der darauffolgenden Energiekrise ist das internationale Interesse an einer Lösung der politischen Pattsituation in Venezuela gewachsen.

