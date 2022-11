USA lockern Ölembargo gegen Venezuela — RT Business News

Chevron durfte venezolanisches Öl in die USA exportieren, solange Caracas keine Gewinne erzielt

Das US-Finanzministerium hat dem multinationalen Energiekonzern Chevron eine Lizenz zur Wiederaufnahme seiner Aktivitäten in dem lateinamerikanischen Land erteilt und sich auf einen Durchbruch in den Gesprächen zwischen der venezolanischen Opposition und der Regierung in Caracas berufen, den Washington immer noch nicht anerkennen will.

Laut der Erklärung des Finanzministeriums vom Samstag war die Chevron Corporation dazu autorisiert „Wiederaufnahme der begrenzten Gewinnung natürlicher Ressourcen“, solange Venezuelas Regierung nicht empfängt „alle Gewinne aus den Ölverkäufen von Chevron.“ Gemäß der Richtlinie darf das geförderte Öl nur in die USA exportiert werden und die Gewinne sollen nur zur Rückzahlung der Schulden gegenüber Chevron verwendet werden, die Joint Ventures mit Venezuelas staatlicher Ölgesellschaft Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) unterhalten.

Die neu erteilte Lizenz verbietet ausdrücklich die „Zahlung von Steuern oder Lizenzgebühren an die Regierung von Venezuela“, oder Zahlung von „jegliche Dividenden, einschließlich Sachdividenden“ an jedes Unternehmen, das PDVSA gehört oder von PDVSA kontrolliert wird.

„Andere von den Vereinigten Staaten verhängte Sanktionen und Beschränkungen im Zusammenhang mit Venezuela bleiben in Kraft“, Die Erklärung fügte hinzu und betonte, dass der Schritt keine Änderung der langjährigen US-Politik gegenüber Venezuela anzeigt. Washington wird dies auch weiterhin tun „Diese Sanktionen energisch durchsetzen“ es sagte, und wird nur „Gezielte Sanktionserleichterungen auf der Grundlage konkreter Schritte bereitzustellen, die das Leiden des venezolanischen Volkes lindern und die Wiederherstellung der Demokratie unterstützen.“









Es bleibt unklar, wie viel Öl Chevron unter diesen Bedingungen fördern und in die USA exportieren darf und ob sich dies auf die globalen Ölpreise auswirken wird.

Caracas steht seit über 15 Jahren unter US-Sanktionen. Die letzte Runde der Restriktionen wurde verhängt, nachdem Washington sich nach den Wahlen 2018 geweigert hatte, Nicolas Maduro als Präsidenten des Landes anzuerkennen, und stattdessen zum Vorsitzenden der Nationalversammlung erklärt hatte „Führer auf Zeit“ des Landes.

Infolgedessen wurden alle Vermögenswerte der venezolanischen Regierung in den USA eingefroren und jegliche Geschäfte mit US-Bürgern und Unternehmen verboten. Trotz der politischen Herausforderung und der schweren Sanktionen, die der Westen gegen seine Regierung verhängt hat, ist Maduro an der Macht geblieben und wird von den meisten Teilen der Welt immer noch als legitimer Präsident des Landes angesehen.













Nach dem Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine im Februar und den anschließenden Verboten für russisches Öl in den USA und einem teilweisen Embargo in Europa wandte sich Washington an Venezuela, um Ölhilfe zu erhalten, und deutete an, dass es den wirtschaftlichen Druck auf Caracas lockern könnte, einschließlich der Erlaubnis seine Ölexporte steigern.

Das US-Finanzministerium knüpfte seinen jüngsten Schritt an die Wiederaufnahme der seit langem festgefahrenen Verhandlungen zwischen Maduros Regierung und einer breiteren Koalition von Oppositionsgruppen neben der von Guaido angeführten Fraktion, deren Amtszeit im Januar ausläuft.

Am Samstag zuvor unterzeichneten die Seiten ein Rahmenabkommen zur Einrichtung eines von den Vereinten Nationen verwalteten Fonds zur Finanzierung von Gesundheits-, Ernährungs- und Bildungsprogrammen unter Verwendung der eingefrorenen venezolanischen Vermögenswerte. Maduro nannte die Einigung eine „Wichtiger Schritt zum Wohl unseres Landes“ nach vorheriger Feststellung, dass seine „Anstrengung wird immer der Dialog mit der gesamten venezolanischen Gesellschaft sein.“