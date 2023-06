Sehen Sie sich das Video an: Kanadische Brände machen Washington DC wieder heiß

In der US-Hauptstadt Washington D.C. war erneut dichter Dunst deutlich zu erkennen. Hintergrund ist, dass zum zweiten Mal in diesem Monat der Rauch der anhaltenden Waldbrände in Kanada in die USA geweht ist. Eine Touristin möchte sich die Reise nicht entgehen lassen und versucht, ihre Gesundheit zu schützen: „Weil die Luftqualität heute sehr schlecht ist und ich nicht möchte, dass diese Partikel in Zukunft tief in meine Lunge gelangen und meine Gesundheit beeinträchtigen.“ , also trage ich heute die Maske.“ Laut der Environmental Protection Agency lagen die Luftqualitätswarnungen in Washington am Donnerstag im roten Bereich, was „ungesund“ bedeutet. Die Waldbrände in Kanada, die für schlechte Luftqualität verantwortlich sind, dauern seit Wochen an. Nach Angaben der Behörden ist dies der schlimmste Beginn der Waldbrandsaison seit Beginn der Aufzeichnungen. Mehr