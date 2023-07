San Francisco Jack Mogannam, Manager von Sam’s Cable Car Lounge in der Innenstadt von San Francisco, erinnert sich nostalgisch an die Tage, als seine Bar jeden Tag über Mitternacht hinaus geöffnet blieb. Viele Touristen tummeln sich noch bis spät in die Nacht auf den Straßen der ehemaligen Hippie-Metropole, Leute auf Kneipentour oder beim Schaufensterbummel – es waren immer genug Leute unterwegs, um seine Bar in der Geisterstunde und darüber hinaus zu füllen.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Aber das ist Vergangenheit. Mogannam musste seine Öffnungszeiten aufgrund eines erheblichen Rückgangs des Fußgängerverkehrs in der Stadt im Zentrum Kaliforniens drastisch verkürzen, und seine Verkäufe gingen um 30 Prozent zurück. Draußen, am Eingang zur Lounge, hängt ein Banner mit der Aufschrift „Wir haben geöffnet. Wir brauchen Ihre Unterstützung!“

Eine Geisterstadt

Mogannam sagt, er habe immer um 22 Uhr aus der Tür geschaut und es sei immer ein Bär auf der Straße gewesen. „Jetzt sieht man vielleicht sechs Menschen auf der Straße, den ganzen Block hinauf und hinunter. Es ist eine Geisterstadt.“

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Was ist los, Amerika? Der wöchentliche USA-Newsletter liefert jeden zweiten Dienstag Hintergrundinformationen zu amerikanischen Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur.

Tatsächlich haben sich die Erwartungen nicht erfüllt, dass nach dem Ende der Corona-Pandemie das Leben in der Innenstadt von San Francisco wieder boomt und die Menschenmassen in die Innenstadt zurückkehren. Leere Ladenfronten auf den Straßen, große Schilder mit der Ankündigung „going out of business“ – also Geschäftsschließung – sind zum alltäglichen Anblick geworden. Eine Reihe von Geschäften bekannter Ketten wie Uniqlo, Nordstrom Rack und Anthropologie sind verschwunden.

Geschäftsschließungen, Kriminalität, Dreck

Und im Juni gab der Eigentümer und Betreiber des Westfield San Francisco Center – seit mehr als 20 Jahren ein Einkaufsmekka in der Innenstadt – bekannt, dass er das Einkaufszentrum aufgeben und an den Kreditgeber zurückgeben werde. Als Grund nannte er einen Rückgang der Umsätze und des Fußgängeraufkommens. Der Besitzer zweier großer Hotels – darunter eines Hilton – tat dasselbe. In Drogerien in der Innenstadt sind Shampoo, Zahnpasta und andere Toilettenartikel hinter Glas verschlossen, um sie vor Dieben zu schützen. Bewaffnete Räuber haben kürzlich einen Gucci-Laden ausgeraubt – bei Tageslicht. Obdachlose campieren auf Gehwegen, Gebäudeeingänge riechen nach Urin.

Erdrückende Daten aus New York: Der Mensch versenkt seine Küstenstädte

Kurz gesagt, San Francisco ist ein Paradebeispiel dafür, wie eine Innenstadt nicht aussehen sollte: leer, voller Kriminalität und in unterschiedlichem Verfall. Aber es ist nur eine von vielen Städten in den USA, die im Zuge der Pandemie sozusagen einen Weckruf erhalten haben: Transformieren Sie Ihre Zentren, schaffen Sie mehr Vielfalt – oder sie sterben.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Als die Pandemie Anfang 2020 begann, vertrieb sie die Menschen aus den Innenstädten, und das Einkaufen und Essen auswärts verlagerte sich in Wohngebiete und Vororte, da viele Arbeitnehmer von zu Hause aus arbeiteten und im Allgemeinen in der Nähe ihres Zuhauses blieben. Und es sieht so aus, als ob diese Gewohnheiten bestehen bleiben.

Wandel in den Innenstädten

Innenstädte seien keine zentralen Geschäftsviertel mehr und eine Domäne von Büroangestellten, sagt Richard Florida, Stadtplanungsspezialist an der University of Toronto. Stadtzentren müssen in 24/7-Ziele für Menschen verwandelt werden, die Unterhaltung und Erholung suchen, „und je früher die Orte das erkennen, desto besser“, sagt er.

Daten zeigen, dass das Zentrum von San Francisco stärker leidet als die meisten anderen Stadtzentren. Die Universität hat 63 nordamerikanische Innenstädte untersucht und die einstige Hippie-Metropole für die Rückkehr zu Aktivitäten vor der Pandemie auf den letzten Platz gesetzt. Die Hoteleinnahmen liegen bei 73 Prozent des Vor-Corona-Niveaus, die wöchentliche Präsenz im Büro beträgt weniger als 50 Prozent und der Pendlerverkehr in die Innenstadt ist auf nur noch 33 Prozent gesunken, heißt es in einem aktuellen Wirtschaftsbericht der Stadt. Nach Angaben von CBRE, einem Immobiliendienstleistungsunternehmen, lag die Büroleerstandsquote im ersten Quartal dieses Jahres bei 24,8 Prozent und damit mehr als fünfmal höher als vor der Pandemie.

Warum das alles? San Francisco war stark auf internationale Touristen und eine Belegschaft im technischen Bereich angewiesen, die Geschäfte und Restaurants füllte. Im Zuge der Pandemie verschwanden sie aus der Stadt. Andere größere Städte wie Portland und Seattle, die ebenfalls auf Techniker angewiesen sind, haben mit ähnlichen Rückgängen zu kämpfen, so die Studie der University of Toronto über die Erholung der Innenstadt nach der Pandemie.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Rückgang in anderen Städten

In Chicago, das auf Platz 45 der 63 untersuchten nordamerikanischen Städte liegt, haben mehrere große Geschäfte entlang der berühmten Magnificent Mile – einem 13 Häuserblocks langen Abschnitt mit exklusiven Geschäften und anderen Attraktionen – aufgrund des geringeren Fußgängerverkehrs geschlossen oder stehen kurz vor der Schließung nicht von der Pandemie erholt.

Gegenmaßnahmen

Die Regierung von San Francisco nimmt den Abstieg ernst. Die städtischen Vorschriften wurden kürzlich gelockert, um eine gemischte Raumnutzung zu ermöglichen: Büros und Dienstleister in den oberen Etagen und Unterhaltungs- und Pop-up-Shops im Erdgeschoss. Darüber hinaus wurden bürokratische Verfahren vereinfacht, um die Umwandlung bestehender Büroflächen in Wohnungen zu erleichtern. Letzteres hat sich in Städten wie Baltimore und Salt Lake City als Schlüssel zum Erfolg erwiesen, sagt Karen Chapple von der University of Toronto, die Autorin der Studie.

Marisa Rodriguez, Leiterin eines Vereins, der die Geschäfte, Restaurants und andere Attraktionen des Union Square, einem Platz im Herzen der Stadt, fördert, sieht bereits Hoffnungen. Der Fußgängerverkehr nehme zu und es werde eine starke Tourismussaison erwartet, sagt sie. Und rund um den Platz gibt es einige neue Geschäfte, darunter gehobene Fusionsrestaurants, ein Yoga-Studio und einen Sneaker-Spezialitätenladen.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Rodriguez weist darauf hin, dass die Zurückhaltung potenzieller Besucher, in die Stadt zu kommen, viel mit der „negativen Presse“ zu tun hat und dass damit umgegangen werden muss. Es ist schön in San Francisco.

RND/AP