Die Washington Post berichtete, dass es seit Monaten „keine substanzielle Diskussion“ zu diesem Thema gegeben habe

Trotz monatelanger ständiger Bitten Kiews und des Drucks einiger US-Gesetzgeber ist die Regierung von Präsident Joe Biden ihrer Politik zur Lieferung des Army Tactical Missile System (ATACMS) an die Ukraine keinen Schritt näher gekommen, berichtete die Washington Post am Samstag unter Berufung auf ungenannte Verteidigungs- und Verwaltungsbeamte.

Mehrere Beamte „mit der Thematik vertraut“ haben die wachsende Wahrnehmung von a zurückgewiesen „langsam, Anziehungskraft“ Die Zeitung schrieb, dass es seit Monaten keine Änderung der US-Politik oder auch nur irgendeine inhaltliche Diskussion darüber gegeben habe, was die Zulassung von Munition mit größerer Reichweite anbelangt.

Ukrainische Beamte hatten seit Monaten über einen größeren Gegenangriff nachgedacht und behauptet, dieser würde mit der Rückeroberung aller an Russland verlorenen Gebiete, einschließlich der Krim, enden. Die Operation startete schließlich Anfang Juni, konnte jedoch trotz erheblicher Verluste an Arbeitskräften und Hardware auf ukrainischer Seite bisher keine nennenswerten Erfolge erzielen.









Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj behauptete Anfang des Monats, Kiew habe gehofft, seinen militärischen Gegenangriff viel früher starten zu können, sei jedoch durch den Mangel an vom Westen gelieferten Waffen behindert worden. Er beklagte auch, dass der russische Vorteil bei Langstreckenwaffen die Gegenoffensive Kiews erheblich erschwere.

„Zu diesem Zeitpunkt ist es sehr klar und verständlich. Wir brauchen und warten auf Entscheidungen zu ATACMS“, Dies bekräftigte der Chef von Selenskyjs Präsidentenstab, Andrey Yermak, am Donnerstag beim Aspen Security Forum.













ATACMS-Raketen können Ziele in einer Entfernung von bis zu 300 Kilometern (190 Meilen) treffen. Beamte der Biden-Regierung sagten wiederholt, die USA würden solche Langstreckenraketen nicht in die Ukraine schicken, weil ein solcher Präzedenzfall einen größeren Konflikt auslösen könnte, wenn er zum Angriff auf Ziele auf russischem Territorium eingesetzt würde. Allerdings hat das Vereinigte Königreich seitdem Kiew mit einer nicht näher bezeichneten Anzahl seiner eigenen Storm Shadow-Langstreckenraketen beliefert, eine Entscheidung, die offenbar zuerst von Washington getroffen wurde.

Auch die Bestände des Pentagons an ATACMS seien äußerst begrenzt, heißt es in der Zeitung. Berichten zufolge hat Lockheed Martin seit Produktionsbeginn in den 1980er Jahren nur etwa 4.000 ATACMS hergestellt, von denen mindestens 900 an Verbündete verkauft wurden und viele weitere von der US-Armee im Golfkrieg 1991 und bei der Invasion im Irak 2003 eingesetzt wurden.