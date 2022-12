USA: Geteilte Klasse (nd-aktuell.de)

Die USA sind politisch tief gespalten – Mittelklasse und Arbeiterklasse gleichermaßen. Bildnachweis: IMAGO/ZUMA Wire

Nachdem Joe Biden Trump besiegt hatte, haben Sie einen Essay über die sich verändernde demokratische Wählerschaft und die schwindende Bedeutung der Klassenpolitik in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Haben die Demokraten den Kontakt zur Arbeiterklasse verloren?

Im Jahr 2020 haben wir beobachtet, dass die Klassenzugehörigkeit der Menschen bei Wahlentscheidungen eine geringere Rolle spielte. Nicht nur im Vergleich zu längst vergangenen Zeiten wie der New-Deal-Ära, sondern beispielsweise auch zu Obamas Erdrutschsieg im Jahr 2008. Die Demokraten haben die Unterstützung innerhalb der Arbeiterklasse aller Rassen und Geschlechter verloren, insbesondere unter weißen Landbewohnern und Hispanics, insbesondere unter Männern . Die Daten für 2022 sind noch unvollständig, aber alles sieht so aus, als hätten sich diese Trends fortgesetzt.

Sie argumentieren, dass es in den Vereinigten Staaten bereits zu einem ähnlichen Abstimmungsverhalten gekommen sei.

Es ist richtig. Im Wahlkampf 2020 gab es auf der Linken eine Debatte darüber, ob es richtig und zielführend sei, Trump einen Faschisten zu nennen. Es wurden viele Parallelen zur europäischen Geschichte zwischen den Weltkriegen gezogen. Ich habe argumentiert, dass die derzeitige US-Politik eher dem sogenannten „Goldenen Zeitalter“ ähnelt, dh der Zeit vom Ende des Bürgerkriegs bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts.

Republikaner und Demokraten gingen sich damals wie heute nicht nur rhetorisch an die Gurgel, sie waren in vielen Fällen ehemalige Kriegsgegner. Die Republikaner wurden als Partei gegen die Sklaverei gegründet, im Süden standen die Demokraten für die Wiederherstellung einer rassisch getrennten Gesellschaft. Ehemalige Sklaven, viele von ihnen arme Bauern, wählten massenhaft die Republikaner, bevor diesen Menschen nach und nach das Wahlrecht entzogen wurde.

Im Norden haben die Republikaner eine klassenübergreifende Koalition von Industriellen, Kleinbauern und ländlichen Gewerbetreibenden hinter sich versammelt, viele von ihnen Protestanten, deren Familien vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten in die Vereinigten Staaten eingewandert waren. Von dieser Koalition ausgeschlossene Personen, wie städtische Arbeiter und Kleinunternehmer, von denen viele erst kürzlich aus katholischen Ländern in die Vereinigten Staaten eingewandert waren, tendierten eher zu den Demokraten.

Die Welt und die USA haben sich seitdem stark verändert. Was erinnert Sie heute an das »Goldene Zeitalter«?

Mich beschäftigte ein ganz bestimmtes Phänomen, nämlich die Verbindung von Klassenpolitik und Parteiensystem, oder besser gesagt die fehlende Verbindung, obwohl im 19. Jahrhundert wie heute auf beiden Seiten viel über Klasse geredet wurde. Republikaner behaupten heute sehr gerne, die Arbeiterklasse zu repräsentieren. Trump und beispielsweise der republikanische Senator Marco Rubio aus Florida sprechen ständig davon, die Partei der Arbeiterklasse zu sein. Joe Biden spricht über den kleinen Mann und seine Gegner auf eine Weise, wie es Hillary Clinton oder sogar Obama nie tun würden. Dasselbe galt für Demokraten und Republikaner im 19. Jahrhundert.

Beide Parteien haben damals wie heute behauptet, die amerikanische Arbeiterklasse zu vertreten, und gleichzeitig der anderen Seite vorgeworfen, sich für die Interessen der Eliten einspannen zu lassen – und beide hatten Recht. Auch damals gab es heftige Auseinandersetzungen über Wirtschafts-, Handels- und Geldpolitik; So gab es beispielsweise eine große Debatte darüber, ob der US-Dollar nur mit Gold oder auch mit Silber gedeckt werden sollte. Allerdings standen sich in diesen Konflikten nicht die gesamte Arbeiterklasse und die Kapitalbesitzer als Blöcke gegenüber, sondern unterschiedliche Regionen und Wirtschaftssektoren. Klassenpolitische Rhetorik wurde nicht in ein klassenbasiertes Parteiensystem übersetzt.

Und dieses Muster können wir heute erkennen?

Die Unterstützung der Arbeiter für die Demokraten, die einen Großteil des 20. Jahrhunderts anhielt, schwindet jetzt. Die USA fallen hier nicht besonders auf, Mitte-Links-Parteien in Europa und weiten Teilen der industrialisierten Welt ist in den letzten 50 Jahren ein ähnliches Schicksal widerfahren. Das klassenspezifische Wahlverhalten ist seit langem rückläufig, vor allem aber in den letzten 15 Jahren. Es ist nicht so, dass die Republikaner die Arbeiterklasse jetzt auf ihrer Seite hätten – sie ist gespaltener denn je, egal ob es um Einkommen, Bildung oder andere Merkmale geht.

Wenn es keine Klasse mehr ist, welche Kategorien sagen das Abstimmungsverhalten voraus?

Ethnische und regionale Identitäten spielen offensichtlich eine große Rolle. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt: ​​Menschen identifizieren sich sehr stark mit ihrer politischen Ideologie als soziale Gruppe. Republikaner oder Demokrat zu sein wird zu einer Art Subkultur. Auch das erinnert an das »Goldene Zeitalter«.

Damals gab es eine unglaublich heftige apokalyptische Rhetorik, die uns heute etwas seltsam vorkommt: „Wenn die Demokraten die Wahlen von 1888 gewinnen, wird der Himmel einstürzen“ und dergleichen: Eine unglaublich übertriebene, emotional aufgeladene Sprache. Die Wahlbeteiligung war sehr hoch. Wahlberechtigt waren meist nur erwachsene Männer – vielerorts nur Weiße. Aber unter den Wahlberechtigten gingen oft 80 Prozent zur Wahl, was heute undenkbar wäre. Doch die Wahlbeteiligung in den USA steigt wieder. Im Jahr 2020 stieg sie auf ein Niveau, das seit hundert Jahren nicht mehr gesehen wurde. Das liegt daran, dass die Leute oft gegen die andere Seite stimmen.

Es gibt nach wie vor große regionale Unterschiede: Der Süden bleibt überwiegend republikanisch, die Küsten überwiegend demokratisch. »Race« spielt weiterhin eine Rolle, Afroamerikaner bleiben den Demokraten sehr nahe. Republikaner machen kleine Fortschritte bei afroamerikanischen Männern, aber bisher ist die Wirkung gering. Bei Latinos und asiatischen Amerikanern gab es jedoch 2020 einen ausgeprägten Rechtsruck, und bisher sieht es so aus, als würde sich dieser auch 2022 nicht umkehren, nicht nur in Florida, sondern auch an der texanisch-mexikanischen Grenze und in Kalifornien.

Ethnizität und »Rasse« spielen also eine immer geringere Rolle im Wahlverhalten?

„Race“ ist immer noch ein bedeutender Faktor, aber abgesehen von Afroamerikanern hat es keine überwältigende Bedeutung mehr. In Bezug auf klar identifizierbare demografische Kategorien scheint der berufliche Hintergrund der beste Prädiktor für das Wahlverhalten zu sein, das dann auf lokaler Ebene geografisch abgebildet wird: Bestimmte Stadtteile oder Stadtteile wählen die eine oder andere Partei.

Ich denke, die wirklich entscheidende Kategorie sind die kulturellen Gruppenzugehörigkeiten, die durch die Medien verstärkt werden. Wenn Sie sich die Berichterstattung der großen Zeitungen über Trumps Wiederwahl ansehen, geben sie nicht einmal vor, neutral zu sein. Ich sage auch nicht, dass sie es sollten. Aber die Schlagzeilen erinnern sehr an die Boulevardzeitungen des 19. Jahrhunderts. Diese polarisierten Identitäten, die nicht auf Klassen basieren, zumindest nicht im marxistischen Sinne, gehen sehr tief.

Zwar wollen die Demokraten mehr umverteilen als die Gegenseite. Aber ihre Wählerschaft weist eine zunehmend heterogene Klassenzusammensetzung auf. Da das Parteiensystem nicht entlang von Klassenlinien polarisiert ist, entstehen andere Spaltungen, wenn unterschiedliche Interessen der Eliten aufeinanderprallen. Manchmal spiegeln sich diese dann in einem unterschiedlichen Wahlverhalten nach Ethnizität, Region etc. wider, manchmal gibt es eine Eigendynamik, die Parteipolitik zum Mannschaftssport macht.

Welche Rolle spielt formale Bildung für den sich wandelnden Klassencharakter von Parteien?

Es gibt Linke, die nur ungern zugeben, dass viele Arbeiter rechts wählen. Sie konzentrieren sich oft auf Teile der zeitgenössischen Arbeiterklasse, die einen Universitätsabschluss haben: Lehrer, Krankenschwestern und so weiter. Diese Gruppen sind zunehmend linksgerichtet. Gleichzeitig wird behauptet, die republikanische Wählerschaft bestehe aus Handwerkern ohne Hochschulbildung – Autohändlern mit sechsstelligen Einkommen. Das ist einfach falsch. Gehören die meisten republikanischen Wähler zum klassischen Industrieproletariat? Nein, aber es macht immer noch vielleicht sieben Prozent der Bevölkerung aus, das sind einfach nicht mehr so ​​viele Menschen.

Im Norden von Michigan gibt es Bezirke, in denen Trump 70 oder 80 Prozent der Stimmen erhielt. Wie viele dieser Leute besitzen ein Autohaus? Das sind keine reichen Leute, viele haben durchschnittliche Jobs und durchschnittliche Einkommen. Ganz zu schweigen von den Beweisen dafür, dass Minderheiten in den Arbeitervierteln der Städte politisch nach rechts rücken.

Warum haben die Demokraten zum Beispiel in New York und Florida so schlecht abgeschnitten, aber in Illinois und Michigan so gut?

Es stimmt, dass es große regionale Unterschiede gab. Hier werden in der Regel zwei Faktoren genannt. Da ist zunächst das Thema Abtreibung. Es gab ein Referendum in Michigan, um das Recht auf Abtreibung in die Verfassung aufzunehmen, was den Demokraten zweifellos geholfen hat. Als der Oberste Gerichtshof im Juni das Recht auf Abtreibung zurücknahm, wurde das Thema, in dem etwa zwei Drittel der Amerikaner mit den Demokraten übereinstimmen, neu politisiert. Kluge Republikaner wussten das und betonten es nicht. Nur wenige Menschen in den USA wollen Abtreibung ganz verbieten, vielleicht 20 Prozent, aber die Republikaner brauchen es als Teil ihrer Koalition. Sie befinden sich in einem Dilemma. Selbst in sehr konservativen Staaten wie Kansas und Kentucky haben die Wähler Abtreibungsverbote in Volksabstimmungen abgelehnt. Ein weiterer Faktor waren die offen antidemokratischen Kandidaten aus dem Trump-Lager. Ich denke, die Linke kritisiert die Demokraten oft für ihre übertriebene Rhetorik über die Zukunft der Demokratie, während sie Klassenfragen ignoriert. Das ist genau die Strategie, die man von einer Partei erwartet, deren Wähler zunehmend wohlhabender und gebildeter werden und die sich mehr um die Schlagzeilen der New York Times kümmert als darum, woher die Mietgelder kommen. Gleichzeitig sind Republikaner, die offensichtliche Wahlergebnisse in Frage stellen, sehr unbeliebt. In Arizona, Pennsylvania und anderswo verloren sie durch einen Schmetterball. Unabhängig von ihrem Hintergrund liegt den Menschen die Demokratie am Herzen, und die Linke ignoriert dies auf eigene Gefahr.

Welche Rolle spielt die Inflation bei der Neuorientierung der Arbeiterklasse?

Viele gingen davon aus, dass die Inflation ein großes Geschenk für die Republikaner wäre. Das hat sich nicht bewahrheitet, zumindest nicht im erwarteten Ausmaß. Vielleicht liegt das daran, dass die klassenpolitischen Aspekte der Inflation komplexer sind, als allgemein angenommen wird. Während alle den Gürtel enger schnallen, wachsen die Löhne der Arbeiter in den USA schneller als die der gebildeten Mittelschicht. Princeton-Professoren wie ich bekamen keine zehnprozentige Gehaltserhöhung. Es kann also sein, dass die Mittelschicht sich mehr über die Inflation aufregt als die Arbeiterklasse, und dies spiegelt sich in den Medien wider.

Wie geht es weiter mit der US-Klassenpolitik?

Ich glaube, wir stecken fest. Ein Ausweg aus diesem politischen Paradigma ist schwer vorstellbar. Ich denke, viele republikanische Kader mögen die Idee einer Partei der Arbeiterklasse. Sie haben aus dieser Wahl gelernt, dass ihnen Kulturkriege nur bedingt nützen. Und wie die Demokraten nach der Niederlage 2016 wollen sie sich nun zumindest rhetorisch materiellen Fragen zuwenden. Ich glaube, dass die amerikanische Arbeiterklasse politisch gespalten bleiben wird.