CNN

—



Die Erwartungen an die US-amerikanische Frauen-Nationalmannschaft (USWNT) sind bei der Frauen-Weltmeisterschaft immer hoch, und dieses Jahr ist das nicht anders, da die alles erobernde Mannschaft um den historischen dritten Titel in Folge kämpft.

Das Spiel USWNT gegen Vietnam beginnt am Freitag um 21:00 Uhr ET, während Sambia gegen Japan am Samstag um 3:00 Uhr ET beginnt.

England vs. Haiti folgt am Samstag um 5:30 Uhr ET, bevor am Samstag um 8:00 Uhr ET das letzte Spiel des Tages zwischen Dänemark und China beginnt.

In den USA wird das Spiel auf Ihrem lokalen Fox-Kanal ausgestrahlt. Sie können das Spiel auch streamen, indem Sie sich bei Ihrem TV-Anbieter unter foxsports.com oder in der Fox Sports-App anmelden. Telemundo und Peacock bieten spanischsprachige Berichterstattung.

Klicken Hier für eine Liste von Sendern aus der ganzen Welt.

Am Samstag eröffnet der US-Gigant seine Kampagne gegen den WM-Debütanten Vietnam im Eden Park in Auckland, Neuseeland, mit einem Kader, der Elite-Erfahrung mit aufregenden jungen Talenten verbindet. Fünf Mitglieder des Teams – darunter die Stars Alex Morgan und Megan Rapinoe – waren Teil der erfolgreichen Kampagnen in den Jahren 2015 und 2019, während Alyssa Thompson und Trinity Rodman, bereits etablierte Stars in der NWSL, ihren ersten Auftritt bei der Vorzeigeveranstaltung des Sports haben.

Rodman, Tochter der NBA-Legende Dennis, schoss beide Tore im letzten Aufwärmspiel der Mannschaft gegen Wales und viele Menschen gehen davon aus, dass sie der Star des Turniers sein wird.

Rapinoe wird im Spiel am Samstag wahrscheinlich ihren 200. Auftritt für die USWNT absolvieren und hofft, diesen Anlass mit ihrem zehnten WM-Tor zu feiern – nur drei ihrer Landsfrauen haben in der Geschichte der Frauen-Weltmeisterschaft mehr Tore erzielt.

Die 38-Jährige gab Anfang des Monats bekannt, dass sie zum Ende der NWSL-Saison 2023 in den Ruhestand gehen wird. Sollte sie bei der Weltmeisterschaft ein Tor erzielen, wäre sie die älteste Torschützin der USWNT aller Zeiten und würde Carli Lloyd ersetzen.

Als die USWNT das letzte Mal bei einer Weltmeisterschaft gegen einen AFC-Gegner antrat, gerieten sie in Aufruhr und siegten in der Ausgabe 2019 mit 13:0 gegen Thailand, was nach wie vor den größten Sieg in der Geschichte der Frauen- oder Männer-Weltmeisterschaft darstellt. Morgan erzielte bei dieser Gelegenheit fünf Tore – eine ähnliche Ausbeute gegen Vietnam erscheint unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich, da die Teams zum ersten Mal aufeinandertreffen.

Die Bürde der Geschichte könnte schwer auf den US-Spielern lasten, da sie vier der bisherigen acht offiziellen Versionen des Turniers sowie die vorherigen zwölf WM-Spiele, die bis in die Gruppenphase 2015 zurückreichen, gewonnen haben. Kein Land hat jemals in der Geschichte der Weltmeisterschaft der Männer oder Frauen drei Titel in Folge gewonnen.

Allerdings haben einige der Spieler gegenüber CNN erklärt, dass sie sich nicht auf die historische Leistung konzentrieren, sondern vielmehr auf die bevorstehende Aufgabe, eine Weltmeisterschaft zu gewinnen.

„So sehr der Rest der Welt es als potenziellen ‚Drei-Torf‘ betrachtet, betrachten wir es als das Turnier, das wir im Jahr 2023 vor uns haben“, sagte Morgan gegenüber Amanda Davies von CNN Sport.

„Das Ziel ist einfach immer zu gewinnen“, sagte Rapinoe gegenüber CNN. „Das ist alles was zählt. Das ist wie unsere geheime Soße, einfach ein unstillbarer Wunsch zu gewinnen und alles andere kommt danach.“

Der Anschein der Unbesiegbarkeit der USWNT ist seit ihrem Triumph im Jahr 2019 etwas verschwunden, mit der Niederlage gegen Kanada im olympischen Halbfinale 2020, gefolgt von einer fast beispiellosen Niederlagenserie von drei Spielen unter Cheftrainer Vlatko Andonovski. Ein zuversichtlicher Start gegen Vietnam würde zweifellos einige Nerven beruhigen, da schwierigere Aufgaben vor uns liegen.

Vietnam steht vor einem metaphorischen Berg, wenn das Team bei diesem Spiel Eindruck hinterlassen will, und hofft weitgehend, ein ähnliches Schicksal wie Thailand im Jahr 2019 zu vermeiden.

Die Golden Star Women Warriors qualifizierten sich, indem sie Thailand und Chinese Taipei in einem Round-Robin besiegten, nachdem sie zum ersten Mal in ihrer Geschichte das Viertelfinale des Asien-Cups erreicht hatten.

Im Kader gibt es nur einen Spieler, der sein Handwerk außerhalb des Landes ausübt: Stürmerstar Huỳnh Nhu, der in 103 Länderspielen beeindruckende 67 Tore erzielte und in der höchsten Spielklasse Portugals für den Länk FC Vilaverdense antritt.

Da Vietnam im Vergleich zu seinen Konkurrenten der Gruppe E – den USA, den Niederlanden und Portugal – relativ knapp an Ressourcen und Erfahrung ist, sind seine Chancen, in der Anfangsphase weiterzukommen, gering.

Erwarten Sie wilden Jubel, wenn das Team beim Turnier punktet, insbesondere im hochkarätigen Wettbewerb gegen die USWNT, etwa als der 21-jährige Nguyen Thi Thanh Nhã im Juni bei einer 1:2-Niederlage gegen Deutschland in einem Freundschaftsspiel in der 92. Minute den Ehrentreffer erzielte.

Ein weiterer Neuling des Turniers ist Sambia, das gegen Japan, den Weltmeister von 2011, antreten wird. Obwohl die Copper Queens mit Platz 77 das am schlechtesten platzierte Team bei der Weltmeisterschaft sind, haben sie gezeigt, dass man sie nicht auf die leichte Schulter nehmen darf – kürzlich schockierte Deutschland auf Platz 2 in einem Freundschaftsspiel durch einen Siegtreffer in der 102. Minute durch Star-Stürmerin Barbra Banda.

Japan verfügt über einen der jüngsten Kader des Turniers und hat weitgehend auf die Erfahrung bekannter Stars wie Mana Iwabuchi verzichtet und sich stattdessen dem Reiz jugendlicher Ausgelassenheit verschrieben, der bereits in niedrigeren Altersstufen zu WM-Trophäen geführt hat.

Saki Kumigai, Kapitän und einziges Mitglied der Mannschaft, die beim WM-Triumph 2011 dabei war, schoss in diesem historischen Moment den entscheidenden Elfmeter für die Mannschaft Nadeshiko. Kumigai ist die viertbeste japanische Spielerin aller Zeiten und wird sich auf diese Fähigkeit verlassen können, wenn sie versucht, das Team zu weiterem Ruhm zu führen.

Am Samstag kommt es zu einer weiteren David-gegen-Goliath-Affäre: Europameister England trifft auf Haiti in dessen erstem WM-Spiel überhaupt.

Die Vorbereitungen der englischen Trainerin Sarina Wiegman wurden durch mehrere schwere Verletzungen wichtiger Spielerinnen – darunter Kapitänin Leah Williamson und Stürmerin Beth Mead – beeinträchtigt.

Der EM-Triumph 2022 unter Wiegman sollte dazu beitragen, einige der Halbfinal-Dämonen Englands bei großen Turnieren zu zerstreuen; Das Team scheiterte sowohl 2015 als auch 2019 an dieser Hürde, jeweils gegen Japan und die USWNT.

Haiti nimmt an der Veranstaltung teil, nachdem es in den Playoffs zwischen den Konföderationen einen relativ unerwarteten Sieg über Chile errungen hat. Beide Tore beim 2:1-Sieg gegen Chile wurden von Starspielerin Melchie Dumornay erzielt, die in ihrem Heimatland liebevoll „Corventina“ genannt wird. Dumornay unterschrieb kürzlich beim französischen Giganten Olympique Lyonnais Féminin.

Bei sechs Teilnahmen an der Weltmeisterschaft sind die chinesischen Frauen noch nicht in der Gruppenphase ausgeschieden, und die Steel Roses würden mit einem positiven Ergebnis gegen Dänemark einen großen Beitrag dazu leisten, diesen Rekord aufrechtzuerhalten.

Das jüngste Fußballturnier der Mannschaft endete mit einem überwältigenden Erfolg – ​​sie besiegten Japan und Südkorea und sicherten sich auf dem Weg zum ersten Mal seit 2006 den Gewinn des AFC Asien-Pokals 2022.

Dänemark nimmt unterdessen zum ersten Mal seit 2007 wieder an der Frauen-Weltmeisterschaft teil und hat alle acht Qualifikationsspiele gewonnen. Der Schlüssel zum Erfolg wird Bayern Münchens Neuzugang Pernille Harder sein, die mit 30 Jahren endlich ihr Weltmeisterschaftsdebüt gibt.

Einer schwierigen Gruppe mit England, China und Haiti zu entkommen, wäre für die skandinavische Mannschaft eine beeindruckende Leistung.