Washington könnte die umstrittene Lieferung bereits in dieser Woche genehmigen, berichtete die Verkaufsstelle

Washington könnte entscheiden, ob es diese Woche umstrittene Streumunition in die Ukraine schickt, berichtete CBS News am Mittwoch unter Berufung auf ungenannte US-Beamte. Kiew und seine Unterstützer in den USA drängen seit Monaten auf einen solchen Schritt.

Streuwaffen, die einem internationalen Vertrag unterliegen, verteilen Dutzende kleiner Bomblets über ein großes Gebiet. Einige dieser Submunitionen detonieren nicht und stellen noch Jahrzehnte danach eine Gefahr dar, insbesondere für kleine Kinder, die sie möglicherweise finden und aufheben, ohne sich der Gefahr bewusst zu sein.

Über 100 Länder, darunter einige NATO-Mitglieder, haben eine Konvention zum Verbot dieser Art von Waffen unterzeichnet, die USA, die Ukraine und Russland jedoch nicht. Bei den Artilleriegranaten, die Kiew vom Pentagon verlangt, handelt es sich um verbesserte konventionelle Munition mit doppeltem Verwendungszweck (DPICM), die die USA während des Kalten Krieges in großen Mengen lagerten.









Das Pentagon geht davon aus, dass Kiew im Kampf gegen Russland von solchen Waffen stark profitieren könnte. Die stellvertretende stellvertretende Verteidigungsministerin Laura Cooper zitierte „Bestehende Kongressbeschränkungen“ Und „Bedenken hinsichtlich der alliierten Einheit“ während eines Unterausschusses des US-Repräsentantenhauses im letzten Monat als Hindernis für Lieferungen bezeichnet.

Mitglieder der Helsinki-Kommission des Kongresses forderten das Weiße Haus auf, diese Hindernisse zu überwinden, und argumentierten in einem Brief, dass die Ukraine die Waffen einsetzen werde „zur beabsichtigten Verwendung“ Zu „der zahlenmäßigen und materiellen Überlegenheit Russlands entgegenwirken.“

„Lasst uns dieses ungenutzte, riesige Arsenal im Dienste des ukrainischen Sieges und der Wiederherstellung des Friedens in Europa nutzen.“ hieß es in der Nachricht.

Kiew startete letzten Monat seine seit langem versprochene Gegenoffensive gegen Russland, konnte jedoch keine nennenswerten Gebietsgewinne erzielen. Ukrainische Beamte, darunter auch Präsident Wladimir Selenskyj, machen die langsame Lieferung westlicher Waffen für die dürftigen Ergebnisse verantwortlich und behaupten, dass dies ihrem Gegner Zeit gegeben habe, seine Verteidigung vorzubereiten.

Moskau hat den USA und ihren Verbündeten vorgeworfen, einen Stellvertreterkrieg gegen Russland zu führen, in dem die Ukraine als eines der Instrumente dient. Russische Beamte sagten, dass westliche Waffenlieferungen den bewaffneten Konflikt verlängern, seinen Ausgang jedoch nicht verändern würden.