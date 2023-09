Die Ukraine könnte bald panzerbrechende Munition von den USA erhalten, die in der Lage ist, schwere russische Panzer zu zerstören. Dies ist im Rahmen eines neuen Hilfspakets in Höhe von mehreren Millionen Dollar geplant, das Washington voraussichtlich in den kommenden Tagen vorstellen wird.

Laut einem Reuters-Bericht unter Berufung auf einen Dokumententwurf und zwei amerikanische Beamte könnten Munition mit abgereichertem Uran in die nächste Tranche der Militärhilfe einbezogen werden.

Die Munitionsgeschosse, die das hochdichte Metall nutzen, um dicke Panzerungen zu durchdringen, sind für den Abschuss aus den US-amerikanischen Abrams-Panzern konzipiert, die die Ukraine voraussichtlich im gleichen Paket erhalten wird.

Während abgereichertes Uran ein Nebenprodukt bei der Herstellung von Brennstoffen für Atomkraftwerke ist, ist seine Strahlung deutlich reduziert und es wird eher wegen seiner physikalischen als wegen seiner nuklearen Eigenschaften eingesetzt. Die Ukraine erhielt im März Munition aus abgereichertem Uran aus Großbritannien zur Verwendung in ihren in Großbritannien hergestellten Challenger-2-Panzern.

Die Entscheidung des Vereinigten Königreichs löste jedoch einen Streit aus, nachdem Russland – das unbegründet behauptet, die Granaten enthielten eine „nukleare Komponente“ – sie als Vorwand für die Ankündigung nutzte, Moskau werde taktische Atomwaffen auf dem Territorium seines Verbündeten, des benachbarten Weißrusslands, stationieren. Die russischen Streitkräfte haben selbst immer wieder Munition des gleichen Typs eingesetzt.

John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, sagte am Freitag vor Reportern, dass Washington davon ausgeht, dass die Gegenoffensive der Ukraine an Fahrt gewinnt. Laut Kirby haben Beamte „in den letzten etwa 72 Stunden einige bemerkenswerte Fortschritte der ukrainischen Streitkräfte festgestellt“, insbesondere entlang der Südfront in der Region um Saporischschja.