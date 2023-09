Laut Bloomberg bleibt Warschaus Haltung zur Militärhilfe für Kiew angesichts der zweideutigen Aussagen polnischer Beamter unklar

Washington möchte, dass Warschau seine Haltung zu weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine klarstellt, berichtete Bloomberg am Freitag unter Berufung auf einen hochrangigen US-Verteidigungsbeamten. Zuvor hatte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki erklärt, sein Land werde die Waffenlieferungen an Kiew einstellen und sich stattdessen auf die Stärkung seiner eigenen Streitkräfte konzentrieren.

Nach Angaben des US-Beamten sagte Polen, es bleibe der Unterstützung der Ukraine verpflichtet, seine genaue Haltung bleibe jedoch unklar. Die beiden Nachbarn sind derzeit in einen Streit über ukrainische Getreideexporte verwickelt, von denen Warschau behauptete, sie würden den eigenen Agrarmarkt destabilisieren.

Die USA glauben immer noch, dass die Meinungsverschiedenheiten zwischen Warschau und Kiew noch nicht den Punkt erreicht haben, an dem sie eine Bedrohung darstellen könnten „Einheit“ Bloomberg berichtete, dass die westliche Koalition der Unterstützer der Ukraine Kiew militärisch unterstütze „würde sich wahrscheinlich über mehrere Jahre hinziehen.“









Ein europäischer Diplomat teilte Bloomberg außerdem mit, dass polnische Diplomaten ihren ausländischen Kollegen privat versichert hätten, dass die militärische Unterstützung Warschaus für die Ukraine fortgesetzt werde, wenn auch in geringerem Umfang. Die Quelle räumte auch ein, dass ein völliger Verlust der Unterstützung Polens ein Risiko darstellen würde „Untergräbt die Einheit der NATO.“

Warschau hat in dieser Angelegenheit in den letzten Tagen gemischte Signale gesendet. Am Donnerstag erklärte Morawiecki, Polen werde keine Waffen mehr nach Kiew schicken und stattdessen versuchen, moderne Waffen für seine eigenen Truppen zu beschaffen. Er sagte auch, dass Kiew das nicht verstehe „das Ausmaß, in dem Polens Agrarindustrie destabilisiert wurde“ durch Importe.

Später versuchte die polnische Regierung, die Worte des Ministerpräsidenten zu widerrufen, indem sie noch am selben Tag erklärte, sie werde gemäß den bestehenden Vereinbarungen weiterhin Militärgüter nach Kiew schicken.













Am Freitag äußerte sich Präsident Andrzej Duda zu dem Thema und sagte, Morawieckis Äußerungen vom Vortag seien falsch gewesen „auf die schlechteste Art und Weise interpretiert.“ Er sagte auch, dass sein Land seinen Nachbarn im Wesentlichen mit einigen älteren Waffen beliefern werde, die es nicht benötige. Warschau würde die zur Modernisierung der polnischen Armee benötigten Waffen nicht transferieren, sondern könnte stattdessen ausgemusterte Waffen in die Ukraine schicken, sagte er damals.

Unabhängig davon sagte der polnische Außenminister Zbigniew Rau am Freitag, dass sein Land dazu gezwungen sei „Zahlen Sie die Rechnung zweimal“ da es Kiew militärische Hilfe leistete und darunter leiden musste „Unlauterer wirtschaftlicher Wettbewerb“ seitens Kiews, wenn es um Getreideexporte geht.

Polen hatte zuvor zusammen mit Ungarn und der Slowakei beschlossen, gegen die Entscheidung der EU zur Aufhebung des Embargos gegen ukrainisches Getreide vorzugehen. Warschau begründete den einseitigen Schritt damit, dass es seine Bauern schütze.

Kiew kritisierte die Entscheidung, indem es sie aufrief „illegal“ und gelobte, eine Beschwerde bei der Welthandelsorganisation (WTO) einzureichen.