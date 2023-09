Die Vereinigten Staaten forderten Indien am Freitag auf, bei der Untersuchung des Mordes an einem kanadischen Sikh-Bürger mit Kanada zusammenzuarbeiten.

Die US-Erklärung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Beziehungen zwischen Indien und Kanada einen Sturzflug erlebt haben, da Neu-Delhi die Visumserteilung für Kanadier eingestellt hat und Ottawa einen indischen Diplomaten ausgewiesen hat.

Kanada hat den Vorwurf erhoben, dass indische Regierungsagenten an dem Mord beteiligt gewesen seien, eine Behauptung, die Neu-Delhi zurückgewiesen hat.

Fordert die Zusammenarbeit Indiens

„Wir wollen Rechenschaftspflicht sehen. Und es ist wichtig, dass die Untersuchung ihren Lauf nimmt und zu diesem Ergebnis führt“, sagte US-Außenminister Antony Blinken in New York, wo er am Freitag an der UN-Generalversammlung teilnahm.

„Wir würden hoffen, dass unsere indischen Freunde auch bei dieser Untersuchung kooperieren würden.“

Ohne nähere Angaben zu den Vorwürfen zu machen, betonte Blinken – der bisher höchste US-Beamte, der sich zu diesem Thema geäußert hat –, dass die USA Vorfälle „grenzüberschreitender Repression“ „sehr, sehr ernst“ nehmen.

Blinken sagte, dass es enge Konsultationen mit der kanadischen Regierung gebe.

Indien warnt vor Kanada-Reisen nach diplomatischem Streit

Kanada hat Indien außerdem aufgefordert, bei den Ermittlungen zu kooperieren. Trudeau sagte am Freitag, dass Ottawa seine Bedenken bereits mit Neu-Delhi geteilt habe, bevor es mit den Vorwürfen an die Öffentlichkeit ging.

„Kanada hat die glaubwürdigen Anschuldigungen, über die ich am Montag gesprochen habe, mit Indien geteilt. Das haben wir vor vielen Wochen getan“, sagte Trudeau gegenüber Reportern.

Vorwürfe einer indischen Beteiligung

Im Mittelpunkt der Angelegenheit steht die Ermordung des kanadischen Staatsbürgers Hardeep Singh Nijjar. Am Montag behauptete der kanadische Premierminister Justin Trudeau, dass die indische Regierung eine Rolle bei der Ermordung von Nijjar gespielt habe.

Nijjar wurde von der indischen Regierung gesucht, die ihn wegen Terrorismus und Verschwörung zum Mord angeklagt hatte. Er war Teil der separatistischen Khalistan-Bewegung, die eine unabhängige Heimat für Sikhs schaffen will.

Biresh Banerjee über den diplomatischen Streit zwischen Indien und Kanada: Was liegt vor uns?

mfi/kb (Reuters, AFP)