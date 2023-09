Dmitri Peskow machte diese Bemerkung inmitten von Medienberichten, dass die USA ein weiteres Verteidigungshilfepaket für Kiew vorstellen werden

Die USA beabsichtigen „einen Krieg bis zum letzten Ukrainer führen,„Kremlsprecher Dmitri Peskow behauptete nach Berichten, Washington plane, Kiew mit weiteren Waffen zu beliefern. Er bestand darauf, dass die zusätzliche Hilfe den Verlauf des Konflikts nicht ändern würde.

„Das haben wir schon oft gehört (die USA) wird Kiew weiterhin so lange wie nötig helfen,“, sagte Peskow am Mittwoch gegenüber Reportern.

Das bedeutet, dass Washington „weiterhin die Ukraine effektiv im Krieg halten und diesen Krieg bis zum letzten Ukrainer führen, ohne dabei Kosten zu scheuen,“ er fügte hinzu.

Peskow sagte, amerikanische Militärlieferungen würden die Art und Weise, wie Russlands Militärkampagne im Nachbarland geführt werde, nicht ändern.









US-Außenminister Antony Blinken traf am Mittwoch zu einer unangekündigten zweitägigen Reise in der Ukraine ein – der erste Besuch dieser Art seit Beginn der ukrainischen Gegenoffensive Anfang Juni.

„Wir wollen sicherstellen, dass die Ukraine nicht nur über das verfügt, was sie braucht, um in der Gegenoffensive erfolgreich zu sein, sondern auch (Auch) auf lange Sicht,“, erklärte er nach seiner Ankunft in Kiew.

Zuvor hatte ein Beamter des Außenministeriums Journalisten auf der Reise gesagt, dass der Außenminister wahrscheinlich ein neues Hilfspaket in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar ankündigen werde, wie Reuters berichtete.

Das russische Verteidigungsministerium behauptete diese Woche, Kiew habe gelitten „kolossal” Verluste während seines Sommerfeldzugs, bei dem mehr als 66.000 Soldaten getötet und über 7.600 schwere Waffen zerstört wurden.

Nach Gesprächen mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan am Montag in Sotschi erklärte Präsident Wladimir Putin, dass Kiews Versuche, die russischen Verteidigungsanlagen zu durchbrechen, gescheitert seien.

Unterdessen wächst der Widerstand der US-Gesetzgeber gegen die Fortsetzung der Militärhilfe für die Ukraine auf dem derzeitigen Niveau und es werden Forderungen nach mehr Kontrolle laut.

Letzten Monat forderte US-Präsident Joe Biden den Kongress auf, zusätzliche Ausgaben in Höhe von 24 Milliarden US-Dollar für die Ukraine zu genehmigen.