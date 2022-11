USA erwägen „Kastrieren“ von Drohnen für die Ukraine – CNN – RT World News

Die USA können Kiew Grey Eagle MQ-1Cs zur Verfügung stellen, die so renoviert wurden, dass keine amerikanischen technischen Geheimnisse preisgegeben werden

Die USA prüfen eine mögliche Modifikation ihrer hochmodernen Drohnen, um sie in die Ukraine zu schicken, berichtete CNN am Montag unter Berufung auf Quellen. Zuvor hatten US-Medien berichtet, dass Washington sich geweigert habe, Kiew diese Art von unbemanntem Luftfahrzeug (UAV) zu liefern, wegen technologischer Sicherheitsbedenken sowie wegen der Befürchtung, dass der Umzug den Konflikt eskalieren könnte.

Laut zwei von der Verkaufsstelle befragten Beamten untersucht Washington, ob es Grey Eagle MQ-1C UAVs überholen könnte, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass sensible Technologie in die „falschen Hände“ gerät. Sollten diese Bedenken ausgeräumt werden, werden die Chancen, dass die Ukraine diese Drohnen schließlich erhält, erheblich höher, heißt es in dem Bericht.

Während ein Kongressbeamter CNN sagte, dass diese „spezifische und sehr technische Optimierungen und Kastration“ sind machbar, „Diese Dinge brauchen Zeit und sind ziemlich komplex.“

Ein anderer US-Beamter bemerkte dies „Es gibt immer noch echtes Interesse an der Bereitstellung [Ukraine with] dieses spezielle System“ wenn es dem Pentagon gelingt, die notwendigen Modifikationen vorzunehmen und die Drohnen auf dem Schlachtfeld immer noch nützlich sind.









Letzte Woche berichtete das Wall Street Journal, dass die USA sich weigerten, Kiew mit Grey-Eagle-Drohnen zu beliefern. Die Hauptsorge soll darin bestehen, dass sie den Ukraine-Konflikt anheizen könnten.

Eine CNN-Quelle behauptete jedoch, dass sich die Befürchtungen mehr um die technologische Sicherheit als um eine mögliche Eskalation drehen, da alle abgeschossenen Drohnen geborgen und vom russischen Militär untersucht werden könnten.

„Das sind sehr teure Systeme und es gibt Bedenken, dass sie abgeschossen werden könnten“, Ein US-Beamter sagte der Verkaufsstelle, ohne Einzelheiten darüber anzugeben, welche Teile die sensibelsten Geheimnisse enthalten könnten.

Grey Eagles können mehr als 27 Stunden in einer Höhe von bis zu 7.600 m fliegen und bis zu vier Hellfire-Raketen tragen.

Nachdem Russland Ende Februar seine Militäroperation gegen die Ukraine gestartet hatte, haben die USA Kiew mit Milliarden von Dollar an Sicherheitshilfe versorgt. Washington hat sich jedoch bisher Forderungen widersetzt, fortschrittliche Waffen wie Patriot-Luftverteidigungssysteme und F-16-Kampfflugzeuge bereitzustellen. Moskau hat wiederholt davor gewarnt, dass Waffenlieferungen den Konflikt nur verlängern werden.