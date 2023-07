Im Rennen um das Weiße Haus deutet alles auf ein weiteres Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump hin. Der Ausgang der Präsidentschaftswahl könnte von unerwarteter Konkurrenz abhängen: einem dritten totgeglaubten Kandidaten der Mitte.

Donald Trump vs. Joe Biden – die Zeichen stehen auf Rache. Der eine ist fast konkurrenzfähig, der andere hat keine Alternative. Die US-Präsidentschaftswahlen 2024 dürften erneut furchtbar knapp werden. So nah dran, dass am Ende ausgerechnet eine Bewegung, die angeblich gegen politische Extreme kämpft, den Ausschlag geben könnte.

Sollten sich die Silberrücken im kommenden Jahr erneut duellieren, will die zentristische Bewegung „No Labels“ neben Links und Rechts eine dritte Wahl bieten. Dass es einen gemäßigten Kandidaten gibt, ohne dass eine der beiden Parteien hinter ihm steht Weißes Haus schafft, ist Tagträumen. Dennoch könnte Mittelmäßigkeit gefährlich sein – insbesondere für die Demokraten.

Nicht in Ordnung. Nicht links. Genau in der Mitte



„Fühlen Sie sich politisch obdachlos?“ fragt die Bewegung Auf deiner Webseite. Wenn ja, dann sollte die Suche hier endlich enden. No Labels, was frei übersetzt bedeutet: ohne Stempel, weder erzkonservativ noch linksliberal, ein politisches Fabelwesen in den USA im Jahr 2023. Seit „2009“ kämpfen sie gegen Extreme, heißt es. Der Wind weht weder von links noch von rechts, sondern aus der goldenen Mitte. Zumindest ist das die Idee.

Laut Tagesordnung fordert die Organisation Washington beispielsweise auf, die Gesundheitskosten zu senken, illegalen Migranten die Einreise zu verweigern, Waffenrechte aufrechtzuerhalten, sie aber zu regulieren – ein buntes politisches Potpourri. Da die Gruppe diesen „gesunden Menschenverstand“ (wie er genannt wird) annimmt das entsprechende Manifest) stellt in der Praxis nicht immer klar dar. Kontroverse Themen wie die Abtreibung lassen wenig Raum für Kompromisse.

No Labels wurde 2010 gegründet. Damals zogen Dutzende erzkonservative Republikaner aus der sogenannten Tea-Party-Bewegung ins Repräsentantenhaus, um gegen jeden einzelnen Gesetzentwurf ein Veto einzulegen Präsident Torpedo Barack Obama. Sie waren dagegen, um dagegen zu sein. Die No Labels-Gründer setzten sich damals aus Gemäßigten beider Parteien zusammen. Sie suchten nach der verlorenen politischen Mitte. Im größeren der beiden US-Kammern bildeten No-Label-Abgeordnete beider Lager den „Problem Solvers Caucus“. Dieser „Problemlösungsverein“ sollte die Kompromissbereitschaft über die Ideologie stellen und Wege finden, wo Extreme scheitern. Der Gründungsmythos geht ungefähr so.

Angeführt wird die Bewegung nun von der Geschäftsführerin Nancy Jacobson, einer ehemaligen Finanzvorsitzenden des Democratic National Committee. Den Vorsitz teilen sich der ehemalige demokratische Senator Joe Lieberman, der Bürgerrechtler Benjamin Chavis und der ehemalige republikanische Gouverneur von Maryland, Larry Hogan.

No Labels hat zwar mit dem hohen Ziel begonnen, eine politische Brücke zu bauen, unterliegt aber den gleichen undurchsichtigen Zwängen wie jeder politische Akteur. Und Politik kostet Geld. Ein Bericht des Magazins Mother Jones listet 36 Spender auf – Wohltäter, die Hunderttausende, sogar Millionen Dollar von links und rechts gespendet haben. Wer wie viel spendet, verrät der Konzern nicht – denn das ist auch nicht nötig. Denn auf dem Papier ist No Labels keine Partei, sondern eine überparteiliche Bewegung.

Nun will diese Bewegung erstmals aus dem Schatten treten und aktiv in das Rennen um das Weiße Haus einsteigen.

„Wir bauen die Startrampe“ – No Label selbst will keinen Kandidaten nominieren, sondern nur die Voraussetzungen schaffen



„Washington arbeitet nur für Washington. Wir arbeiten daran, das zu ändern“, behauptet No Labels. Das klingt tatsächlich nach dem rechtspopulistischen Klassiker, wonach „die da oben“ das amerikanische Volk im Stich lassen. Aber No Labels geht noch einen Schritt weiter: Die Amerikaner sind beides Biden ebenso wie Trump – ihnen fehlt einfach die Alternative. Das geht aus einer von der Bewegung in Auftrag gegebenen Umfrage hervor.

In der Praxis erkennt die Gruppe nicht nur ein Problem, sie bietet auch die Aussicht auf eine Lösung: Ein neutraler Kandidat, ein „Einzelkandidat“, soll die Kluft zwischen den gegnerischen Lagern überbrücken und die Wählerschaft versöhnen. No Labels beschreibt den Ansatz als „Versicherungspolice“.

Damit die Mitte jedoch vom großen Erfolg träumen kann, müssen sie erst einmal auf dem Radar erscheinen. Darüber hinaus streben sie danach, in allen 50 Bundesstaaten an der Wahl teilzunehmen – bisher haben sie es in vier Bundesstaaten geschafft. Die Gruppe soll 400 Menschen quer durch das Land schicken, um die nötigen Unterschriften zu sammeln.

Aber eines sollte klar sein: Kein Label selbst möchte offiziell einen Wahlkampf durchführen und diesen auch nicht finanzieren. Es geht nur darum, einen dritten Kandidaten auf den Stimmzettel zu bringen. Chefstratege Ryan Clancy vergleicht dies mit der Arbeit der NASA: „Wir bauen die Startrampe“, sagt er. „Wenn ein Kandidat nominiert wird, muss er die Rakete bauen, um ins Weiße Haus zu gelangen.“ Der „.org“-Ansatz ist ein mächtiger Schutzschild. Aus gutem Grund: Als NGO unterliegt die Gruppe nicht den offiziellen Regeln der Wahlkampffinanzierung und muss ihre Spender nicht offenlegen.

Potenzieller No-Label-Präsident Joe Manchin



Bleibt die Frage, für wen No Labels die „Startrampe“ bauen könnte. Unter anderem die parteilose Senatorin Kyrsten Sinema, der Co-Vorsitzende Larry Hogan – oder Joe Manchin. Der Senator aus West Virginia sorgte letzte Woche für Schlagzeilen, als No Labels ankündigte, dass er Gaststar bei einer von der Gruppe gesponserten Veranstaltung in New Hampshire sein würde, um die 60-seitige neue Grundsatzerklärung vorzustellen. Plötzlich brodelte die Gerüchteküche. Der Standort, das Saint Anselm College’s Institute, hat symbolischen Charakter: Hier findet in sechs Monaten die erste republikanische Vorwahl statt.



Joe Manchin: Heute Senator aus West Virginia, morgen erster unabhängiger Präsidentschaftskandidat seit Menschengedenken? © Stefani Reynolds / AFP

Manchin ist die wahrscheinlichste Wahl, nicht nur, weil er ein bemerkenswert konservativer Demokrat und mit 75 Jahren alt genug ist. Er war auch der Co-Vorsitzende der Gruppe. Die NGO will sich spätestens im März für Manchin engagieren. Oder an jemand anderen. Oder an niemanden. Man werde einen Rückzieher machen, „wenn die Umfragen zeigen, dass wir der Spielverderber für eine der beiden Parteien wären“, versprach No-Label-Chefin Nancy Jacobson.

Und Manchin selbst? Das schließt nichts aus. Spekulationen über ein gemeinsames Rennen mit Jon Huntsman, dem ehemaligen republikanischen Gouverneur von Utah, sind jedoch verfrüht. „Wenn ich antrete, dann werde ich gewinnen“, sagte er am Montag in der gut gefüllten Halle in New Hampshire. Wenn er es tatsächlich ernst meint, würde er in puncto Selbstbewusstsein zumindest mit Donald Trump konkurrieren.

Vermutlich geht es Manchin nicht darum, befördert zu werden, sondern seinen derzeitigen Job zu behalten. Denn im Jahr 2024 wählen die Amerikaner nicht nur einen neuen, alten Präsidenten, sie ernennen auch Senatoren in elf Bundesstaaten. Und in seiner Heimat West Virginia, die Manchin derzeit in Washington vertritt, ist es kein guter Zeitpunkt, Demokrat zu sein. Mit einer Bewerbung um das Weiße Haus unter neutraler Flagge könnte Manchin auf den guten Willen konservativer Wähler hoffen.

Die Linke hat Angst vor der Mitte: Ein dritter Kandidat könnte Joe Biden den Wahlsieg kosten



Aber ganz ehrlich, spielt es überhaupt eine Rolle, wenn jemand im Schatten der Titanen Biden und Trump die Hand hebt? Es gibt einen guten Grund, warum jede Präsidentschaftswahl seit der Wählerschaft höchstens ein Duell war. In den letzten etwa 150 Jahren war jedes US-Staatsoberhaupt ein Demokrat oder ein Republikaner. Der einzige Mann, der es ohne Partei an die Spitze schaffte, war ein gewisser George Washington.

So viel ist orakelhaft: 2024 wird in dieser Hinsicht keine Überraschung sein. Und doch ist es wichtig, ob jemand anders die Hand hebt. Denn egal wie klein sein Schatten ist: Der untagierte Kandidat könnte einem der Titanen ein Bein stellen.

Ironischerweise waren die Mitglieder geteilter Meinung, als No Labels Anfang des Jahres ankündigte, dass sie möglicherweise einen eigenen Kandidaten aufstellen würden. Die Demokraten in der Problemlösungsclique beklagten, dass das am Ende nur Trump in die Hände spielen würde. Womit sie wahrscheinlich nicht ganz unrecht haben. Weil ein No-Label-Kandidat unweigerlich bei Gemäßigten und Nichtwählern fischen würde – Stimmen, die Biden im Auge hat. Sollte das Rennen 2024 wieder so knapp ausfallen wie vor vier Jahren – und es ist davon auszugehen, dass es so sein wird –, wäre Biden auf jede Stimme in den entscheidenden Swing States angewiesen. „Um eine nationale Wahl zu gewinnen, müssen die Demokraten drei von fünf gemäßigten Wählern für sich gewinnen“, sagte Jim Kessler, Vizepräsident der Denkfabrik Third Way, gegenüber der Zeitschrift Vox.

Der Gedanke an eine größere Auswahl an Kandidaten löst nicht nur Bauchschmerzen links von der Mitte aus. Als Reaktion auf die Veranstaltung am Montag kündigten prominente Demokraten und Republikaner an, dass sie eine neue Gruppe namens Citizens to Save Our Republic gründen würden, um gegen No Labels zu kämpfen. William Galston, Forscher am renommierten Brookings Institute und Mitbegründer von No Labels, kehrte sogar „seiner“ Bewegung den Rücken, als die Gruppe offen über einen Kandidaten nachdachte.

Natürlich war so viel Gegenwind nicht zu übersehen. Am 1. Mai veröffentlichten die beiden Vorsitzenden Lieberman und Chavis eine gemeinsame Erklärung. Die Schlagzeile: „Donald Trump sollte nie wieder Präsident werden.“

Was soll und was sein wird, das sind zwei verschiedene Dinge. Oder drei.

Quellen: „New-Yorker„; „Washington Post„; „politisch„; „vox„; „New York Times„; „Mutter Jones„