Washington befürchtet, dass Kiews Gegenoffensive möglicherweise nicht so heftig ausfallen könnte wie erwartet, heißt es in der Zeitung

Berichten zufolge sind US-Beamte besorgt darüber, dass die Ukraine bei ihrer viel gelobten Gegenoffensive nicht genügend Fortschritte macht, berichtete die Washington Post am Dienstag unter Berufung auf anonyme Quellen.

Dem Medium zufolge drängt Washington Kiew zu einem entscheidenden Durchbruch, da die ukrainischen Kommandeure noch nicht die groß angelegten Offensivtaktiken anwenden, die ihnen von westlichen Ausbildern beigebracht wurden.

Ein ungenannter US-Beamter erklärte gegenüber der Washington Post, dass der Westen die ukrainischen Streitkräfte in integrierten Offensivmanövern geschult und Minenräumausrüstung bereitgestellt habe, und betonte, dass dies der Fall sei „überragend“ dass Kiews Truppen diese Fähigkeiten schnell einsetzen, um die Verteidigung Russlands zu durchbrechen.

Berichten zufolge haben westliche Beamte das ukrainische Militär dafür kritisiert, dass es einen auf Zermürbung basierenden Ansatz verfolgt, der darauf abzielt, Artillerie und Raketen auf Kommando-, Transport- und Logistikstandorte hinter russischen Stellungen abzufeuern, anstatt westliche Vorgehensweisen anzuwenden „kombinierte Waffen“ Operationen, die groß angelegte Manöver mit Panzern, gepanzerten Fahrzeugen, Infanterie, Artillerie und Luftwaffe umfassen, hieß es in der Verkaufsstelle.









Analysten des Institute for the Study of War haben darauf hingewiesen, dass ukrainische Kommandeure sich dazu entschieden haben, unauffälligere Vorstöße mit Gruppen von 15 bis 50 Soldaten zu unternehmen, um Arbeitskräfte zu schonen. Die Washington Post wies auch darauf hin, dass Kiew bisher nur auf dem Feld war „vier von einem Dutzend ausgebildeter Brigaden im aktuellen Feldzug.“

Kiews Versuche, die russische Verteidigungslinie zu durchbrechen, wurden bislang abgelehnt „Überwältigende Artillerie, Panzerabwehrraketen, herumlungernde Munition und Hubschrauberfeuer“ die erhebliche Verluste verursacht haben. Auch der umfangreiche Einsatz von Drohnen in Russland stellt eine Herausforderung dar „Nicht einmal die US-Streitkräfte waren – trotz all ihrer Kampferfahrung in den letzten Jahrzehnten – mit solchen Ausmaßen konfrontiert.“ sagte die Post.

Experten sagen, dass Vorstöße zu Fuß zwar wahrscheinlich die Zermürbung der ukrainischen Armee verringern würden, solche Taktiken aber viel langsamer wären und viel weniger Chancen für einen schnellen Durchbruch bieten würden.

Ukrainische Beamte wiederum haben die Forderungen ihrer westlichen Amtskollegen nach einer Beschleunigung der Operation zurückgewiesen und stattdessen die Notwendigkeit betont, unnötige Verluste zu vermeiden, und sich über die mangelnde Luftunterstützung beklagt.

Kiew hat seine westlichen Unterstützer wiederholt gebeten, seine Streitkräfte mit von den USA entwickelten F-16-Kampfflugzeugen auszustatten, und argumentiert, dass diese eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung der russischen Luftwaffe spielen würden.

Westliche Beamte haben jedoch Berichten zufolge darauf bestanden, dass es sich bei den Jets nicht um einen Angriff handeln würde „Game Changer“ Während Russland antwortete, dass das Flugzeug wie jede andere ausländische Militärausrüstung in der Ukraine zerstört würde.