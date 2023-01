USA dementieren Beteiligung am Iran-Angriff — RT World News

Mehrere nicht identifizierte Drohnen haben am Wochenende eine Militärwerkstatt in der Stadt Isfahan angegriffen

Das Pentagon hat bestritten, dass US-Streitkräfte am späten Samstag an einem Drohnenangriff teilgenommen haben, bei dem ein Komplex des iranischen Verteidigungsministeriums in der Stadt Isfahan im zentralen Teil des Landes leicht beschädigt wurde. Die Erklärung folgt Berichten, wonach die USA und Israel beteiligt sein könnten.

Nach Angaben des iranischen Verteidigungsministeriums zielten mehrere Drohnen auf eine Militärwerkstatt, aber die Luftabwehr wehrte den Angriff erfolgreich ab. Es wurde auch behauptet, dass es keine Opfer gegeben habe und dass die Einrichtung den normalen Betrieb fortsetze.

Während Teheran vor Schuldzuweisungen zurückschreckte, beharrte sein Außenminister Hossein Amirabdollahian darauf „Ein feiger Drohnenangriff … wird den Fortschritt des Iran bei seinem friedlichen Atomprogramm nicht behindern.“

Am Montag veröffentlichte die iranische Nachrichtenagentur FARS Aufnahmen, die aussahen wie die Trümmer mehrerer kleiner Drohnen, die offenbar die Angriffe ausgeführt hatten. Das Video zeigte auch ein leicht beschädigtes Gebäude in der Einrichtung.

In einem Gespräch mit Reuters am Sonntag sagte Pentagon-Sprecher Brig. General Patrick Ryder behauptete, dass keine US-Streitkräfte teilgenommen hätten. Mehr wollte er zu dem Vorfall nicht sagen.

Der Fernsehsender Al-Arabiya berichtete unter Berufung auf Quellen, dass die US Air Force und „Ein Land mehr“ waren an dem Angriff beteiligt und behaupteten, die Drohnen hätten ein Depot für ballistische Raketen angegriffen.









Das Wall Street Journal wird unterdessen zitiert „Personen, die mit der Operation vertraut sind“ sagte, der Streik sei von Israel orchestriert worden. Der Bericht sagte auch, dass Jerusalem und Washington suchen „neue Wege, Teherans nukleare und militärische Ambitionen einzudämmen.“

Bisher hat sich kein Land zu dem Angriff bekannt. Der Vorfall ereignet sich jedoch inmitten erhöhter Spannungen zwischen dem Iran und Israel wegen des Atomprogramms von Teheran. Israelische Beamte haben wiederholt davor gewarnt, dass der Iran nach Atomwaffen strebt, eine Behauptung, die Teheran mit dem Argument zurückgewiesen hat, dass sein Atomprogramm nur friedlichen Zwecken diene.

Am frühen Montag tauchten Berichte über einen weiteren Drohnenangriff auf einen Lastwagenkonvoi auf, der angeblich Lebensmittel am Grenzübergang al-Qaim an der syrisch-irakischen Grenze transportierte. Der Fernsehsender Al-Mayadeen berichtete, der Streik sei gezielt „drei iranische Hilfslastwagen beladen mit Mehl und Reis“ und das „Der Konvoi trug keine Waffen.“