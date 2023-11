USA: Das Repräsentantenhaus geht wegen der Konfrontation mit dem Israel-Paket an den Senat

Der innenpolitische Streit zwischen Demokraten und die Republikaner im amerikanischen Parlament blockieren inmitten der Nahostkrise die US-Hilfe für Israel. Das US-Repräsentantenhaus hat einen Gesetzentwurf mit Milliarden von Dollar zur Unterstützung Israels verabschiedet. Allerdings sind die Hilfen an Bedingungen geknüpft, was wiederum auf heftigen Widerstand von US-Präsident Joe Biden und seinen Demokraten stößt. Die Gesetzesvorhaben haben daher keine Chance, vom Senat verabschiedet zu werden und letztlich in Kraft zu treten.

Biden hatte vor wenigen Tagen vom Kongress ein Hilfspaket im Umfang von rund 105 Milliarden US-Dollar (gut 99 Milliarden Euro) beantragt, das unter anderem eine groß angelegte Unterstützung für Israel und die Ukraine vorsieht. Einige Republikaner in der Repräsentantenhaus Sie haben jedoch Vorbehalte gegen weitere Hilfslieferungen an die Ukraine. Sie wollten getrennt über die Unterstützung der Ukraine und Israels abstimmen.

Die Führung der Republikaner Im Parlamentssaal wurde daher eine Trennung vorgenommen und zunächst ein Paket ausschließlich zu Israel vorgelegt. Der nun verabschiedete Entwurf sieht Hilfen für Israel in Höhe von 14,3 Milliarden Dollar (13,46 Milliarden Euro) vor. Zur Gegenfinanzierung sind jedoch Kürzungen bei der US-Steuerbehörde (IRS) im gleichen Umfang geplant. Biden und seine Demokraten werfen den Republikanern daher vor, die Hilfe für Israel politisieren zu wollen und damit ihre innenpolitische Agenda durchzusetzen.

In der anderen Kammer des Kongresses, dem Senat, verfügen Bidens Demokraten über eine knappe Mehrheit. Dort hat die Initiative keine Aussicht auf Erfolg. Der Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, sagte, die Kammer werde den „extrem fehlerhaften“ Vorschlag der Republikaner nicht einmal aufgreifen. Auch das Präsidialamt hat Widerstand angekündigt und bereits damit gedroht, dass Biden notfalls ein Veto gegen das Gesetz einlegen werde.

Das Repräsentantenhaus war zuletzt drei Wochen lang durch einen republikanischen Machtkampf lahmgelegt und konnte daher keine Gesetze verabschieden – und damit auch keine neuen Hilfen für US-Verbündete. Der bisherige republikanische Vorsitzende Kevin McCarthy war der erste „Speaker“ in der Geschichte der USA, der am 3. Oktober durch einen Aufstand rechter Hardliner in seinen eigenen Reihen gestürzt wurde.

Bei der Suche nach einem Nachfolger scheiterten nacheinander drei von den Republikanern nominierte Kandidaten an parteiinternen Grabenkämpfen. Die Parlamentskrise endete am Mittwoch letzter Woche mit der Wahl von Mike Johnson zum neuen Vorsitzenden.