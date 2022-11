USA billigen türkischen Einsatz in Syrien — RT World News

Türkiye hat das Recht, sich zu verteidigen, sagte das Weiße Haus am Dienstag, obwohl seine Operation „Claw-Sword“ in Syrien es den von den USA unterstützten kurdischen Milizen erschweren könnte, gegen Terroristen des Islamischen Staates (IS, ehemals ISIS) zu kämpfen.

Im Gespräch mit Reportern sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, dass Türkiye „erleidet weiterhin eine legitime terroristische Bedrohung, insbesondere in ihrem Süden. Sie haben sicherlich jedes Recht, sich und ihre Bürger zu verteidigen.“

Allerdings türkische grenzüberschreitende Operationen „könnte eine Reaktion einiger unserer SDF-Partner erzwingen, das würde … ihre Fähigkeit einschränken, den Kampf gegen ISIS fortzusetzen.“ Kirby fügte hinzu.

SDF steht für Syrian Democratic Forces, eine von den USA unterstützte Miliz, die derzeit den Nordosten Syriens kontrolliert. Den Großteil der SDF-Kämpfer stellt die kurdische YPG-Miliz, die Ankara als Ableger der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) betrachtet.









Das türkische Militär startete am Sonntag einen Luft- und Artilleriebeschuss über Nordsyrien und den Irak und machte die Kurden für den Bombenanschlag vom 13. November auf der Istanbuler Istiklal Caddesi verantwortlich, bei dem sechs Menschen getötet und 81 weitere verletzt wurden.

Verteidigungsminister Hulusi Akar berichtete am Montag, dass fast 200 „Terroristen“ war in den ersten 48 Stunden der Operation neutralisiert worden.

„Wir kennen die Identität, den Aufenthaltsort und die Erfolgsbilanz der Terroristen. Wir wissen auch sehr genau, wer Terroristen bevormundet, bewaffnet und ermutigt.“ Das sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Dienstag bei einem Besuch in der Provinz Artvin an der Grenze zu Georgien.

„Hoffentlich werden wir alle Terroristen so schnell wie möglich ausrotten.“ er fügte hinzu.

Ankara hat noch keine Truppen über die Grenze nach Syrien geschickt, aber es gab unbestätigte Berichte aus der Region, dass von der Türkei unterstützte syrische Milizen in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt wurden.