Berichten zufolge bereitet Washington ein neues Hilfspaket in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar vor, einschließlich Munition, die tief in russisches Territorium einschlagen kann

Berichten zufolge hat die Regierung von Präsident Joe Biden beschlossen, Raketen mit größerer Reichweite in die Ukraine zu schicken, um Kiews Streitkräften die Möglichkeit zu geben, Ziele weiter hinter der Front zu treffen, gerade als ein hochrangiger ukrainischer Geheimdienstmitarbeiter mit weiteren Angriffen tiefer in Russland drohte.

Das Geschenk von Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB)-Raketenartilleriemunition mit einer Reichweite von 150 Kilometern (94 Meilen) wird Teil eines bevorstehenden militärischen Hilfspakets für die Ukraine im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar sein, berichtete Reuters am Dienstag unter Berufung auf zwei Unbekannte US-Beamte sind mit den Plänen vertraut. Das Paket wird auch zusätzliche Javelin-Panzerabwehrwaffen, minenresistente Fahrzeuge, Raketensysteme mit mehreren Starts (MLRS) und Unterstützungsausrüstung für Patriot-Luftverteidigungssysteme enthalten.

Die GLSDB-Raketen werden den ukrainischen Streitkräften eine größere Reichweite verleihen und die Reichweite der MLRS- und HIMARS-Munition, die Washington und seine NATO-Verbündeten zuvor bereitgestellt haben, nahezu verdoppeln. Biden hatte gezögert, Waffen zu schicken, die russischen Boden treffen könnten, und riskierte damit eine Eskalation in einen größeren Konflikt mit Moskau, aber er hat in den letzten Wochen zunehmend provokative Hilfe genehmigt.









Washington genehmigte letzte Woche Pläne, M1-Abrams-Panzer nach Kiew zu schicken, selbst nachdem Biden im März zunächst behauptet hatte, die USA würden keine Panzer oder Flugzeuge bereitstellen, indem er sagte: „Das nennt man Dritter Weltkrieg.“ Während die in den USA hergestellten Panzer voraussichtlich Ende dieses Jahres oder sogar 2024 in die Ukraine geliefert werden sollen, ist die erste Charge von zuvor genehmigten 60 Bradley Fighting Vehicles bereits unterwegs, bestätigte das US Transportation Command am Montag.

Die GLSDB wird vom US-Rüstungsunternehmen Boeing Co. entwickelt, um schnell neue Waffen für Kiew in Produktion zu bringen. Es kombiniert die GBU-39-Bombe mit kleinem Durchmesser mit dem M26-Raketenmotor, die beide aus bestehenden US-Waffenbeständen stammen können. Berichten zufolge wird Washington kurz davor stehen, die oft wiederholten Forderungen des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj nach dem MGM-140 Army Tactical Missile System (ATACMS) zu erfüllen, das eine Reichweite von rund 300 Kilometern hat, was der doppelten Reichweite der GLSDB entspricht.

Während US-Beamte behauptet haben, dass sie nicht beabsichtigen, Waffen, die der Ukraine übergeben wurden, für Angriffe auf russisches Territorium einzusetzen, scheinen die Kiewer Streitkräfte keine Bedenken hinsichtlich solcher Angriffe zu haben. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, bekräftigte Anfang dieses Monats Washingtons Haltung, dass es Kiew freisteht, seine eigenen Ziele auszuwählen, einschließlich der Krim, die seiner Meinung nach immer noch ukrainisches Territorium ist.













Das sagte der ukrainische Geheimdienstchef Kirill Budanow am Dienstag „Bis die territoriale Integrität der Ukraine wiederhergestellt ist, wird es innerhalb Russlands Probleme geben.“ Er sagte auch, Kiew wolle die Krim bis zum Sommer zurückerobern.

Der Kreml hat darauf bestanden, dass alle Bedrohungen des russischen Territoriums, einschließlich der Krim und der Gebiete, die im September für den Beitritt zu Russland gestimmt haben, zum Einsatz von führen werden „stärkere Waffen“ von Moskau. Der Vorsitzende der Duma, Wjatscheslaw Wolodin, warnte Anfang dieses Monats vor einem möglichen Wechsel „Weltweite Tragödie“ für die Menschheit, wenn westliche Nationen weiterhin Waffen liefern, mit denen Kiew zivile Städte angreifen und versuchen könnte, russische Gebiete zu erobern.