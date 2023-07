Janet Yellen hat behauptet, dass Neu-Delhi zu Washingtons Strategie des Handels mit befreundeten Nationen passt

US-Finanzministerin Janet Yellen behauptete, Indien sei ein wichtiger Verbündeter Washingtons „Friendshoring“ Strategie, sich bei Rohstoffen und anderem Handel zunehmend auf befreundete Länder zu verlassen, um stabilere Lieferketten zu schaffen.

„Friendshoring ist eine wichtige Grundlage unseres Ansatzes zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit unserer Lieferketten, und wir sehen Indien dabei als unverzichtbaren Partner.“ Yellen sagte Reportern am Sonntag während ihres Besuchs in Gandhinagar, Indien, anlässlich eines Treffens der G20-Finanzminister und Zentralbankgouverneure. Sie fügte hinzu, dass sie hoffte, ihre Reise dazu nutzen zu können, das bereits Bedeutsame zu vertiefen „Friendshoring“ Beziehungen zwischen Washington und Neu-Delhi.

Die USA haben versucht, die Wirtschaftsbeziehungen zu stärken „Vertrauenswürdige Partner“ wie Indien und Vietnam inmitten zunehmender Spannungen mit China. Yellen, die Anfang des Monats in Peking Gespräche mit chinesischen Beamten führte, hat Indien in den letzten neun Monaten dreimal besucht und wird voraussichtlich später in dieser Woche einen Zwischenstopp in Hanoi einlegen.









Washington und seine Verbündeten haben versucht, Fortschritte in der chinesischen Halbleiterindustrie zu blockieren, indem sie den Export von fortschrittlicher Ausrüstung und Technologie einschränkten. China reagierte Anfang des Monats und kündigte neue Kontrollen für seine Exporte wichtiger Rohstoffe für die Chipherstellung und andere elektronische Geräte an. Zu diesen Materialien gehört Gallium, ein Metall, das die USA seit Jahrzehnten nicht mehr produziert und hauptsächlich aus China importiert.

„Risikoabbau und Friendshoring sind eine wichtige Priorität für die Vereinigten Staaten, und das ist etwas, was wir hier in Indien fördern, und wir werden in der nächsten Etappe unserer Reise in Vietnam darüber diskutieren.“ sagte Yellen. Sie fügte hinzu, dass die USA Indiens größter Exportmarkt seien und dass die beiden Länder im vergangenen Jahr ein Allzeithoch im Handelsvolumen miteinander erreicht hätten.

Während Friendshoring vom Internationalen Währungsfonds in Rechnung gestellt wurde, sei es stärker auf Länder angewiesen, die etwas teilen „ähnliche Werte“ Einige haben gefragt, ob die USA und Indien eine solche Übereinstimmung haben. US-Präsident Joe Biden wurde letzten Monat dafür kritisiert, dass er einen Besuch des indischen Premierministers Narendra Modi ausgerichtet hatte, ohne den Umgang seines Gastes mit Menschenrechten und Menschenrechten öffentlich zu verurteilen „Demokratische Werte.“ Mindestens sechs demokratische Abgeordnete boykottierten Modis Rede vor dem Kongress mit den Worten: „Wir dürfen niemals Menschenrechte auf dem Altar politischer Zweckmäßigkeit opfern.“