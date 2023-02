USA bestreiten Missbrauch amerikanischer Hilfe in der Ukraine — RT World News

Washington wird weiterhin mit Kiew und anderen Partnern zusammenarbeiten, um die Korruption im Land zu bekämpfen, sagt das Finanzministerium

Das US-Finanzministerium sagte, es gebe keine Hinweise darauf, dass Gelder, die Washington Kiew zur Verfügung gestellt habe, im Konflikt des Landes mit Russland missbraucht würden.

Reuters sprach das Thema am Dienstag nach einem Korruptionsskandal in der Ukraine letzte Woche an, der zur Entlassung mehrerer hochrangiger Beamter führte. Dazu gehörten der stellvertretende Leiter des Büros von Präsident Wladimir Zelensky, mehrere stellvertretende Minister und Leiter der Regionalverwaltungen sowie der stellvertretende Generalstaatsanwalt Aleksey Simonenko.

„Wir haben keine Hinweise darauf, dass US-Gelder in der Ukraine missbraucht wurden“, sagte Finanzsprecherin Megan Apper. „Wir begrüßen die laufenden Bemühungen der ukrainischen Behörden, mit uns zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, damit die US-Hilfe diejenigen erreicht, für die sie bestimmt ist.“

Apper wies jedoch darauf hin, dass Washington weiterhin mit der Weltbank zusammenarbeiten werde, um die US-Finanzhilfepakete zu verfolgen „um zu bestätigen, dass sie wie beabsichtigt verwendet werden, sowie mit der Ukraine und anderen Partnern zur Bekämpfung der Korruption."









US-Gesetzgeber auf beiden Seiten des Ganges lobten zuvor die Kiewer Regierung für die Durchführung der Säuberung. Der republikanische Senator Lindsey Graham sagte, dies sei der Fall „ein entscheidender Moment für die Ukraine“ während sein demokratischer Amtskollege Richard Blumenthal die Entlassungen als Beweis dafür bezeichnete, dass Selenskyj sein Versprechen ernst meinte „Es wird null Toleranz gegenüber Betrug oder Verschwendung geben.“

Der demokratische Senator Jeff Merkley äußerte sich bei einer Anhörung am Donnerstag besorgt darüber, dass es in der Ukraine zu Korruption kommen könnte „eine Art Krebs, der die Unterstützung zerfrisst, die sie von allen auf der Welt brauchen“, aber die Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten, Victoria Nuland, versicherte ihm, dass dies nicht passieren würde.

Selenskyj warnte am Mittwoch in einer Videoansprache, die Entlassungswelle unter den Spitzenbeamten des Landes sei noch nicht beendet.

„Jetzt herrscht eine gewisse Flaute bei Personalentscheidungen. Aber das bedeutet nicht, dass alle notwendigen Schritte bereits unternommen wurden. Es wird weitere Entscheidungen geben. Wer im System die grundlegenden Anforderungen von Staat und Gesellschaft nicht erfüllt, sollte sich nicht an seinen Stuhl gewöhnen.“ er sagte.

Am Montag berichtete die Nachrichtenagentur RBC-Ukraine unter Berufung auf ungenannte Quellen, dass acht Ministern in der ukrainischen Regierung die Gefahr droht, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, und dass sie noch in diesem Monat entlassen werden könnten.