Washington besteht darauf, dass die wachsenden militärischen Beziehungen zu Seoul und Tokio nichts mit Peking zu tun haben

Die Vereinigten Staaten arbeiten nicht daran, eine zu schaffen „NATO für den Pazifik“ Als eine Möglichkeit, China ins Visier zu nehmen, hat das Weiße Haus behauptet, nachdem Präsident Joe Biden a erklärt hatte „neue Ära“ der Sicherheitskooperation mit Südkorea und Japan.

Biden empfing am Freitag den japanischen Premierminister Fumio Kishida und den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol in Camp David zum ersten Gipfel dieser Art, bei dem sich die Staatsoberhäupter auf mehrere neue Initiativen im militärischen, wirtschaftlichen und technologischen Bereich einigten.

„Dies ist der erste Gipfel, den ich in Camp David veranstaltet habe, und ich kann mir keinen passenderen Ort vorstellen, um unsere neue Ära der Zusammenarbeit zu symbolisieren.“ Biden sagte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz und fügte hinzu, dass Washingtons Engagement für Seoul und Tokio bestehen bleibe „eisern.“









Der US-Präsident erklärte weiter, dass die drei Verbündeten ihre Bemühungen verstärken würden „trilaterale Verteidigungskooperation“ in der indopazifischen Region, einschließlich mit „Jährliche Multi-Domain-Militärübungen.“ Die Übungen würden auf regelmäßigen Kriegsspielen aufbauen, die in der Region bereits stattgefunden haben und den Zorn sowohl chinesischer als auch nordkoreanischer Beamter ausgelöst haben.

Während einer separaten Medienbesprechung am Freitag zuvor wurde der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan gefragt, ob die Dreierpartnerschaft zustande kommen würde „Der Beginn einer Art Mini-NATO für den Pazifik“ antwortete aber verneinend.

„Es ist ausdrücklich keine NATO für den Pazifik. Das haben wir gesagt. Wir werden das weiterhin betonen, ebenso wie Japan und Korea.“ sagte Sullivan und fügte hinzu, dass der Gipfel am Freitag stattfand „nicht gegen irgendjemanden.“













Obwohl Biden auch behauptete, dass das Treffen stattgefunden habe „Nicht über China“ Der Präsident und seine verbündeten Amtskollegen bezogen sich in Kommentaren gegenüber Reportern wiederholt auf die Volksrepublik. Während eines persönlichen Treffens mit Kishida früher am Tag sagte Biden, die beiden Staats- und Regierungschefs würden zusammenarbeiten, um Pekings Probleme zu bekämpfen „gefährliches Verhalten im Südchinesischen Meer“ und betonte die Notwendigkeit „Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße.“

Auf die Frage, ob die verstärkten militärischen Beziehungen Tokios zu Washington eine Krise auslösen könnten „Wirtschaftlicher Kalter Krieg“ Mit Peking sagte Premierminister Kishida, Japan werde weiterhin mit China zusammenarbeiten „Gemeinsame Herausforderungen“ Und „fordern dringend verantwortungsvolles Verhalten.“

Präsident Yoon erläuterte auch, was diese neue Verteidigungskooperation beinhalten würde, und erklärte, dass die drei Verbündeten einen Rahmen schaffen würden, um auf Angriffe auf eines ihrer Länder zu reagieren und Informationen über nordkoreanische Raketenstarts auszutauschen „Echtzeit.“ Er kündigte auch Pläne für an „systematisches Training und Übungen“ regelmäßig durchzuführen.